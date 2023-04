I giochi con la miglior grafica su PS5, da God of War Ragnarok a Horizon 2

Sebbene le console di questa generazione non abbiano convinto ancora tutti sul piano dell'offerta ludica, è indubbio come alcune produzioni di spicco abbiano permesso al pubblico di riconoscere il potenziale delle nuove console, che speriamo venga espresso al meglio negli anni a venire. In questo senso, almeno per quel che riguarda i titoli first party, è chiaro come Sony abbia tuttora un vantaggio netto rispetto alla concorrenza, che malgrado un'importante campagna acquisti non è ancora riuscita a nutrire a dovere l'elenco delle sue esclusive. Oggi, pertanto, ci focalizzeremo in particolar modo su PlayStation 5 e su quelli che, secondo noi, rappresentano in qualche modo i migliori esempi di grafica o estetica proposti sulla macchina del colosso giapponese.

Horizon Forbidden West

Se si parla di PS5, non è possibile ignorare l'importanza e l'impatto del titolo di Guerrilla, erede di quell'Horizon Zero Dawn che già a suo tempo fece quasi urlare al miracolo su PS4 fat.

In quel caso gli artifici per rendere granitico il gameplay furono importanti ed essenziali. Forbidden West non solo eccelle in termini di colpo d'occhio, proponendosi come il degno erede del suo predecessore (nella nostra recensione di Horizon Forbidden West abbiamo sottolineato come questo titolo rappresenti un esempio lampante di come vada affrontato un sequel), ma riesce a farlo nonostante la sua natura cross-gen.Il secondo capitolo della saga di Aloy sfoggia un comparto grafico e artistico di altissimo livello, deliziando i sensi con un mondo di gioco enorme e straordinariamente vivo. A a stupire maggiormente sono però le animazioni e la mimica facciale, con personaggi credibili ed espressivi che testimoniano i pregi del Decima Engine, uno degli asset tecnologici più preziosi di PlayStation.



Effetti, riflessi ed elementi poligonali sono aumentati e migliorati rispetto al passato, così come le texture risultano nitide al punto giusto, mentre il fascino della natura selvaggia fa il resto, tra variazioni metereologiche di grande impatto e una gestione dinamica delle nuvole

Su PS5, la modalità Risoluzione offre prestazioni saldamente ancorate ai 30 FPS con risoluzione nativa 4K, mentre scegliendo la modalità Performance potremo goderci il viaggio di Aloy verso la costa occidentale a 60 FPS a 1800p.

God of War Ragnarok

Accanto al gioiello di Guerrilla, non si può non citare il mattatore assoluto dei TGA 2022, quel God of War Ragnarok che ha dovuto cedere il passo solo a Elden Ring e "solo" per il premio al miglior gioco.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a un titolo cross-gen, che però riesce dà il meglio di sé - per ovvi motivi - su PlayStation 5. Su PS5 c'è la possibilità di scegliere tra diversi preset di gioco con risoluzione dinamica o nativa, dando priorità a prestazioni o fedeltà. Il titolo si affida a una struttura in netta continuità con il primo capitolo della saga norrena, pur manifestando una forte identità sostenuta da una direzione artistica d'eccezione. La sua natura a metà strada tra due generazioni, sorprendentemente, non penalizza l'impatto visivo di un'opera che al massimo del suo potenziale riesce a garantire un'esperienza visiva mozzafiato, forte di modelli poligonali torniti alla perfezione (Kratos in primis) e alimentata una grande abbondanza di effetti particellari e volumetrici, e da un'ottima fisica degli indumenti e capelli.



L'impianto di illuminazione non è da meno e brilla grazie a una pianificazione certosina nelle aree più lineari e alle ottime performance visive dei riflessi tramite cubemap, soprattutto sulla superficie dell'acqua.

Le luci dinamiche donano tutt'altro aspetto all'opera e le ombre, altrettanto dinamiche, riescono a enfatizzare ancora di più i contrasti sui personaggi, il tutto senza far rimpiangere più di tanto l'assenza di un impianto di illuminazione in tempo reale.

The Last of Us Parte 1

Non c'è due senza tre e dopo due titoli cross-gen ecco addirittura un remake. Dopo la straordinaria prova di forza di The Last of Us Parte 2, i ragazzi di Naughty Dog si sono buttati a capofitto nella riedizione del primo capitolo, uscito inizialmente su PS3 e rimasterizzato su PS4.

Il remake per PlayStation 5, tuttavia, riesce non solo ridare vita alla prima parte senza snaturarla e anzi rispettandone i canoni in maniera quasi religiosa, ma è capace addirittura di amplificarne l'efficacia corale grazie ad un comparto tecnico d'eccezione.Anche qui possiamo scegliere tra prestazioni e risoluzione, e tarare l'esperienza sulla base delle nostre esigenze.

Sin dai primi istanti, la cosa che più di tutte balza all'occhio è la presenza scenica dei personaggi, completamente rimodellati per offrire un livello di credibilità superiore a ogni aspettativa, impreziosito da una mimica credibile e da una discreta espressività emozionale. La pelle è stata migliorata, ora con un sistema di subsurface scattering più avanzato, ma anche i capelli sono più realistici. Anche qui il ray tracing cede il passo a un impianto di illuminazione tradizionale, che però non fa rimpiangere l'impiego di sistemi più avanzati. La qualità della messa in scena è assicurata da luci e riflessi comunque di buon livello, ma soprattutto dagli effetti volumetrici, che riempiono lo schermo ogni volta che ci troviamo davanti a un incendio o un'esplosione.

Demon's Souls Remake

In un mondo ormai invaso dai souls-like, il capostipite del genere meritava di essere tirato a lucido per presentarsia distanza di dieci anni anche alle nuove generazioni (e con i server ripopolati!).



Nella sua nuova veste, il titolo From si riconferma come un'esperienza unica, impegnativa e quantomai maestosa dal punto di vista grafico.

All'essenzialità degli albori, si contrappone un remake fedele ma strabordante anche per impatto visivo, grazie ad all'opera di "ringiovanimento" pressoché perfetta portata avanti dagli sviluppatori di Bluepoint.



I modelli poligonali sono stati ricostruiti da zero, mentre il mondo di gioco rispecchia fedelmente l'opera originale. Al di là degli interventi sul fronte tecnico, è chiaro che il principale punto di forza della produzione resta tuttora il comparto artistico, che conferisce al mondo di gioco uno splendore decadente senza pari, con la complicità di un 'impianto di illuminazione dinamico realizzato magistralmente.

Malgrado l'assenza del ray tracing, il lavoro sulle luci e sui riflessi è stato infatti encomiabile, anche per quel che riguarda la volumetria di fiamme e magie.



In questo remake troviamo come al solito una modalità a 30 e una a 60 FPS, sebbene sia preferibile mettere l'occhio in secondo piano e puntare sulla seconda, per ottenere la migliore esperienza possibile e ridurre al minimo i tempi di risposta nelle fasi più concitate di gioco.



Ratchet and Clank: Rift Apart

Archiviato Demon's Souls, primo assaggio di next gen all'alba di PlayStation 5, a suonare la carica della nuova macchina di Sony sono stati un mucchio di ferraglia e un adorabile e pelosissimo meccanico spaziale.



Ratchet and Clank: Rift Apart ribadisce con forza l'importanza dei titoli first party nel bilancio del ciclo vitale di una console, proponendo un'eccezionale qualità visiva resa possibile grazie a una profonda conoscenza del motore proprietario e della macchina da gioco da parte di Insomniac.

L'engine di Insomniac pone le basi per un'esperienza visiva unica e spettacolare, caratterizzata da un tripudio di luci e colori in piena coerenza con il concept artistico della serie. Rift Apart è un titolo che brilla di luce propria sia per resa grafica che per art direction, ingannando a tratti l'occhio con un livello di dettaglio tale da non sembrare neanche renderizzato in tempo reale. Il Ray Tracing è opzionale e disponibile in modalità Fedeltà e Prestazioni, ma richiede di rinunciare alla risoluzione nativa 4K presente in entrambe. Chi non vuole fare a meno dell'illuminazione in tempo reale ma neanche rinunciare al frame rate, potrà dunque optare per il preset Performance RT con risoluzione dinamica e 60 FPS garantiti. In tutti i casi, comunque, non mancherà la soddisfazione sia sul fronte ludico che prettamente visivo.



Questo titolo è rappresentativo del potenziale dell'attuale generazione di Sony, dagli eccezionali modelli poligonali (con centinaia di migliaia di triangoli) alla pelliccia del protagonista, con riflessi ambientali ed effetti di luce in tempo reale sbalorditivi e texture impeccabili.

Il paragone con i migliori titoli d'animazione è quasi obbligato, e anche se forse non abbiamo ancora raggiunto quel livello è chiaro che manca davvero pochissimo. D'altro canto, le prime sirene del path tracing iniziano a suonare e chissà, magari fra qualche anno sarà proprio un furetto spaziale a colmare definitivamente il divario con il cinema.