I giochi multipiattaforma più attesi del 2022: da Elden Ring a Diablo 4

Salvo posticipi dovuti all'emergenza sanitaria tuttora in corso, il 2022 sarà caratterizzato da una vagonata di titoli. Dopo aver riepilogato tutte le esclusive che durante l'anno venturo esordiranno su PC e console (a proposito, avete già consultato i Most Wanted per PC del 2022?), abbiamo rivolto lo sguardo alle numerosissime produzioni multipiattaforma che ci terranno compagnia nei prossimi dodici mesi e persino oltre.



Per questioni di comodità anche quest'anno abbiamo però preferito dividere l'elenco completo in due parti, ma poiché i titoli in arrivo solo davvero molti, all'appello potrebbe mancare ancora qualche gioco meno conosciuto o comunque privo di una finestra di lancio. Vi invitiamo pertanto a segnalarci attraverso i commenti i vostri personalissimi Most Wanted e le eventuali produzioni assenti nel nostro riepilogo.

A Plague Tale: Requiem

Pensavamo che Amicia e Hugo de Rune avrebbero trovato una nuova casa e un po' di pace dopo gli eventi A Plague Tale: Innocence, ma si direbbe che le cose siano andate in maniera diversa.

Dopo un fugace periodo di quiete, il piccolo Hugo ha di nuovo perso il controllo e la "sua" piaga di distruzione sta lentamente corrompendo anche la terra che ha accolto i due fratelli. Allo scopo di salvare il consanguineo, Amicia dovrà quindi avventurarsi su un'isola misteriosa che saprà mettere a dura prova la psiche della ragazza. In attesa del secondo capitolo, qui potrete leggere (o rileggere) la nostra recensione di A Plague Tale.

Aftermath

Sviluppato dalla software house italiana One-O-One Games, Aftermath è il nuovo thriller psicologico di Alessandro Bavari, già autore del design di Alien: Covenant e Suspiria di Ridley Scott. Il titolo racconterà il viaggio di Charlie Gray, talentuosa ingegnera e astronauta europea che nel corso della propria carriera è stata in luoghi che i comuni esseri umani possono soltanto sognare.

Al suo ritorno sulla Terra, però, un'oscurità senza fine ha sconvolto la sua esistenza, facendola precipitare in un mondo deserto e deframmentato. Lottando con presenze ultraterrene e con gli stessi demoni della donna, Aftermath spingerà i giocatori ad attraversare una città sconosciuta per ritrovare la piccola Sammy.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Seguendo le orme di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, ossia il primo vero sequel diretto del brand, il 25 febbraio Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream ci trascinerà a Erde Wiege per raccontare un'avventura ancora inedita dell'esplosiva Sophie Neuenmuller (nel caso abbiate dimenticato chi sia, correte a leggere la nostra anteprima di Atelier Sophie 2).

Dopo aver lasciato il proprio paese natale assieme a Plachta, la giovane alchimista precipiterà in un mondo parallelo in cui incontrerà una versione alternativa della sua mentore. Unendo le forze con Ramizel Erlenmeyer, alchimista locale dal look irresistibile e vagamente familiare, la fanciulla dovrà fare di tutto per ritrovare la "sua" Plachta e capire come tornare nel proprio mondo d'origine.

Atomic Heart

Ispirato alla serie BioShock, lo sparatutto ruolistico confezionato dal team Mundfish ci trasporterà in una realtà alternativa in cui l'Unione Sovietica è divenuta una superpotenza tecnologica, investendo le proprie risorse nell'evoluzione cibernetica e nell'automazione robotica. Il mondo di gioco sarà costituito da enormi regioni open world che metteranno in mostra la lussureggiante natura sovietica e territori meno ampi, come bunker sotterranei, laboratori segreti, e così via.

Tra i nemici troveremo invece una notevole varietà di robot originariamente creati per assistere i cittadini nella vita quotidiana, ma che in caso di guerra verranno caricati con un programma di combattimento.

ARC Riders

In occasione dei The Game Awards 2021, Embark Studios - una sussidiaria di Nexon fondata da veterani di Battlefield e con sede a Stoccolma - ha infine alzato il sipario sul suo primo progetto. Atteso su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ARC Raiders sarà uno sparatutto in prima persona con focus sulla componente cooperativa e totalmente free-to-play.

Ambientato in un futuro post-apocalittico in cui il nostro pianeta è stato invaso dagli ARC, dei robot alieni che hanno assunto il controllo del pianeta, il prodotto ci farà impersonare i Raiders, ovvero i fuorilegge che da soli si oppongono al nuovo regime imposto dalle enormi macchine venute dallo spazio.

Avatar: Frontiers of Pandora

Sviluppato da Massive Entertainment in collaborazione con Lightstorm Entertainment e Disney, Avatar: Frontiers of Pandora è un action game in prima persona che, avvalendosi del motore grafico Snowdrop, promette di dar vita all'affascinante e periglioso mondo alieno di Pandora. Slegato dai lungometraggi cinematografici del franchise, il titolo porrà l'utente nei panni di un Na'vi e lo spronerà a esplorare la cosiddetta Frontiera Occidentale, ossia un'area di Pandora mai vista prima e abitata da creature assolutamente uniche.

Il nostro compito sarà quindi quello di comprendere le leggi che dominano l'area e proteggerla dalle temibili forze dell'Amministrazione per lo Sviluppo delle Risorse (RDA) che al contrario vorrebbero conquistarla per i loro fini.

Blacktail

Come sottolineato nel nostro provato della demo di Blacktail, il nuovo gioco survival di matrice open world sviluppato dai ragazzi di The Parasight si propone come obiettivo quello di rivisitare le origini della strega Baba Yaga, una leggendaria ed enigmatica creatura del panorama mitologico europeo.

Dal momento che il prodotto ci farà impersonare una versione sedicenne dell'incantatrice, mettendoci costantemente difronte a scelte morali che influenzeranno l'allineamento del personaggio e l'atteggiamento degli NPC, saremo proprio noi giocatori a delineare la personalità di Baba Yaga. Sorvolando su qualche inciampo di natura tecnica, Blacktail ha catturato la nostra attenzione grazie ai temi oscuri e ai colori vividi che contraddistinguono i suoi fiabeschi e misteriosi scenari.

Blind Fate: Edo no Yami

Confezionato dal team italiano di Troglobyte Games, Blind Fate: Edo no Yami è un promettente action-platformer game a scorrimento laterale in cui controlleremo un cyber-samurai cieco. Avendo perso la vista, l'eroe dell'avventura non potrà far altro che affidarsi totalmente ai cyber-sensi del proprio corpo cibernetico, che appunto gli consentiranno di percepire il benché minimo suono, notare qualsiasi vibrazione e persino le fonti di calore.

Tuttavia, dal momento che le informazioni caricate nel suo cervello cablato saranno vecchie di secoli, i paesaggi da lui visitati potrebbero differire non poco dalle mappe in suo possesso. I giocatori saranno pertanto indotti a sospettare costantemente che gli elementi presenti sullo schermo possano non essere reali.

Blood Bowl III

Inizialmente previsto per il 2020, il terzo capitolo della serie sportiva a base di orchi e ambientata nell'universo di Warhammer è stato posticipato diverse volte e al momento sappiamo soltanto che uscirà nel 2022 inoltrato. Ispirato al football americano, Blood Bowl III è un gioco di strategia a turni in cui umani, elfi, orchi e altre creature tipiche del genere fantasy si contendono il possesso della palla attraverso spallate, pugni, calci e tutta una serie di armi alquanto letali.

Vestendo i panni del coach, l'utente dovrà dare istruzioni ai componenti della propria squadra e guidarli alla vittoria, cercando di evitare i gravi infortuni che potrebbero porre prematuramente fine alle carriere dei giocatori schierati in campo.

Crimson Desert

Affascinati dal motore grafico di Pearl Abyss e dalle meraviglie che lo studio coreano sta compiendo attraverso il Ray Tracing e il Ray Marching, attendevamo con trepidazione l'uscita di Crimson Desert, ma purtroppo il brutale action game dalla forte componente singleplayer è stato rinviato a data da destinarsi.

Augurandoci che il gioco open world veda la luce nel corso del 2022, non resta dunque che confidare in Pearl Abyss, sognando nel frattempo il giorno in cui potremo unirci ai mercenari protagonisti dell'avventura e perlustrare coi nostri occhi l'incredibilmente dettagliato continente di Pywel.

Destroy All Humans! 2 Reprobed

Durante i festeggiamenti tenuti per celebrare il decimo anniversario di THQ Nordic, il publisher austriaco ha annunciato un remake di Destroy All Humans! per PC e console di ultimissima generazione. Sfortunatamente l'azienda non ha specificato quando potremo cimentarci col rifacimento, limitandosi a dire che questo verrà pubblicato "prossimamente".

Come spiegato da Stefan Schmitz di Black Forest Games, rinunciando all'idea di sviluppare delle versioni per console lastgen lo studio ne ha elevato la resa grafica e per di più ha potuto aggiungere delle nuove opzioni non meglio specificate al sistema di combattimento. Quel che sappiamo con precisione è che il team di sviluppo ha implementato il quintuplo degli oggetti nei livelli più ampi, rispetto a quanto sarebbe invece accaduto in un'ipotetica edizione per PS4 e Xbox One.

Diablo IV

Presentato ufficialmente al BlizzCon 2019, Diablo IV è ancora privo di una finestra di lancio ufficiale e in seguito al recente posticipo vi è la concreta possibilità che il prodotto possa non raggiungere i negozi prima del 2023 (assieme a Overwatch 2).

In compenso, attraverso l'ultimo aggiornamento trimestrale di Blizzard abbiamo appreso che i nuovi poteri Leggendari e Unici differiranno dai precedenti, in quanto potranno apparire in più categorie di armi, armature e oggetti. Nelle fasi di endgame gli esploratori del Sanctuarium avrano inoltre la facoltà di ricorrere all'Occultista per cristallizzare ed estrarre l'Essenza dei poteri Leggendari dagli strumenti posseduti e infonderla in altri pezzi di equipaggiamento.

Digimon Survive

Tra i titoli più rinviati degli ultimi anni trova posto anche Digimon Survive, un videogioco di ruolo strategico che Bandai Namco contava di pubblicare già nel corso del 2019. Originariamente ideato per celebrare il 20° anniversario del brand, ancora oggi sappiamo davvero poco sul titolo sviluppato da Witchcraft, se non che questo sarà ambientato in un mondo misterioso.

Disegnati da Uichi Ukumo e guidati dal protagonista Takuma Momozuka, degli adolescenti in gita scolastica finiranno per perdersi e si ritroveranno in un luogo bizzarro, nonché brulicante di mostri e pericoli di ogni tipo.

Dolmen

In sviluppo presso lo studio brasiliano Massive Work Studio, Dolmen è letteralmente un gioco a metà tra Dark Souls e Dead Space, giacché fonde la matrice soulslike del primo alle armi e ambientazioni fantascientifiche del secondo.

Nonostante la presenza di pistole laser e scudi ad alta tecnologia che possono essere utilizzati per generare barriere energetiche impenetrabili, al momento il prodotto dalle atmosfere horror non brilla per originalità, non a caso durante la nostra prova non abbiamo individuato nessuna caratteristica distintiva. Estremamente derivativo, il titolo ci è inoltre apparso molto grezzo, ragion per cui ci auguriamo che il team di sviluppo possa sfruttare i prossimi mesi per elevarne quantomeno l'intelaiatura tecnica.

Dragon Ball: The Breakers

Il nuovo tie-in di Dragon Ball non è propriamente il titolo che ci aspettavamo di poter giocare durante l'anno venturo, ciononostante lo scanzonato concept alla base di The Breakers potrebbe offrirci un dilettevole passatempo. Riprendendo meccaniche già viste in Dead by Daylight, l'ultima trovata dello studio Dimps intrappolerà sette sventurati superstiti in uno scenario sorvegliato dal cosiddetto razziatore, che ad ogni uccisione subirà un power-up e raggiungerà poco per volta la propria forma finale.

Sebbene l'obiettivo principale dei superstiti rimarrà sempre e comunque quello di fuggire, il multiplayer asimmetrico presenterà anche delle meccaniche di combattimento, tant'è che i giocatori potranno ricorrere alle cosiddette trasfere per assumere temporaneamente le sembianze dei Guerrieri Z e dare battaglia agli iconici antagonisti di Dragon Ball Z.

Dying Light 2: Stay Human

Dopo tre anni di attesa e qualche posticipo, il tanto bramato action adventure a tinte horror di Techland è infine entrato in fase Gold e nel mese di febbraio 2022 raggiungerà le nostre piattaforme da gioco preferite. Sono passati più di due decenni dagli episodi di Harran, e oggi è la Città - uno dei più grandi insediamenti umani rimasti - a essere lacerata dal conflitto.

Interpretando un vagabondo col potere di cambiare il destino della Città, i giocatori dovranno affinare le rispettive abilità, decidere da quale parte stare e plasmare il destino con le loro mani, cercando al contempo di conservare la propria umanità.

Dynasty Warriors 9: Empires

Combinando il frenetico sistema di combattimento del genere musou alla componente tattica del filone Empires, la nuova iterazione di Dynasty Warriors 9 affiderà ai giocatori il non facile compito di conquistare l'Antica Cina.

Rispetto ai propri predecessori, Dynasty Warriors 9: Empires includerà nuove funzionalità che, tra le altre cose, consentiranno di assediare il castello del nemico, sfondare i cancelli per sfidarne il comandante e rivendicare la vittoria. Selezionabili al momento di partire in missione, i cosiddetti "piani segreti" consentiranno invece di soddisfare determinate condizioni per attivare power-up favorevoli su tutti gli alleati in campo.

Eiyuden Chronicle: Rising

Realizzato dai creatori della serie Suikoden, l'attesissimo Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes non uscirà prima del 2023. Tuttavia, per allietare l'attesa dei fan durante la prossima primavera ne verrà pubblicato il "companion game" che risponde al nome di Eiyuden Chronicle: Rising.

Stando a quanto anticipato dal publisher 505 Games, il titolo offrirà meccaniche legate alla costruzione della città e soprattutto racconterà una storia originale che coinvolgerà buona parte del cast di Hundred Heroes. In questo modo, i giocatori potranno familiarizzare anzitempo coi personaggi del franchise e scoprire una serie di vicende ambientate prima dell'inizio della guerra che sconvolgerà l'universo di Eiyuden Chronicle.

Elden Ring

Le magiche Lands Between in cui è ambientato il soulslike nato dalla collaborazione tra lo studio nipponico From Software ed il celebre scrittore George R. R. Martin (Le Cronache del ghiaccio e del fuoco) si preparano a spalancare i propri cancelli.

L'attesa è stata lunga, ma a partire dal prossimo 25 febbraio i fan di Hidetaka Miyazaki potranno perdersi nell'affascinante open world di Elden Ring e cimentarsi con l'esorbitante numero di attività che questo proporrà loro. D'altronde, come sottolineato nel provato della beta di Elden Ring, in questo caso il legame tra la componente esplorativa e il miglioramento dell'equipaggiamento sarà molto solido, incoraggiando il Senzaluce a vagabondare senza meta per giorni e giorni.

ELEX II

Sviluppato da Piranha Bytes e pubblicato da THQ Nordic, il sequel di ELEX ci catapulterà nuovamente nel mondo fantasy post-apocalittico di Magalan, che a questo giro potremo esplorare senza limiti ricorrendo al comodissimo jetpack. Cronologicamente collocabile dopo la sconfitta dell'Ibrido da parte di Jax, ELEX II vedrà piombare dal cielo una nuova minaccia che risveglierà i poteri Elex oscuri e metterà in pericolo ogni essere vivente del corpo celeste.

Disposto a tutto pur di difendere la propria famiglia e la pace di Magalan, Jax dovrà quindi mettersi in viaggio per convincere le diverse fazioni a radunarsi sotto un'unica bandiera e contrastare i potenti invasori.

Evil Dead: The Game

Lo splatter horror cooperativo di Boss Team Games è slittato a febbraio 2022 e, stando a quanto riferito dallo sviluppatore, includerà persino una modalità singleplayer per cimentarsi in solitaria con le numerose sfide offerte dal pacchetto.

Quella che il team considera "l'esperienza definitiva di Evil Dead" permetterà ai giocatori di interpretare Ash Williams, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar e tutti gli altri iconici personaggi del brand per formare squadre di quattro persone e setacciare insieme - o forse sarebbe più corretto dire saccheggiare - il mondo di gioco ispirato alle pellicole cinematografiche di Evil Dead.

Evil West

Annunciato esattamente un anno fa, Evil West è tornato a mostrarsi in occasione dei The Game Awards 2021, dove appunto abbiamo potuto ammirarne alcuni stralci di gameplay. Reinterpretando in salsa steampunk il mito della frontiera americana, l'action adventure targato Flying Wild Hog e Focus Interactive avrà per protagonista un agente dell'associazione segreta che tenta disperatamente di proteggere gli Stati Uniti d'America dai vampiri, demoni e tutte le altre raccapriccianti mostruosità che minacciano il Far West.

Perfetto punto di incontro tra la figura del classico sceriffo e il mitico Val Helsing, il personaggio controllato dal giocatore potrà contare su un arsenale vastissimo e variegato, che spazierà dalle bocche di fuoco agli artigli metallici con cui tranciare i nemici, senza dimenticare i poteri legati al tuono che consentiranno di folgorare intere schiere di assalitori.

FIFA 23

Complici le novità garantite dall'Hypermotion Technology, che tra le altre cose hanno conferito al prodotto un realismo sorprendente, FIFA 22 si è rivelato un episodio davvero rivoluzionario, ma non certo esente da difetti.

Mentre in rete si susseguono i rumor secondo cui il gioco di EA Sports cambierà nome, similmente a quanto compiuto dallo storico rivale PES, in FIFA 23 ci piacerebbe trovare un'intelligenza artificiale ulteriormente migliorata, nonché un gameplay improntato non tanto sull'azione frenetica e sulla spettacolarizzazione, quanto sulla strategia.

Gotham Knights

Nemmeno gli eroi DC Comics sono sfuggiti al turbine di posticipi abbattutosi sul 2021! Distaccandosi dalla saga di Arkham, l'action RPG ambientato nell'universo narrativo del Cavaliere Oscuro punta a farci vivere un'avventura stilisticamente più cupa di quelle proposte dai titoli appartenenti alla trilogia di Rocksteady Studios.

In una Gotham City sempre più allo sbando e ormai privata del suo storico protettore incappucciato, i vari componenti della Bat-family dovranno pertanto donare nuova speranza ai cittadini e al contempo incutere terrore ai criminali per le strade, seguendo ognuno a modo proprio le orme del tristemente deceduto Batman.

GRID Legends

Il nuovo episodio della serie di Codemasters e Electronic Arts sembrerebbe il più social di sempre, non a caso il numero massimo di vetture scatenabili sul circuito da corsa durante le gare multigiocatore è salito addirittura a quota 22, rispetto alle 16 che correvano nel capitolo precedente.

Abbracciando una struttura cross-platform, GRID Legends mira inoltre ad abbattere qualsiasi barriera tra i giocatori, rendendo più agevole l'accesso ai contenuti muliplayer e, più in genere, l'esperienza offerta dal racing game.

Gungrave G.O.R.E

In via di sviluppo sin dal lontano 2017 presso gli studi di Iggymob, l'ultimo capitolo del brand di Gungrave uscirà nel corso del 2022 su PC e console. Per quanto tardiva, la resurrezione definitiva del franchise segnerà il ritorno di Grave, antieroe dal grilletto facile che ancora una volta sarà chiamato a crivellare di colpi i propri nemici in un sanguinoso vortice di proiettili.

Sfortunatamente non sappiamo ancora se il titolo manterrà intatta l'esperienza ludica originale della serie o se invece si rivelerà uno stylish action à la Devil May Cry e Bayonetta, ma in compenso il publisher Prime Matter ha confermato che la colonna sonora sarà composta da Shibata Tetsuya e Aoki Yoshino, già autori delle musiche di Final Fantasy XV.

Grand Theft Auto 5 (Enhanced Edition)

Se nel 2021 abbiamo assistito al non proprio esplosivo ritorno di GTA III, Vice City e San Andreas, nel mese di marzo 2022 Rockstar Games immetterà sul mercato la cosiddetta "Enhanced Edition" di GTA V, ossia una versione per console di ultima generazione del titolo originariamente lanciato su PS3 e Xbox 360 nel 2013.

Nonostante il trailer pubblicato a settembre sul canale YouTube di PlayStation abbia ricevuto un'accoglienza piuttosto negativa, i ragazzi di Rockstar hanno promesso, tra le altre cose, una grafica migliorata e la possibilità di eseguire lo switch istantaneo fra i tre personaggi principali della campagna, vale a dire Trevor, Franklin e Michael.

Hogwarts Legacy

Rimandato anch'esso al 2022, Hogwarts Legacy è un action RPG di matrice open world ambientato nell'universo letterario di Harry Potter e mira a narrare un'avventura completamente inedita di cui il giocatore sarà l'assoluto protagonista. Impersonando uno studente della rinomata Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, l'utente intraprenderà un viaggio in luoghi familiari, scoprirà creature fantastiche, padroneggerà complessi incantesimi e affinerà i talenti necessari per diventare un vero mago.

Per di più il nostro avatar realizzerà col tempo di possedere un'abilità rara e speciale, ovvero la capacità di percepire e padroneggiare la Magia Antica, indispensabile per far luce su un segreto che minaccia di distruggere l'intero mondo magico.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

A partire dal lontano 2005, lo studio di sviluppo Traveller's Tales ha adattato in chiave LEGO ognuna delle pellicole cinematografiche del franchise di Star Wars, vendendo complessivamente più di 50 milioni di copie.

Inizialmente concepito per celebrare l'uscita del nono lungometraggio della serie, l'attesissimo LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker proporrà invece un adattamento completo dei nove film, consentendo ai giocatori di completarli nell'ordine desiderato. Ogni episodio presenterà cinque missioni di storia e una marea di personaggi giocabili, che rispetto al passato godranno di nuovi pattern di attacco e di spettacolari mosse basate sull'utilizzo della Forza.

Life is Strange Remastered Collection

Seguendo l'esempio di tante altre produzioni, anche la serie videoludica di Life is Strage si appresta a rinascere con una nuova edizione appositamente studiata per girare su console di ultima generazione e proporre agli appassionati dei miglioramenti grafici notevoli.

Nella cosiddetta Remastered Collection troveremo l'episodio originale e il suo prequel, Life is Strange: Before the Storm, che questa volta ci proporranno dei modelli poligonali rivisti per accentuarne l'umanità. Attraverso l'utilizzo del mo-cap facciale, che nelle versioni precedenti non era stato implementato, Chloe, Max, Rachel e tutti gli altri personaggi del cast appariranno infatti più reali e credibili che mai.

Little Devil Inside

Secondo le intenzioni dello sviluppatore Neostream Interactive, l'avventura ruolistica a mondo aperto e con elementi da survival offerta da Little Devil Inside dovrebbe fondere l'esperienza action tipica della serie The Legend of Zelda al profondo e articolato sistema di combattimento che contraddistingue gli esponenti del genere soulslike.

Ambientato in una dimensione post-apocalittica da esplorare liberamente e popolata da personaggi buffissimi, il progetto ha carattere da vendere e punta a lasciare il segno con una realizzazione tecnica notevole ed una formula ludica assai particolare (per maggiori informazioni recuperate la nostra anteprima di Little Devil Inside).

Martha is Dead

Sviluppato dallo studio indipendente fiorentino LKA (già autore di The Town of Light) e ambientato nell'Italia del 1944, Martha is Dead è un thriller psicologico in prima persona che affronta temi maturi come le tragedie provocate dalla guerra.

Mentre il conflitto tra gli alleati e i tedeschi si inasprisce, il ritrovamento del cadavere di una donna annegata spinge la sua gemella, Giulia, ad affrontare da sola il trauma dovuto alla perdita e al tempo stesso a cercare la verità circa l'omicidio di Martha. I giocatori potranno esplorare a piedi, in barca o in bici un contesto storico ispirato a fatti e luoghi reali, che lo studio LKA ha ricostruito fedelmente.

MONARK

Avvalendosi della partecipazione di Ryutaro Ito e di altri artisti storicamente affiliati a Atlus, lo studio nipponico Lancarse sta plasmando un gioco di ruolo strategico dalle squisite tinte oscure. Fatta eccezione per la Shin Mikado Academy, attorno alla quale è stata eretta una solida barriera, la Nebbia ha ormai inghiottito il mondo intero, avvolgendo nella follia i suoi sventurati abitanti.

Capeggiato da un avatar senza nome, il Vero Consiglio Studentesco dovrà resistere alla corruzione che pian piano sta penetrando nell'istituto e farsi strada nell'Otherworld, una macabra dimensione demoniaca che potrebbe nascondere il segreto per eliminare la Nebbia e riportare il mondo alla normalità.

MultiVersus

Dopo tanti rumor, il picchiaduro crossover coi personaggi provenienti dai più apprezzati franchise di Warner Bros. è infine divenuto realtà. Sviluppato da Player First Games, il brawler in uscita nel 2022 su PC e console sarà però incentrato sulla componente social del gioco, non per nulla le modalità principali del titolo - che in ogni caso permetterà di cimentarsi anche in match 1-contro-1 - saranno quelle focalizzate sulla cooperazione.

Da Bugs Bunny a Wonder Woman, passando per Arya Stark da il Trono di Spade e Shaggy da Scooby-Doo, tutti i componenti del roster di MultiVersus disporranno perciò di mosse uniche e studiate per agevolare il gioco di squadra.

Nobody Saves the World

Sviluppato e pubblicato da DrinkBox Studios, Nobody Saves the World è il nuovo action RPG dagli autori di Guacamelee. Il potere della Calamità sta crescendo sempre più ed il mondo sembra ormai spacciato: la sua unica speranza risiede in Nessuno - il personaggio controllato dal giocatore - e nelle sue Forme.

Salendo di livello e completando le missioni, questo otterrà nuove Forme con poteri unici e mescolabili tra loro, al fine di sbloccare moduli ancora più potenti con cui affrontare i dungeon creati proceduralmente e dalla difficoltà sempre maggiore.