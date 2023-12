Giochi esclusivi Xbox e Microsoft del 2024: preparatevi ai botti

A poche settimane dalla conclusione definitiva dell'acquisizione di Activision Blizzard, Microsoft si prepara ad affrontare un altro importante anno che dovrebbe iniziare a mostrare i primi frutti delle mire espansionistiche degli Xbox Game Studios, che hanno portato il numero di team della divisione gaming del colosso di Redmond a crescere in maniera esponenziale. In attesa di scoprire quali saranno i futuri annunci dell'azienda, passiamo in rassegna le principali esclusive Xbox che, a meno di colpi di scena inaspettati, approderanno sul mercato entro la fine del prossimo anno.

Senua's Saga Hellblade 2

Senua's Saga Hellblade 2 è senza il minimo dubbio una delle esclusive Xbox più attese del momento. Trailer dopo trailer, il nuovo progetto di Team Ninja riesce nell'intento di aumentare l'hype dei fan, che non vedono l'ora di scoprire in che modo proseguirà il turbolento viaggio della giovane Senua.

Grazie ai filmati mostrati nel corso del tempo, il team di sviluppo si è concentrato sulle potenzialità grafiche del gioco, che sono a dir poco incredibili grazie all'impiego delle ormai note tecnologie dell'Unreal Engine 5. Più di recente, però, il titolo ha saputo farsi apprezzare anche per il gameplay e il combat system, mostrato in anteprima sul palco dei Game Awards 2023.





Avowed

Ad essere bramato dal pubblico è anche Avowed, il titolo in sviluppo ormai da un po' presso gli studi di Obsidian Entertainment, la software house nota ai più per aver realizzato Fallout New Vegas, Grounded e pietre miliari del calibro di Star Wars Knights of the Old Republic II e Neverwinter Nights 2. Avowed è un RPG con telecamera in prima persona ambientato in un mondo fantasy medievale chiamato Eora, lo stesso già apprezzato in Pillars of Eternity (qui la nostra anteprima su Avowed).

Uno dei punti di forza del gioco sembra essere il combat system, che sembra garantire all'utente una certa libertà: potremo affrontare gli avversari con armi corpo a corpo, incantesimi e persino pistole. Per quelle che sono invece le dimensioni del mondo, per stessa ammissione degli sviluppatori dobbiamo aspettarci qualcosa di simile a quanto visto in The Outer Worlds, che ha una mappa più contenuta d'altre ma densa di punti d'interesse.

Robot at Midnight

Nel corso del 2024 arriverà anche Robot at Midnight, prodotto molto interessante il cui annuncio risale allo scorso novembre. In sviluppo presso Finish Line Games, questo delizioso action RPG con visuale in terza persona è ambientato sul pianeta Yob, luogo dall'estetica retrofuturista in cui si aggirano pericolosi robot, alcuni dei quali vantano dimensioni considerevoli.

Nei panni di una ragazzina, Zoe, dovremo quindi affrontare le minacce che popolano il corpo celeste e, per farlo, potremo sfruttare un combat system basato su parate perfette, agili salti e combo che permetteranno di raggiungere i punti deboli dei bersagli. Insomma, si tratta di un prodotto da tenere d'occhio.

Microsoft Flight Simulator 2024

Dopo aver fatto sognare appassionati di velivoli (e non solo) con il capitolo del 2020, Asobo Studio sta per tornare con Microsoft Flight Simulator 2024.

Il motivo per cui la nuova iterazione della serie è tanto attesa è molto semplice: sembrerebbe che Microsoft non abbia l'intenzione di pubblicare una nuova edizione del gioco con il solo comparto grafico aggiornato e poco più, poiché Microsoft Flight Simulator 2024 promette numerose novità. Oltre all'impressionante grafica vista nei trailer, la produzione dovrebbe includere anche una serie di interessanti attività addizionali, così da far gola anche a quella fetta di utenza meno interessata al semplice volo dal punto A al punto B.



In questo nuovo capitolo potremo infatti lanciarci in missioni di salvataggio dei dispersi, dedicarci al trasporto di merci pericolose, o allo spegnimento degli incendi e tanto altro.

Stalker 2 Heart Of Chornobyl

Il 2024 dovrebbe essere l'anno buono per Stalker 2: Heart Of Chornobyl (qui la prova di Stalker 2 alla GamesCom 2023). In questi casi il condizionale è d'obbligo, visto che gli sfortunati ragazzi di GSC World ne hanno passate di tutti i colori nel corso degli ultimi tempi e sarebbe perfettamente comprensibile se dovessero decidere di prendersi qualche mese in più per rifinire ulteriormente lo sparatutto.



In ogni caso, il gioco è fra i più attesi tra quelli in uscita, complice l'atmosfera che contraddistingue la serie di shooter in soggettiva. A rendere tutto ancor più interessante ci pensano le numerose bocche da fuoco, rigorosamente personalizzabili, e i mutanti leggendari che si aggirano per l'open world, un vero pericolo per la sopravvivenza del protagonista.

ARK 2

Nel radar di qualsiasi appassionato di survival game troviamo invece ARK 2, sequel dell'acclamato titolo Wildcard Studio che gode di una popolarità davvero incredibile.Gli sviluppatori hanno fatto grandi promesse per il titolo in Unreal Engine 5.



ARK 2 sarà interamente in terza persona, godrà del pieno supporto alle mod anche su console e introdurrà una serie di meccaniche mai viste prima, come la possibilità di oscillare sulle liane, fare parkour e arrampicarsi sulle varie superfici. Non è difficile immaginare perché i fan lo stiano attendendo così tanto.

Dungeons of Hinterberg

Dungeons of Hinterberg ci chiamerà a esplorare un bel villaggio alpino pieno di misteri e segreti da svelare. Nei sotterranei della zona però ci imbatteremo in mostri da eliminare con la spada e le abilità magiche di Luisa, una tirocinante di giurisprudenza che si prende una pausa dalla sua vita professionale per vivere incredibili avventure in quel di Hinterberg.

Il titolo a firma Microbird Games vanta anche una componente di simulazione sociale, difatti ci permetterà di stringere legami con le persone del posto e gli altri esploratori. Pronti a tuffarvi in questo peculiare action GDR?

33 Immortals

Ad intrigare dell'ultima fatica di Thunder Lotus Games è sicuramente il concept. Ambientato in dungeon ispirati alla Divina Commedia, questo action con visuale dall'alto ed elementi roguelike prevede che ad ogni match partecipino 33 giocatori, i quali devono fare tutto il possibile per sopravvivere alle varie stanze, popolate da mostruose creature e boss che faranno di tutto per decimarli.



In parole povere, si tratta di una produzione unica nel suo genere e sarà interessante prendere parte a questo tipo di esperienza multiplayer cooperativa.

Towerborne

Nel 2024 di Xbox ce n'è per tutti i gusti e nemmeno gli appassionati di picchiaduro a scorrimento verranno lasciati a bocca asciutta. Ad accontentare questa fetta di utenza ci pensa Stoic, team che ha dato i natali ai The Banner Saga e che sta attualmente lavorando a Towerborne.

A rendere interessante questo progetto non è tanto il suo comparto grafico colorato e vivace, quanto il suo gameplay che mescola le meccaniche tipiche dei beat 'em up a quelle di un gioco di ruolo. Oltre a menare le mani da soli o in compagnia di altri giocatori, quindi, dovremo impegnarci per rendere il personaggio sempre più forte e accedere ad equipaggiamento migliore. Pare inoltre che il titolo sia pensato per essere aggiornato a cadenza regolare e fornire agli utenti nuovi motivi per scendere in pista tra una stagione e l'altra.

E tutto il resto?

Sappiamo bene cosa state pensando: dove sono finiti Indiana Jones, Contraband, South of Midnight, Fable, State of Decay 3 e le altre esclusive annunciate da Microsoft nel corso degli anni? Inserire tali prodotti in una classifica del genere sarebbe discutibile, poiché nessuno di essi ha al momento una finestra di lancio e potrebbe arrivare sul mercato non prima del 2025. Ad ogni modo non possiamo escludere che Microsoft possa riservarci qualche sorpresa da qui alla fine del prossimo anno e, un po' come accaduto ad inizio 2023, deliziarci con uno shadow drop simile a quello di Hi-Fi Rush (qui la recensione di Hi-Fi Rush).

Ma non è finita qui, poiché nel corso dell'anno potremmo assistere anche al debutto della prima espansione di Starfield, con la quale Bethesda potrebbe non limitarsi ad ampliare la storia ma ampliare anche il gameplay con meccaniche inedite (qui la recensione di Starfield). Resta poi un'incognita Ara History Untold, un interessante strategico a turni che strizza l'occhio a Civilization. Il gioco in questione, pubblicato da Xbox Game Studios, è al momento previsto solo su PC nel 2024, ma non possiamo escludere del tutto che l'edizione Xbox Series X|S possa arrivare entro la fine dell'anno.