I giochi multipiattaforma imperdibili del 2023, da Hogwarts Legacy a RE4

Il 2023 è ormai alle porte e sarà certamente un anno ricco di produzioni da non perdere, tra giochi cross-gen e i titoli rivolti esclusivamente a PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC. Dagli action adventure dedicati a franchise leggendari, pensiamo anche solo a Hogwarts Legacy e Star Wars Jedi: Survivor, fino a diversi survival horror e picchiaduro di spicco, la nostra lista comprende le principali esperienze multipiattaforma che ci aspettiamo di poter giocare nei prossimi 12 mesi. Fatta questa premessa, caliamoci subito nella fitta oscurità dell'USG Ishimura, l'ambientazione da brivido del primo grande atteso dell'anno.

Dead Space Remake

Il remake di Dead Space è solo il primo classico dell'orrore videoludico in forma restaurata del 2023. I ragazzi di EA Motive hanno lavorato duramente per ricostruire l'impianto visivo dell'originale, tra texture in alta risoluzione, un'illuminazione mozzafiato e una modellazione poligonale di protagonisti e mostruosità al passo coi tempi. La realtà però - come abbiamo esposto nella nostra prova di Dead Space - è che gli addetti ai lavori si sono spinti ben oltre, al fine di impreziosire e rifinire le atmosfere e la stessa esperienza ludica.

Isaac Clarke ad esempio non sarà più un silenzioso testimone degli eventi del gioco ma avrà un ruolo attivo nei dialoghi e verrà mosso dal cosiddetto A.L.I.V.E. System, che ad esempio regola il ritmo e la sonorizzazione del suo respiro in base alla sua salute e al livello di stress. Più fluido e reattivo, il sistema di shooting è però coerente con le sensazioni trasmesse dal titolo del 2008 e ci permetterà di danneggiare gli orridi Necromorfi in modo ancor più realistico, merito del Peeling System implementato dagli sviluppatori. Entrato di recente in fase Gold, il remake di Dead Space vedrà la luce il 27 gennaio 2023.

Hogwarts Legacy

Sebbene abbia subito un rinvio in versione old-gen, Hogwarts Legacy arriverà sugli hardware della corrente generazione il 10 febbraio 2023, così da realizzare il sogno di una vasta platea videogiocante: esplorare Hogwarts, Hogsmeade e dintorni e vivere una moderna avventura nel Wizarding World (per l'occasione nel XIX secolo). Tra la possibilità di scegliere liberamente la casa di appartenenza e perfino di apprendere le potenti Maledizioni Senza Perdono - qui la nostra anteprima su Hogwarts Legacy - questo viaggio pregno di magia ci permetterà di creare il nostro mago-strega e di svelare i segreti del mondo a bordo di una fida scopa o, in alternativa, in groppa a un Ippogrifo.

Un altro ruolo di importanza nell'economia ludica del prodotto lo ricoprirà la Stanza delle Necessità, che potremmo definire una vera base operativa da personalizzare a piacimento (previa l'acquisizione di specifiche Magiformule di Evocazione). Impossibile poi non citare le creature magiche da allevare nel Vivaio, un'altra area modificabile liberamente. In attesa di saperne di più sul comparto narrativo, non possiamo che augurarci che Hogwarts Legacy possa dimostrarsi all'altezza dell'iconico universo che vuole omaggiare.

Star Wars Jedi Survivor

Il 17 marzo 2023 i giocatori si riuniranno con Cal Kestis per una nuova avventura a suon di intensi scontri con la spada laser e non solo. Complice una narrazione più cupa rispetto a quella dell'apprezzato Jedi Fallen Order e a un Unreal Engine in grande spolvero, Jedi Survivor vuole offrire ai fan uno videogioco di Star Wars con tutti i crismi, anche perché stavolta sarà il temibile Grande Inquisitore a opporsi al guerriero scampato al massacro dell'Ordine 66.

Ambientato a cinque anni di distanza dal capostipite della serie, il secondo capitolo ci metterà di fronte a un impero sempre più potente e a una schiera di nemici da non sottovalutare, tra droidi, cloni ranger e cacciatori di taglie. Cal è cresciuto, maturato, in accordo con le proprie possibilità offensive: potrà ad esempio attirare a sé un clone, per poi dirigere il fuoco della sua arma verso un manipolo di soldati ed effettuare delle letali combinazioni con la spada laser (sono stati confermati ben cinque stili di lotta).



Grazie a un sistema di illuminazione evoluto e a una mole poligonale decisamente generosa, i pianeti esplorabili - sia con creature di cielo che di terra - sembrano realmente prendere vita.

Resident Evil 4

Il secondo appuntamento con la paura del 2023 si verificherà il prossimo 24 marzo, quando il remake di Resident Evil 4 ci condurrà in un lugubre villaggio della Spagna rurale nei panni del buon Leon Kennedy, incaricato di liberare la figlia del presidente degli Stati Uniti dalla morsa di un culto custode di un grande male.

Forti di un più ampio ventaglio di attacchi, i Ganados saranno ancor più temibili che in passato ed è per questo che anche il sistema di shooting è stato reso più rapido e responsivo. Dopo qualche colpo di pistola sarà possibile allontanare gruppi di nemici con un calcione o sfruttare particolari opportunità ambientali come la possibilità di dar fuoco a una mucca per farla abbattere sugli orridi avversari. Confermato inoltre il ritorno dell'iconico mercante, che permetterà a Leon di potenziare i suoi letali strumenti di morte, in un viaggio che sul fronte di narrazione e progressione potrebbe rivelarsi più simile all'originale di quanto inizialmente preventivato. Chiaramente gli sviluppatori potrebbero aver scelto di serbarci delle sorprese su questo fronte, il che ci rende ancor più ansiosi di provare il gioco in prima persona.

Suicide Squad Kill the Justice League

Ambientato nell'Arkhamverse partorito proprio dai suoi creatori, i ragazzi di Rocksteady, Suicide Squad Kill the Justice League ci chiamerà ad affrontare i membri più potenti della Justice League - inclusi Superman e Batman - nei panni di un manipolo di supercriminali capeggiato da Harley Quinn.

Per fermare quelli che ormai sono diventati schiavi di Brainiac, uno dei villain più potenti dell'intero pantheon DC, dovremo ricorrere alle maniere forti e quindi all'arsenale di King Shark, Deadshot e compagni, in un'esperienza esclusivamente next-gen pensata sia per il single player, sia per la cooperativa in quattro giocatori. Tra movenze acrobatiche e l'uso di jetpack, questo adrenalinico action con una forte componente sparatutto non si è mostrato in molte sequenze di gameplay, ma crediamo che da qui all'uscita - prevista per il 26 maggio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X/S - le cose cambieranno.

Street Fighter 6

Col debutto fissato al prossimo 2 giugno 2023 in formato cross-gen e PC, Street Fighter 6 sembra avere tutti i numeri per diventare uno dei fighting game più importanti degli ultimi anni, anche sul fronte contenutistico. Per cominciare, World Tour aprirà le porte a un'esperienza single player che permetterà al nostro combattente di crescere e imparare nuove tecniche.

Ci sono poi Battle Hub - l'inedito sistema di lobby online - e Fighting Ground, la classica sezione delle modalità Arcade, Versus e Allenamento. Forte di uno stile visivo accattivante e in perfetto accordo con le atmosfere della produzione (il merito è del RE Engine), il picchiaduro di Capcom poggia su un combat system pieno zeppo di meccaniche e riprende diverse delle scelte ludiche più apprezzate dei capitoli precedenti. Per approfondire, qui la prova della Closed Beta di Street Fighter 6.

Assassin's Creed Mirage

Nato dalla volontà di celebrare degnamente le iconiche origini della saga, Assassin's Creed Mirage ci permetterà di vestire i panni di Basim, unitosi alla confraternita degli Occulti (i proto-assassini) sotto l'ala protettrice della mentore Roshan.



A fare da sfondo agli eventi narrati ci penserà un vero e proprio crocevia di cultura, civiltà, scienza e arte, la Baghdad dell'861 d.C, una vasta città da esplorare suddivisa in quattro distretti ben distinti. Parliamo insomma di un'avventura che sia in termini ludici che di effettiva estensione sarà più vicina ai classici capitoli della serie come Assassin's Creed 2 e non al filone ruolistico di Origins, Odyssey e Valhalla. Le nuove dinamiche di parkour metteranno in mostra le abilità di un Basim capace di balzare tra i tetti con una fluidità completamente rivista, e lo stesso può dirsi per le sue capacità di agire nell'ombra. Nel lasciarvi alla nostra anteprima di Assassin's Creed Mirage, ci auguriamo che Ubisoft possa mostrarlo quanto prima e confermarne il periodo di lancio.

Avatar Frontiers of Pandora

Come emerso da un report di Ubisoft, l'atteso titolo dedicato all'universo partorito da James Cameron - qui la recensione di Avatar: la Via dell'Acqua - è stato rinviato al 2023/2024, sulla base di una motivazione specifica e di primaria importanza. I ragazzi di Massive Entertainment vogliono realizzare un gioco pienamente next-gen, per regalare ai giocatori un indimenticabile viaggio su Pandora e hanno bisogno di tempo per farlo.

Dall'ispirato trailer in-engine abbiamo ipotizzato quali potrebbero essere i tratti principali di questa esperienza probabilmente votata al single player. Di certo ci ritroveremo a esplorare un mondo governato da leggi tutte da scoprire e forse avremo l'opportunità di usare la coda neurale dei Na'vi per connetterci a livello biochimico con le piante e gli animali di Pandora. Speriamo insomma che nei prossimi mesi quest'avventura realizzata con lo Snowdrop Engine possa mostrarsi in forma più concreta.

Lies of P

L'action RPG ispirato al capolavoro di Carlo Collodi, come scrivevamo nella nostra prova di Lies of P, potrebbe rappresentare uno dei migliori figli spirituali di Bloodborne e arriverà nel 2023 (al momento in data imprecisata). Peculiarità dell'armamentario di Pinocchio è di certo il suo braccio bionico, che all'occorrenza può diventare un gancio capace di afferrare i nemici per permettere al suo utilizzatore di fiondarsi su di loro.

Studiare gli attacchi degli opponenti ovviamente sarà l'unico modo per sottrarsi a una prematura sconfitta e dar seguito all'esplorazione di ambientazioni variegate, tra stazioni piombate nel buio, saloni scintillanti di palazzi e strade bagnate dalla pioggia. Ogni volta che si mostra in un trailer, questo mondo tra l'epoca moderna del XIX secolo e la Belle Epoque francese non manca di sorprendere, a riprova del suo grande fascino.

Tekken 8

Il nuovo capitolo dell'acclamata serie di fighting game figura nei documenti di Bandai Namco tra i titoli in uscita nel 2023, ecco perché non avremmo potuto non dargli un posto di rilievo. Sviluppato in Unreal Engine 5 e indirizzato solo al PC e all'ultima generazione di console Sony e Microsoft, Tekken 8 vedrà il ritorno di Jun Kazama, madre e allenatrice di Jin, e forse non solo nelle vesti di comprimario all'interno della campagna.



Harada e i suoi stanno lavorando per rendere estremamente vantaggiose le fasi offensive degli scontri, per incoraggiare i match votati all'azione. Da qui l'introduzione dell'Heat system, che dovrebbe permettere di allungare le proprie combinazioni per continuare a pressare l'avversario. Oltre a Jin e Kazuya infine sappiamo che il roster ospiterà anche Paul, King, Jack, Lars e Forest Law, figlio di Marshall Law.

Da Silent Hill 2 a Mortal Kombat 12: tra certezze e possibili sorprese

Pensando alle date ufficiali, il 2023 ospiterà anche altri giochi da non perdere, a cominciare da Forspoken, in arrivo su PS5 e PC il 24 gennaio. Ci sono poi Like a Dragon: Ishin, versione rimasterizzata dello spin-off di Yakuza ambientato nel 1860, e l'atteso sparatutto Atomic Heart, entrambi previsti per il prossimo 21 febbraio. Per Wo Long Fallen Dynasty dovremo attendere fino al 3 marzo, mentre per i massacri di zombie a Los Angeles di Dead Island 2 si parla del 28 aprile.

Siamo inoltre rimasti colpiti dalla prova di Diablo 4, col titolo che vedrà la luce il 6 giugno 2023. Previsti per l'anno che sta per iniziare ma in data da confermare sono The Lords of the Fallen, Warhammer 40.000: Space Marine 2 e, con ogni probabilità, anche Armored Core VI Fires of Rubicon di From Software. Inizialmente previsto per lo scorso settembre, The Lord of the Rings Gollum ha subito un rinvio, con gli sviluppatori che hanno promesso informazioni sulla nuova finestra di lancio nel prossimo futuro. Sappiamo inoltre che il remake di Silent Hill 2 a opera di Bloober Team si trova in una fase avanzata dello sviluppo. A detta del CEO di Remedy, Alan Wake 2 verrà lanciato nel 2023 come previsto, mentre sui suoi account ufficiali il papà di Mortal Kombat ha svelato che il prossimo titolo di Netherrealm verrà annunciato, probabilmente, nella prima metà del prossimo anno, per poi giungere sul mercato sempre entro i prossimi 12 mesi. A tal proposito, l'era del nuovo calcistico di Electronic Arts, EA Sport FC, comincerà proprio nel 2023, che ospiterà anche il misterioso titolo sci-fi di Capcom: Pragmata.