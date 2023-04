Ghostwire Tokyo si espande con Il Filo del Ragno e l'arrivo su Game Pass

A seguito dell'uscita di Deathloop (ecco la nostra recensione di recensione di Deathloop), anche Ghostwire Tokyo sta per approdare su Xbox e nel catalogo di Game Pass. Per l'occasione, è in arrivo l'aggiornamento gratuito chiamato "Il Filo del Ragno", nato per smussare alcuni spigoli e per arricchire l'offerta contenutistica con una nuova modalità di gioco pensata per regalare diverse ore di divertimento ai fan più affezionati. Dopo aver ultimato la nostra indagine nei panni di Akito un anno fa, siamo tornati nella lugubre metropoli immaginata dagli sviluppatori per testare con attenzione tutte le novità e non ce ne siamo affatto pentiti.

Un incontro di anime

Per chi non lo sapesse, quella di Ghostwire Tokyo è una storia dalle tinte fosche (per approfondire ecco la recensione di Ghostwire Tokyo) che affonda le proprie radici nel folklore e nelle leggende della tradizione giapponese, ambientata, come è facile intuire dal titolo, nel cuore della capitale del Sol Levante.



Travolta da un'impenetrabile e misteriosa nebbia che sembra aver inghiottito la quasi totalità dei suoi abitanti, la splendida Tokyo fa da sfondo alle oscure macchinazioni del malvagio Hannya, un personaggio enigmatico che sembra aver trovato un modo per squarciare il velo che separa il mondo dei vivi da quello degli spiriti Yokai, che ora si riversano in massa tra le strade della città.

A tentare di risolvere la situazione è il nostro insospettabile protagonista, Akito, un ragazzo apparentemente comune che, tuttavia, è sopravvissuto per qualche ragione alla violenta epurazione che sta piagando le vie della metropoli. Al suo risveglio, riverso sull'asfalto di quella che un tempo era una delle strade più trafficate del quartiere di Shibuya, Akito scopre che la sua anima si è fusa con quella di KK, un cacciatore di spettri che gli insegna come utilizzare le tecniche della Tessitura Eterea, una sorta di connessione spirituale all'energia degli elementi, che servirà al giovane per affrontare le spaventose minacce che si annidano nei vicoli e salvare l'amata sorella.



Ed è proprio qui che emerge la prima novità introdotta da questo update gratuito di Ghostwire Tokyo: una diffusa rivisitazione delle cutscene, volta ad approfondire alcuni aspetti della trama o a chiarire alcuni passaggi della vicenda senza, ovviamente, stravolgerne il significato. Intendiamoci: non stiamo dicendo che l'edizione originale avesse problemi di alcun tipo sotto questo aspetto, semplicemente Tango Gameworks ha deciso di reinterpretare le sequenze non interattive secondo una rinnovata visione artistica, operando alcune variazioni sul montaggio delle scene.

Il tutto funziona ancora meglio, se possibile, rispetto al passato e rispecchia la precisa volontà dello sviluppatore di affinare ulteriormente il proprio prodotto approfittando di questa particolare occasione

Tessitura Eterea

Sebbene la ricetta ludica sia rimasta tutto sommato invariata rispetto all'originale, Tango Gameworks ha lavorato con cognizione di causa per arricchire l'esperienza con tecniche offensive e difensive addizionali, nuove aree esplorabili e persino avversari mai affrontati in precedenza. Il sistema di combattimento, ovviamente basato sull'impiego della Tessitura Eterea e delle diverse abilità a disposizione di Akito, non ha subito particolari modifiche: il grilletto sinistro è dedicato all'agganciamento dei nemici, mentre il destro viene impiegato per scatenare la furia dei suoi attacchi.

Le animazioni dell'offensiva, dal canto loro, hanno goduto di alcuni piccoli ritocchi. Prima il caricamento dei colpi avveniva in modo piuttosto statico, ora il nostro alter-ego virtuale si esibisce in manovre più articolate e spettacolari. Come vi anticipavamo, non si tratta di un intervento che stravolge profondamente le meccaniche del gameplay ma è comunque un gradito cambiamento che contribuisce ad acuire il dinamismo e l'immersività degli scontri. Naturalmente i ragazzi di Tango Gameworks non si sono limitati ad aggiornare il comparto delle animazioni, giacché hanno previsto una serie di opzioni inedite per l'arsenale a disposizione di Akito. Durante le lotte contro i malefici Yokai, infatti, sarà possibile sfoderare poderosi contrattacchi dopo aver eseguito una parata col giusto tempismo, esibirsi in repentine schivate utili a uscire rapidamente dalla traiettoria dei colpi avversari, concentrare l'energia della Tessitura Eterea per ricorrere a una devastante soluzione offensiva a distanza ravvicinata e altro ancora. Tramite l'albero delle abilità, inoltre, si possono sbloccare ulteriori skill, dalla Purificazione Istantanea in volo, fino a uno schianto dall'alto capace di tramortire i nemici per un breve lasso di tempo.



È una mossa che mira a variegare il flusso degli scontri e che gli sviluppatori hanno amalgamato in modo corretto nella formula: le nuove possibilità offensive ed evasive sono state integrate perfettamente nel DNA della produzione e rappresentano una valida alternativa alle tecniche che abbiamo imparato a conoscere nella scorsa iterazione.

Ci sono anche talismani e rosari addizionali che conferiscono bonus passivi e potenziamenti ai talenti della Tessitura di Akito, e che possono essere sfruttati per creare delle build da adattare alle proprie esigenze.



Insomma, si tratta dello stesso appassionante titolo dello scorso anno ma impreziosito con una pletora di piccoli rinnovamenti pensati per rendere l'avventura ancora più godibile. Da segnalare è poi la presenza di un'area aggiuntiva nella mappa, che presenta al suo interno una scuola media invasa dagli spiriti e che narra una porzione di trama completamente inedita.

Aggirarsi tra le stanze buie dell'edificio, esplorare le aule con la sensazione costante di essere osservati da qualcosa di malvagio che attende nell'ombra è un'esperienza da brividi, al punto che Tango Gameworks ha pensato di includere nelle opzioni di accessibilità la facoltà di sostituire alcuni dei degli effetti più spaventosi con soluzioni alla portata dei cuori più deboli. La breve storia raccontata in questa missione secondaria, infine, ci è parsa ben congegnata ed efficacemente mescolata con la lore di base: Tango ci sa proprio fare con le atmosfere asfissianti e raccapriccianti, non c'è che dire. Per il resto, la Tokyo immaginata dal collettivo continua a essere la stessa che abbiamo imparato a conoscere nel corso della nostra prolungata campagna dello scorso anno. Tanto bella quanto sinistra, familiare e ostile, ma anche ricca di attività secondarie da svolgere e di collezionabili da raccogliere.

Filo di Ragno

E poi, ovviamente, c'è la portata regina del pacchetto, la tanto chiacchierata modalità "Filo di Ragno", che può essere avviata direttamente dal menu principale (dopo aver completato almeno il secondo capitolo della trama) e che rappresenta una piacevole digressione sul tema: un'interessante declinazione in stile roguelike delle dinamiche alla base di Ghostwire Tokyo. Dopo averla avviata, il gioco ci proietta in una dimensione alternativa dominata da esseri noti come Tatari che tentano di proteggere il mondo dei vivi dall'invasione del potente Demone Ragno Tsuchigumo e del suo esercito di spiriti maligni.

Il nostro obiettivo è quello di addentrarci nel dedalo di ben 30 livelli - con innumerevoli variazioni annesse - che compongono questa oscura realtà, facendoci largo tra le nutrite schiere di nemici e sopravvivendo il più a lungo possibile. Ciascuno dei piani che dovremo affrontare contiene attività principali e secondarie, oggetti collezionabili da raccogliere e strumenti utili al potenziamento delle abilità del protagonista, fondamentali per affrontare a testa alta le diaboliche prove che saremo chiamati a completare.



Gli incarichi spaziano tra missioni di difesa e livelli platform da percorrere velocemente, passando per aree da purificare eliminando le fonti della corruzione e autentiche boss fight che metteranno a dura prova i nervi. Il livello di difficoltà del Filo del Ragno è tarato verso l'alto e vi capiterà molto spesso di essere eliminati nel giro di pochi minuti, specialmente considerando la scarsità delle risorse a disposizione nelle prime fasi di ciascuna run. Tango Gameworks ha introdotto alcune aree sicure denominate "Zampa di Gatto", in cui gli ormai iconici felini commercianti presenti nella campagna principale faranno il loro ritorno per aiutare il giovane Akito.

In cambio delle monete Koben ottenibili in battaglia, i pelosi mercanti possono fornire potenziamenti alle skill spirituali, oggetti curativi e anche compiti accessori da portare a termine in cambio di ricompense straordinarie. A differenza della stragrande maggioranza degli altri roguelike, essere eliminati nella modalità Filo di Ragno non si traduce nel totale azzeramento dei progressi. Sebbene ricominciare le run costringa i giocatori a ripetere l'intera discesa a partire dal punto più alto, gran parte delle abilità sbloccate e delle ricompense ottenute presso la Zampa di Gatto resteranno con Akito. Certo, il protagonista perderà gli oggetti curativi e gli equipaggiamenti più potenti guadagnati con fatica sul campo di battaglia ma potrà fare affidamento sulle manovre offensive e difensive già sbloccate senza dover ripetere l'intero processo ogni volta.



Credeteci quando vi diciamo che questo non pregiudica in alcun modo il tasso di sfida proposto da questa componente: raggiungere il fondo di questa discesa nell'incubo può rivelarsi un'impresa piuttosto ardua. Tutto sommato, dunque, Il Filo di Ragno costituisce un naturale prolungamento dell'esperienza offerta da Ghostwire Tokyo, che fa leva sul suo solidissimo gameplay per moltiplicare il monte ore del pacchetto.

Si potrebbe obiettare che manchi della profondità e della stratificazione tipica di alcuni degli esponenti più blasonati del genere roguelike ma siamo comunque di fronte a un'aggiunta di pregio che viene distribuita in forma totalmente gratuita per i possessori del gioco originale (e per chi deciderà di scaricarlo tramite Game Pass). Se avete amato l'avventura di Akito e KK, in altre parole, vi consigliamo caldamente di dare una possibilità anche a questa porzione dell'offerta: potrebbe sorprendervi nell'accezione più positiva del termine.



Sul fronte visivo, il titolo continua a restituire un piacevole colpo d'occhio, merito soprattutto di una direzione artistica ispirata che riesce a coniugare sapientemente la modernità della Tokyo dei giorni nostri ad alcune architetture classiche della cultura nipponica. Il tutto chiaramente viene immerso in un'atmosfera tetra, spettrale, asfissiante ma al contempo ammaliante.

Tornano anche stavolta le sei modalità di visualizzazione differenti che consentono di privilegiare la qualità grafica o le prestazioni ma anche di sfruttare il VRR per ottenere un'esperienza visiva ancora più fluida. Durante la nostra prova, svolta per la maggior parte del tempo in modalità Prestazioni HFR su Xbox Series X, non sono mancati dei piccoli cali, ma le battaglie si sono riconfermate rapide e spettacolari.