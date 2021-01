Giochi indie da tenere d'occhio nel 2021: da Kena a Hollow Knight Silksong

Da ormai qualche anno il successo dei giochi indie è sotto gli occhi di tutti. Un fermento di idee e di sperimentazioni impossibile da arrestare, che anima il mercato dal basso, con creatività e ingegno. Mai come nel 2020 però un titolo indie è stato capace di imporsi all'attenzione del grande pubblico: Hades è riuscito a sfidare i blockbuster tripla A ad armi pari, ottenendo un riscontro tanto clamoroso quanto meritato e aggiudicandosi una valanga di premi (per approfondire, qui la nostra recensione di Hades).



Abbiamo allora pensato di provare a cercare il prossimo cult indipendente in arrivo nel 2021, individuando 5 titoli da tenere d'occhio. Mettetevi comodi e... segnateli in agenda!

Mi è sembrato di vedere un gatto!

Stray, del team francese BlueTwelve Studio, ha fatto la sua prima apparizione durante l'evento dedicato a PS5 dello scorso giugno. È bastato un singolo trailer per catturare immediatamente l'attenzione di tantissimi, a maggior ragione considerando anche la pubblicazione a marchio Annapurna.

Nel gioco avremo modo di esplorare una metropoli del futuro nei panni di un gatto. Un mondo cyberpunk abitato da androidi e creature minacciose, da vivere dalla prospettiva agile, scattante e dispettosa di un felino. Aspettando di saperne di più, di certo a Stray non sembrano mancare originalità, testa e cuore: il gioco è previsto per il 2021, su piattaforme PlayStation e PC, ma potete già approfondire leggendo la nostra anteprima di Stray.

Tutti per uno, uno per tutti

Kena Bridge of Spirits è un altro titolo apparso durante lo State of Play estivo: un'avventura con forti elementi narrativi in sviluppo presso Ember Lab, team al debutto assoluto in ambito videoludico con un passato nell'animazione. Nei panni di Kena, una giovane maga, dovrete attraversare una foresta popolata da entità utraterrene e corrotta da un'antica maledizione.

Ad aiutarvi saranno in particolare i Rot, adorabili spiritelli che si uniranno a voi diventando una vera e propria squadra in stile Pikmin. I simpatici esserini vi permetteranno di interagire con l'ambiente e di ottenere abilità speciali durante le battaglie. Kena: Bridge of Spirits, in arrivo nel primo quarto del 2021 su piattaforme PlayStation e PC, promette azione e combattimenti frenetici: non vediamo l'ora di perderci in un bosco incantato. Nel frattempo, perché non recuperare la nostra anteprima di Kena: Bridge of Spirits?

Fuggire dal loop (per salvare se stessi e non solo)

12 Minutes promette di essere un'altra chicca da non sottovalutare: un affascinante ibrido fra un thriller interattivo e un punta e clicca con visuale dall'alto, in arrivo nel corso dell'anno su piattaforme Xbox e PC.Nel gioco, una classica serata romantica fra moglie e marito si trasforma senza preavviso in un angosciante incubo: un detective fa irruzione in casa, accusa la donna di omicidio e massacra il marito.

Come spiegato nella nostra anteprima di 12 Minutes, i dodici minuti del titolo si riferiscono allo scorrimento effettivo del tempo: ogni dodici minuti reali subentrerà infatti un loop temporale destinato a riportare le cose all'inizio, al fatidico momento in cui vedrete la vostra vita cambiare per sempre. Dovrete provare a interrompere lo spaventoso ciclo di orrore con astuzia e deduzione, in un emozionante thriller che vanta un cast eccezionale composto da James McAvoy (il protagonista di Split), Daisy Ridley (la Rey dei più recenti Star Wars) e una leggenda del cinema d'autore come Willem Dafoe.

Quando l'amore si fa low-poly

Tunic è il frutto dell'impegno e della passione di un unico sviluppatore, il canadese Andrew "Dicey" Shouldice. Un action-adventure con visuale isometrica dichiaramente ispirato a The Legend of Zelda, con in più un pizzico del level design e dell'indole di Dark Souls. Il progetto, inizialmente denominato Secret Legend, negli anni si è evoluto e ingrandito, fino a diventare il lavoro di una piccola squadra di persone. Tunic si è mostrato al PC gaming show del 2017, lasciando però forse il segno più indelebile all'E3 2018, quando è apparso sul palco della conferenza Xbox.

Il gioco, contraddistinto da un'atmosfera unica, da una direzione artistica meravigliosa e da splendida una colonna sonora elettronica, avrebbe dovuto vedere la luce su PC e piattaforme Xbox a fine 2020 (qui la nostra anteprima di Tunic all'E3 2019). Si spera che, dopo tanti anni di attesa, il 2021 possa finalmente essere il momento giusto per vivere un'epopea indimenticabile in compagnia della simpatica volpe avventuriera.

Ritorno fra gli insetti

A chiudere la nostra rassegna di cult annunciati non può che essere lui, Sua Maestà Hollow Knight: Silksong. Il seguito dell'opera di debutto di Team Cherry è già un piccolo grande fenomeno indie, nonché uno dei videogame più desiderati dell'anno. Dopo mesi di incertezza assoluta, il 2021 dovrebbe infatti vedere la pubblicazione, su PC e Nintendo Switch, di un DLC diventato nel tempo un corposo sequel a tutti gli effetti.

Silksong promette di essere un metroidvania ancora più ampio, con un mondo di gioco grande il doppio rispetto a NidoSacro, una valanga di nuovi incontri e un sistema di intelligenza artificiale rivoluzionato. Il tutto senza dimenticare Hornet, ovvero la scattante e sinuosa protagonista di questa seconda avventura. Dovremo guidare la nostra agile eroina in un'ascesa verso la misteriosa Cittadella nel regno di Pharloom, servendoci delle sue peculiari abilità per avere la meglio su un universo affascinante e ostile raccontato nel dettaglio nella nostra ultima anteprima di Hollow Knight: Silksong.



Si conclude qui questo breve speciale dedicato a cinque potenziali cult da non perdere. Fateci sapere nei commenti qual è quello che attendete di più, e segnalateci altre chicche annunciate (vi anticipiamo: Sable, Dordogne, Windjammers 2 e The Ascent di pochissimo non sono finiti nella nostra lista).