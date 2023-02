Giochi indie su Xbox tra rischi, innovazione e futuro: il caso Everspace 2

In aggiunta al ricco appuntamento che ci ha permesso di dare uno sguardo approfondito a quattro titoli legati a ID@Xbox - qui lo speciale sulla nuova generazione dei giochi indie su Xbox e Game Pass - abbiamo avuto l'occasione di intervistare il responsabile del programma di Microsoft, Guy Richards, e il CEO di Rockfish Games, Michael Schade, che assieme al suo team è impegnato nelle ultime fasi dello sviluppo di Everspace 2.



Nel corso della chiacchierata, come prevedibile, si è parlato non solo dell'ambizioso action RPG ad ambientazione spaziale ma anche del prezioso supporto al progetto di ID@Xbox, nonché del rapporto tra questa iniziativa e Xbox Game Pass, un servizio che continua a proporci titoli di spessore anche per merito del lavoro svolto da Guy e i suoi.

Storia di una partnership lunga e proficua

Everyeye.it: Everspace 2 sembra un progetto molto ambizioso. Ora che ci stiamo avvicinando al lancio, potresti ripercorrerne lo sviluppo? Su quali aspetti vi siete concentrati maggiormente per realizzare il sequel?



Michael Schade: Everspace 2 è in sviluppo da cinque anni, e ormai da due è in Game Preview. È il titolo più grande a cui Rockfish abbia mai lavorato ed è il gioco che volevamo fare da sempre. Si tratta di un open world per PC e console di nuova generazione e sono molto felice di dove sia adesso. Abbiamo ottenuto quasi il 90% di recensioni positive, è un buon segno. Inoltre si è rivelato più esteso di quanto ci aspettassimo, con 30 ore di contenuti legati alla campagna e altre 90 ore di attività per i completisti che vogliono davvero esplorare tutti e sei i sistemi stellari che offriamo, portare a termine i puzzle e ottenere tutte le varianti delle astronavi.

Volevamo confezionare un'esperienza che fosse accessibile a tutti, infatti abbiamo optato per uno shooter più che per un simulatore di volo. D'altra parte grazie a ID@Xbox possiamo proporre il titolo a una vasta platea di utenti, visto che rientra nel catalogo dell'abbonamento (Game Pass). Insomma, più accessibile è e meglio si adatta al programma. Pensate, abbiamo 4 ore di dialoghi, ben 40 doppiatori tra inglese e tedesco e previsto la traduzione dei testi in 13 lingue. Siamo in pari con la tabella di marcia e non ci saranno rinvii. Anzi all'orizzonte c'è anche la release estiva su Xbox Series X e S.



A questo proposito posso confermare la presenza di due modalità grafiche, con quella a 60 fps che favorisce le performance e la Quality Mode che offrirà il massimo della presentazione visiva a 30 fotogrammi al secondo. Divulgheremo altri dettagli sulle versioni console del gioco in prossimità del loro debutto. La sfida più importante per noi è stata quella di bilanciare al meglio l'esperienza, per evitare che risultasse troppo facile o, al contrario, ardua, ed ecco che torniamo alla grande utilità dell'early access. Grazie a questa scelta è possibile ottenere dagli utenti un feedback prezioso.

Al momento ad esempio abbiamo circa 2000 giocatori attivi che svolgono un ruolo essenziale: un test completo dell'avventura d'altra parte richiede cento ore e non potremmo farcela a gestire il tutto internamente. Come ripeto spesso, ormai non creerei più un titolo senza Game Preview o early access perché semplicemente non puoi sapere se stai realizzando un prodotto nel modo giusto. Il supporto e le opinioni della community sono vitali per noi.



Everyeye.it: Quanto è stato importante il supporto di ID@Xbox durante lo sviluppo e in che modo siete stati aiutati nel concreto?



Michael Schade: Ha avuto un'importanza difficile da quantificare. In primo luogo perché abbiamo ricevuto i tool e i dev kit, così da creare le versioni console. Il più grande aiuto chiaramente è stato quello sul fronte finanziario del progetto. Abbiamo ottenuto altri nove mesi in più per condurre lo sviluppo, così da realizzare un gioco migliore, con più contenuti e anzi privo di tagli e compromessi legati alla visione creativa. Detto francamente, senza l'accordo con ID@Xbox non avremmo potuto proporre un prodotto così buono. La cosa più ironica e che ciò andrà a beneficio anche delle altre versioni di Everspace 2. Insomma ci sono vantaggi per tutti. Un altro plus non indifferente riguarda proprio il potersi interfacciare con la stampa.



Abbiamo fatto varie interviste e spesso dalle domande si capiva che stessimo parlando con persone che non conoscevano bene il gioco. Il solo fatto di aver aderito al programma ID@Xbox ci dà la possibilità di ottenere dalla stampa una maggiore copertura dedicata al nostro prodotto. Ultima ragione ma non per importanza, se ti limiti a vendere un titolo non è come proporlo su un servizio in abbonamento. In questo secondo caso le persone sono spinte a provarlo più facilmente, anche se è uno space game, che se vogliamo è un po' di nicchia. Insomma, con la base in Game Pass e un pubblico di appassionati possiamo anche dar seguito al piano per i contenuti post-lancio con più facilità, perché è più agevole vendere i DLC.



Everyeye.it: Insomma, per Everspace 2 è molto importante accedere a questa piattaforma...



Michael Schade: Il fatto è questo. Se devi pagare per qualcosa, anche se poco, c'è sempre questa barriera d'ingresso. Se invece fai parte di un servizio in abbonamento ottieni l'attenzione di molte più persone. Col primo Everspace, già parte integrante del programma - avrete capito che abbiamo una grande storia con ID@Xbox - abbiamo potuto osservare un concreto aumento dei download. Se lavori con ID@Xbox hai 10 volte il numero di utenti a provare il tuo gioco rispetto alla norma e non solo. Ci sono anche i giocatori che lo comprano, perché a un certo punto il prodotto lascia Game Pass e i suoi appassionati possono acquistarlo con uno sconto del 20%. È un buon affare per tutti, insomma.

Guy Richards: Ciò che credo sia unico del caso Everspace è che abbiamo un passato col franchise. I membri Game Pass hanno già giocato al precedente, conoscono la serie, quindi attendono con ansia l'uscita del sequel.



Everyeye.it: Inoltre quando si parte dall'idea di poter giocare l'esperienza base senza esborsi grazie a Game Pass, si potrebbe essere più inclini a supportare ulteriormente il titolo acquistando DLC e in generale seguendo con interesse la fase post-lancio...



Michael Schade: Esatto. Tra l'altro nel nostro caso prevediamo sia contenuti addizionali gratuiti, sia DLC a pagamento. Nella seconda metà del 2023 lanceremo un free update che aggiunge dei boss nella fase di endgame e il tutto sarà accessibile sempre tramite Game Pass. Lo facciamo proprio per mantenere alto il coinvolgimento dell'utenza, per mostrarle che il gioco continuerà a vivere. Poi ci siamo assicurati un ingente finanziamento da parte del governo tedesco - 1,65 milioni di euro (a fondo perduto) - per realizzare un'espansione dal costo di 3,9 milioni di euro.

Si tratta di un budget che molti impiegherebbero per realizzare un prodotto ex novo. Noi li utilizziamo per creare una espansione. È davvero una somma elevata nel mondo dei giochi doppia A. Questo contenuto uscirà verso la metà del 2024 ed è chiaro che avere un ampio pubblico ci aiuterà a vendere le espansioni. Aderire al programma ID@Xbox quindi significa crearsi una strada per il futuro, porsi in una situazione di stabilità dal punto di vista finanziario ed essere incoraggiati a sviluppare ulteriormente un progetto, proprio in virtù dell'ampia base installata di partenza a cui è possibile proporre il gioco.



Guy Richards: Sappiamo inoltre che i membri Game Pass spendono il 50% in più degli altri nei titoli legati alla libreria e non solo, quindi oltre al nostro supporto al lavoro di Rockfish ci sono delle caratteristiche che distinguono la nostra utenza e che spingono ulteriormente i creativi a sviluppare DLC.

Insomma, tutto questo è ottimo, perché significa nuovi e grandi contenuti di Everspace 2 per tutti!

Presente e futuro di ID@Xbox

Everyeye.it: Siccome le due cose sono certamente collegate, quanto è stato importante Game Pass per l'espansione del programma e che ruolo ha giocato ID@Xbox nella crescita del servizio?



Guy Richards: Con ID@Xbox la mission è rimasta la stessa di dieci anni fa, quando il programma è nato: permettere agli sviluppatori di ottenere i migliori risultati possibili nell'ecosistema Xbox. Vogliamo garantire il successo economico dei loro prodotti e supportarli prima e dopo il loro debutto. Ciò che invece è cambiato - ed è qui che entra in ballo Game Pass - è legato all'epoca in cui mi sono unito al team, nel 2016. L'ecosistema Xbox ha continuato a crescere da allora e infatti abbiamo posto i team indie al centro dei piani per la nuova generazione di console. Lo stesso Everspace 2 è pensato per spingere la fedeltà grafica su Xbox Series X.

Tornando al vostro discorso, sì, Game Pass e ID@Xbox sono allineati. D'altra parte il nostro programma gioca un ruolo fondamentale nel trovare ambiziosi nuovi prodotti per inserirli nel catalogo del servizio, così come nel proporre una selezione variegata composta da produzioni sviluppate in ogni parte del mondo. Sono molto felice di come stanno andando le cose e attendo con interesse ciò che Michael lancerà in futuro.



Everyeye.it: Quale è lo stato attuale di ID@Xbox in Europa?



Guy Richards: Per prima cosa, voglio dirvi che collaboriamo con 4600 partner divisi in 94 paesi. In totale abbiamo aiutato i collettivi indipendenti a generare 2,5 miliardi di dollari. Più nello specifico, negli ultimi due anni in Europa abbiamo espanso i nostri team per supportare i creator in tutta la regione.



Stringere partnership, costruire legami con gli sviluppatori e vederli crescere nel tempo, come è successo con gli amici di Rockfish Games, è molto importante per me e per noi. In territorio europeo abbiamo favorito lo sviluppo di centinaia di titoli e se guardate a Game Pass ci sono così tanti prodotti di questo tipo amati dai fan: penso a Vampire Survivors, Day Z, Gang Beasts... la lista è lunga. Vedere il pubblico divertirsi con questi giochi per ore e ore è gratificante.



Everyeye.it: Durante la presentazione dell'altro giorno hai parlato brevemente di ID@Azure, un programma di cloud development dedicato agli sviluppatori indie. Quale è stata la loro risposta a questa nuova opportunità?



Guy Richards: La risposta è stata fantastica. Mentre ID@Xbox riguarda il contenuto che tu come creatore vuoi portare all'interno dell'ecosistema Xbox, e come noi possiamo lavorare con te su questo fronte, con ID@Azure possono esserci sinergie e giochi che arrivano nel nostro ecosistema ma si tratta comunque di una possibilità che non obbliga alla pubblicazione su specifiche piattaforme, che anzi è nata per supportare in generale lo sviluppo di videogiochi.

Per noi rappresenta una grande opportunità e siamo contenti dei risultati che stiamo ottenendo in questo senso.



Everyeye.it: Questo è il decimo anno di ID@Xbox. Cosa possiamo aspettarci per i prossimi dieci anni?



Guy Richards: Questa è una bella domanda. Vi dico che quando abbiamo lanciato ID@Xbox credo che nessuno di noi avrebbe potuto prevedere il grande successo che abbiamo ottenuto. È stato un viaggio folle! Personalmente, visto il ruolo che ricopro, si tratta di continuare a scoprire grandi giochi da proporre al nostro pubblico, tra console, PC e cloud.



Abbiamo sentito dalle parole di Michael che cosa può scaturire da una collaborazione con Xbox. Per me sentire storie di contenuti in sviluppo che non si sarebbero potuti realizzare altrimenti è semplicemente fantastico. Non si tratta solo di favorire i giocatori del nostro ecosistema ma di aiutare la game industry e il settore indipendente a crescere.



Everyeye.it: E adesso Michael, puoi soddisfare una nostra curiosità? Perché avete scelto di abbandonare i lidi del roguelike e di realizzare un action RPG con Everspace 2?



Michael Schade: Sin dai tempi del primo gioco, sapevamo di voler rendere Everspace 2 un RPG a mondo aperto. Al tempo chiaramente non avevamo il budget per un doppia A e abbiamo pensato di realizzare un roguelike più lineare. Io e il Creative Director però volevamo già offrire una storia profonda, quindi abbiamo pensato alla trovata dei cloni di un pilota, che all'inizio di ogni run avevano le memorie del predecessore. Certo, con ambienti generati in modo procedurale era difficile realizzare delle cutscene e morire significava comunque scoprire il prossimo tassello narrativo dopo più tempo.

Oggi con Everspace 2 offriamo una progressione continua, basata chiaramente sui salvataggi, e un open world con ancor più dettagli di trama da scoprire. Sono fiero della storia che vogliamo raccontare e, onestamente, stiamo realizzando un'esperienza molto più ambiziosa di quanto si possa pensare. Non è solo uno space shooter ma un vero e proprio action RPG, con conflitti, personaggi interessanti e compagni di avventure capaci di fare la differenza durante la progressione!



Everyeye.it: Guy, un'ultima domanda. Che cosa puoi dirci dell'impegno di ID@Xbox su scala globale?



Guy Richards: La nostra squadra è in cerca di team ovunque e a prescindere dalle dimensioni, così da portare i loro prodotti nell'ecosistema e anche su Game Pass. Preferiamo una grande varietà di generi, così come produzioni legate a differenti aree geografiche. Abbiamo degli addetti ai lavori che cooperano proprio con sviluppatori e publisher situati in Africa, India e così via, e siamo molto interessati a proporre esperienze provenienti da background culturali differenti. È in questo modo che continueremo a vedere innovazione e nuove idee, a beneficio di tutta la game industry.

Michael Schade: E posso testimoniarvi tutto questo. Sappiate che abbiamo proposto Everspace a ogni publisher noto sul pianeta. E ci hanno detto: "ah, grandioso, sappiamo che siete bravi con gli space game ma noi non li tocchiamo". E invece ID@Xbox ha detto sì, ha premuto il grilletto, quindi Everspace è una viva testimonianza dell'impegno di Guy e di ID@Xbox.