Nuovi giochi per Meta Quest: da Asgard's Wrath 2 a Bulletstorm VR

Il primo giugno si è tenuto il Meta Quest Gaming Showcase 2023, annuale evento digitale che vede Meta e i suoi partner presentare i titoli in realtà virtuale in arrivo sui visori prodotti dal colosso statunitense. Mettendo da parte Assassin's Creed Nexus VR, che verrà rivelato ufficialmente durante l'Ubisoft Forward, abbiamo selezionato i più interessanti giochi che vedranno presto la luce su Meta Quest Pro, Meta Quest 2 e il neo annunciato Meta Quest 3, ed esaminato il materiale diffuso in rete per capire cosa dovremmo aspettarci da questa lineup variegata e promettente.

Asgard's Wrath 2

Dato lo straordinario successo riscosso soltanto nel 2019 dal primo episodio (siete a un click di distanza dalla recensione di Asgard's Wrath), l'annuncio di Asgard's Wrath 2 era inevitabile.



Come confermato dai ragazzi dello studio Sanzaru, la storia del sequel ripartirà esattamente dove si era interrotto il titolo precedente, trascinando il giocatore in un'improvvisa battaglia con una creatura proveniente da una realtà ispirata all'antico Egitto. Il protagonista incontrerà quindi le "Tessitrici del Fato" - Urðr, il passato, Verðandi, il presente, e Skuld, il futuro - che lo incaricheranno di fermare una certa divinità dell'inganno. Il creative director Mat Kraemer ha affermato che il prodotto presenterà mondi enormi e oltre la portata di qualsiasi altro gioco attualmente disponibile sulla piattaforma Meta Quest, anticipando inoltre che, sebbene la maggior parte dell'avventura sarà ambientata nello sconfinato deserto egiziano, gli utenti potranno comunque visitare Muspelheim, ossia il regno del fuoco nella mitologia norrena.

L'action RPG presenterà le caratteristiche del genere, come ad esempio una massiccia componente esplorativa, il crafting, la possibilità di potenziare costantemente l'equipaggiamento, i mini-giochi, e così via. Seguendo le orme del primo capitolo, gli animali incontrati in Asgard's Wrath 2 potranno essere reclutati e trasformati in preziosi alleati che ci aiuteranno tanto a risolvere gli enigmi quanto a prevalere negli scontri. Per la prima volta nella serie, però, questi fungeranno anche da cavalcature, velocizzando gli spostamenti nei paesaggi realizzati da Sanzaru. Atteso in esclusiva sui visori Meta, Asgard's Wrath 2 dovrebbe salire sulla rampa di lancio durante l'inverno 2023.

Attack on Titan VR: Unbreakable

Annunciato a dicembre 2023 e atteso originariamente per l'estate ormai alle porte, il nuovo tie-in de L'Attacco dei Giganti (qui la recensione di Attack on Titan 2) è stato purtroppo posticipato all'inverno per motivi non meglio precisati. In compenso, lo sviluppatore nipponico UNIVRS ha pubblicato un breve concept trailer per mostrare ai fan del popolare franchise le caratteristiche principali del titolo.

Affrontabile sia in singolo che in cooperativa (per un massimo di due giocatori), l'esperienza offerta da Attack on Titan VR: Unbreakable potrà essere vissuta in soggettiva e permetterà di ricorrere al movimento tridimensionale per volare tra gli edifici delle città, sfrecciare in mezzo ai Giganti e servirsi di una vasta gamma di armi per eliminarli uno dopo l'altro. Abbiamo appreso che la difficoltà delle sfide aumenterà progressivamente, motivo per cui solo gli utenti più abili e determinati avranno qualche speranza di sopravvivere alla grande battaglia che stabilirà le sorti dell'umanità.

Bulletstorm VR

Ambientato nell'universo dell'omonimo sparatutto pubblicato nel 2011, Bulletstorm VR è il nuovo titolo in via di sviluppo presso le fucine di People Can Fly. Stando a quanto raccontato dallo studio polacco, i giocatori vestiranno nuovamente i panni di Grayson "Gray" Hunt - il protagonista del primo episodio - che dopo un atterraggio di fortuna su un pianeta abbandonato verrà posto dinanzi a una scelta difficile: vendicarsi del comandante che lo ha tradito o assicurarsi che la sua quadra sopravviva abbastanza a lungo da lasciare il pianeta.

Confermando che gli utenti avranno accesso all'intero arsenale fantascientifico di Bulletstorm, gli sviluppatori hanno spiegato che sarà possibile alternare il combattimento sulla distanza allo scontro in mischia, prender parte a indimenticabili battaglie con possenti boss di fine livello e addirittura controllare i proiettili a mezz'aria per raggiungere i nemici al riparo dietro le coperture. Lo sparatutto vedrà la luce nel corso del 2023, sia su visori targati Meta che su PlayStation VR2.

Dungeons of Eternity

Descritto come un'avventura fantasy VR con elementi roguelike, il nuovo hack'n'slash di Othergate, che a quanto pare potrà essere giocato in solitaria o in co-op (per un massimo d tre giocatori), promette "un'esperienza action RPG senza fine e coinvolgente". Caratterizzato dalla presenza di dungeon generati casualmente e formati da centinaia di stanze uniche, a detta degli sviluppatori Dungeons of Eternity proporrà scontri realistici e incentrati sulla fisica che vedranno gli utenti fare i conti con scheletri, scorpioni e altre minacce terrificanti.

Il nostro compito sarà quello di esplorare cripte, castelli e caverne, superare enigmi e trappole di ogni tipo, e non per ultimo raccogliere quanti più tesori possibili, cercando naturalmente di non lasciarci le penne. Portare a termine un'impresa consentirà di creare in maniera casuale dei nuovi strumenti di morte e personalizzare a puntino l'aspetto del proprio personaggio. Sfortunatamente il titolo non dispone ancora di una data di uscita, ma il suo lancio dovrebbe avvenire durante l'anno corrente.

The 7th Guest VR

Confezionato dagli studi Vertigo Studios Rotterdam e Exkee, The 7th Guest VR è una completa rivisitazione in realtà virtuale dell'omonimo rompicapo a tema horror che negli anni '90 ha contribuito alla diffusione del genere e a rivoluzionare il PC gaming. A distanza di tre decenni esatti dal suo esordio, il thriller si preparare a tornare sulla scena ludica per proporre tanto ai fan storici quanto alle nuove generazioni quello che il publisher Vertigo Games considera "il modo definitivo di vivere The 7th Guest".

Il team incaricato di ricostruire da zero il classico senza tempo non si è limitato a restaurare gli enigmi dell'originale, ma ci ha fatto sapere di aver creato nuovi e impegnativi rompicapi attraverso l'uso di un innovativo gameplay in realtà virtuale e una narrazione in live-action. Salvo imprevisti, le porte della spaventosa dimora traboccante di segreti dovrebbero spalancarsi entro la fine dell'anno, invitando al suo interno i possessori di Meta Quest e PC VR.

Stranger Things VR

Dopo essersi tenuto alla larga dai nostri radar per diversi mesi, Stranger Things VR è ricomparso in occasione del Meta Quest Gaming Showcase 2023 per darci un assaggio di quello che ci aspetterà in autunno. Come svelato dal trailer ufficiale, i giocatori avranno l'occasione di esplorare il mondo di Stranger Things dalla prospettiva di Vecna, ossia l'antagonista principale del serial di successo, e mettere in atto il suo diabolico piano di vendetta contro Undici e gli altri abitanti di Hawkins.

Indossati i panni del villain, gli utenti potranno invadere i sogni o anche i ricordi dei loro beniamini, nonché sfruttare i suoi strabilianti poteri telecinetici per afferrare, lanciare e schiacciare le raccapriccianti creature incontrate strada facendo. Durante la permanenza in una mente alveare ultraterrena e interconnessa sarà inoltre possibile rivivere i ricordi di Henry Creel (Uno) risalenti ai tempi in cui viveva al laboratorio di Hawkins e assistere alla sua progressiva trasformazione nel terrificante Vecna.

Vampire: The Masquerade - Justice

La nostra rassegna si conclude con la prima e al momento unica iterazione del longevo brand di Vampire: The Masquerade ad avvalersi della realtà virtuale. Affidato alle sapienti mani di Fast Travel Games, team svedese che in passato ha già apposto la propria firma su titoli acclamati quali Apex Construct, The Curious Tale of the Stolen Pets, Wraith: The Oblivion - Afterlife e Ghost Signal: A Stellaris Game, l'action RPG punta a offrire una coinvolgente esperienza per giocatore singolo.

La realistica trama principale vedrà gli utenti impersonare un vampiro in una versione oscura di Venezia per far luce su una misteriosa cospirazione. Esplorando vicoli bui, canali intrisi di sangue, catacombe dimenticate e palazzi opulenti, il nostro compito sarà quello di rintracciare un assassino non meglio specificato e consegnarlo alla giustizia, prendendo nel mentre parte a missioni secondarie che ci consentiranno di acquisire punti esperienza da spendere negli appositi alberi delle abilità. Aggiornando costantemente l'armamentario e sbloccando nuovi talenti, che spazieranno dal combattimento alla velocità, senza disdegnare la furtività, il nostro alter-ego diverrà sempre più letale e potente. Sfortunatamente il publisher non ha fissato la data di uscita, tuttavia il prodotto verrà distribuito entro la fine dell'anno su Meta Quest 2, Meta Quest 3 e PlayStation VR2.