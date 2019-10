Giochi Halloween 2019: l'orrore su Nintendo Switch

Quello che sta per arrivare sarà il terzo Halloween di Nintendo Switch e il primo di Nintendo Switch Lite, non potevamo quindi esimerci dal proporvi la nostra selezione di giochi horror per passare nel migliore dei modi la notte delle streghe e dei fantasmi in compagnia della console ibrida della casa di Kyoto. Da Luigi's Mansion 3 (in uscita proprio il 31 ottobre) ad Outlast, passando per Little Nightmares e Resident Evil... siete pronti per una sana dose di terrore?



Luigi's Mansion 3

Il giorno di Halloween riapre l'Hotel Miramostri, Luigi's Mansion 3 si prepara a debuttare su Switch e Nintendo non poteva scegliere una data migliore per l'uscita del gioco, non siete d'accordo?

Andare a caccia di fantasmi non è mai stato così divertente, se siete fan della serie (nata nel 2001 su GameCube) questo terzo capitolo riuscirà senza dubbio a conquistarvi, se non conoscete Luigi's Mansion invece questa è l'occasione giusta per avvicinarsi alle avventure di Luigi in versione acchiappafantasmi.



Resident Evil Origins Collection

Esiste una serie di videogiochi horror più iconica di Resident Evil? Sicuramente no e fortunatamente i possessori di Switch possono avere accesso a molti titoli della serie, venduti sia singolarmente che in raccolte tematiche.

E' questo il caso di Resident Evil Origins Collection, pacchetto che include le versioni rimasterizzate del primo Resident Evil (uscito nel 1996) e di Resident Evil Zero, prequel originariamente pensato come gioco per Nintendo 64 e in seguito diventato esclusiva GameCube (uscita nel 2002) prima di approdare su PC e altre piattaforme. La Origins Collection è il bundle ideale per (ri)scoprire le origini dell'orrore secondo Capcom.



Outlast Bundle of Terror

Outlast è uno dei giochi che ha portato al successo il filone "jumpscare" dell'orrore videoludico (che a sua volta ha fatto la fortuna di molti YouTuber, italiani e non).

Il titolo è disponibile anche su Nintendo Switch in un pacchetto denominato Bundle of Terror che include il gioco originale e il DLC Whistleblower, con un'arco narrativo inedito. Peccato per l'assenza di Outlast 2 (disponibile comunque separatamente come download indipendente) che avrebbe reso il bundle ancora più completo.



Friday The 13th Killer Puzzle

Jason Voorhees è il protagonista (ovviamente) di Friday The 13th Killer Puzzle, gioco basato sulla celebre serie horror Venerdì 13. Non ci troviamo di fronte a un brutale gioco d'azione bensì a un rompicapo videoludico con oltre 150 livelli da superare usando l'astuzia per uccidere tutti i presenti senza farsi notare. Semplice a dirsi, difficile a farsi, visto che Killer Puzzle richiede una buona dose di logica e strategia per portare a termine ogni sterminio.

Tra un livello e l'altro potrete prendere parte alla "Maratona Omicidi" per aumentare la sete di sangue e salire di livello, guadagnando anche nuove armi e potenziamenti.



Little Nightmares Complete Edition

In attesa di Little Nightmares 2, i giocatori in cerca di emozioni forti possono optare per la Complete Edition del primo episodio della serie. Il pacchetto proposto da Bandai Namco include il gioco originale e il DLC I Segreti de Le Fauci, diviso in tre parti denominate Le Profondità, Il Nascondiglio e La Residenza.

Un'avventura non troppo longeva ma esteticamente accattivante, dotata di una trama capace di tenere il giocatore incollato allo schermo fino ai titoli di coda.



