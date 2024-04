Questi giochi Open World sono bellissimi e hanno una grafica spaccamascella

Per gli sviluppatori di videogiochi, realizzare un'esperienza open world significa necessariamente scendere a compromessi di natura tecnica per consentire la renderizzazione di un'unica mappa di gioco e il passaggio da un'area all'altra senza soluzioni di continuità. Se un tempo certi escamotage erano parecchio evidenti, al punto che era necessario volgere lo sguardo ad esperienze lineari per apprezzare dei comparti tecnici davvero spaccamascella, l'avanzamento tecnologico ha reso certe differenze molto meno marcate. Lo testimoniano questi cinque spettacolari open world, che per caratura tecnica e impatto visivo hanno ben poco da invidiare a produzioni ben più inquadrati nell'estensione.

Red Dead Redemption 2

Nonostante abbia quasi sei anni sulle spalle e sia relegato alle console della passata generazione, Red Dead Redemption 2 è ancora oggi capace di incantare e lasciare senza fiato. Merito, soprattutto, della cura per i dettagli tipica di Rockstar Games, che prescinde dalla conta dei pixel e dalla qualità dell'effettistica - elevate anch'esse, in ogni caso.

Quando è arrivato su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X sul finire del 2018, l'opera di Rockstar ci ha sbalordito per estensione, dettaglio grafico, distanza di rendering e qualità di texture, animazioni e fonti di luce, imponendosi come punto di riferimento assoluto per la generazione di appartenenza e concedendo ben poco a produzioni dotate di qualche orpello aggiuntivo in virtù di dimensioni più contenute.



Da allora, pur non avendo ricevuto trattamenti di bellezza per le generazioni successive (la versione PC ne ha elevato ogni singola componente, senza però stravolgerne le fondamenta), Red Dead Redemption 2 è invecchiato ben poco risultando ancora oggi una meraviglia per gli occhi e una perenne fonte di stupore. La chiave di volta è rappresentata dall'elevata dose di realismo che permea il mondo di gioco, caratterizzato da una moltitudine di elementi interattivi, un motore fisico avanzato e routine di personaggi non giocanti e animali perfettamente credibili.

L'amalgama di tutte queste componenti genera l'illusione di trovarsi in un mondo reale capace di esistere al di là delle azioni del giocatore: la fauna si muove e agisce seguendo le leggi degli ecosistemi di riferimento, mentre gli NPC conducono la propria vita in autonomia costruendo asse dopo asse intere case.



È possibile parlare con qualsiasi passante e assistere a reazioni sempre coerenti: un falso cieco scappa dinanzi ad una pistola puntata svelando l'inganno, mentre un vero non vedente rimane impassibile. Potremmo offrirvi molti altri esempi, se non avessimo già analizzato l'attenzione ai dettagli di Red Dead Redemption 2 in separata sede.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West è con tutta probabilità l'open world tecnicamente più impressionante attualmente disponibile sul mercato. Su PlayStation 5 è talmente maestoso e denso (come emerso nella recensione di Horizon Forbidden West) da riuscire a nascondere con immane facilità la sua natura cross-generazionale, per poi raggiungere traguardi inusitati quando, nel DLC The Burning Shores, si libera definitivamente dei paletti imposti dall'hardware di PS4.

Il Decima Engine di Guerrilla Games genera texture, fonti di luce, modelli poligonali, effetti e materiali di elevatissima qualità, per poi avvolgerli con un ambiente vivo e dinamico dove lo spettacolo è costantemente rinnovato dallo sferzare del vento, gli scrosci di pioggia, le onde che si infrangono sulla battigia, le tempeste di neve e le parti di macchina che esplodono sotto gli attacchi elementali.



I meriti di cotanto spettacolo non vanno attribuiti esclusivamente alla generosa conta poligonale e all'effettistica all'avanguardia, ma anche e soprattutto ad una direzione artistica che riesce a pennellare con un invidiabile estro una Terra a cavallo tra preistoria e futuro, dove le decadenti vestigia del mondo che conosciamo fanno capolino tra una natura rigogliosa, insediamenti tribali e installazioni ultra-tecnologiche.



La Modalità Risoluzione valorizza tutto ciò con il 4K e una combinazione di due tecniche anti-aliasing come TAA e FXAA a discapito del framerate, fermo a 30 fps. Chi predilige la fluidità del gameplay può optare senza troppi patemi per la Modalità Performance, che riduce la risoluzione e raddoppia il framerate conservando intatto il fascino dell'art design.

Death Stranding

Ad avvalersi dei prodigi tecnici del Decima Engine che abbiamo poc'anzi decantato è stato anche Hideo Kojima, che nel 2019 ha dato il via ad un nuovo corso della sua prestigiosa carriera invitando i giocatori di tutto il mondo della meravigliosa desolazione di Death Stranding.

Potendo fare affidamento su un motore di gioco che aveva già dato riprova delle sue qualità negli anni precedenti, oltre che sul supporto di coloro che lo hanno progettato, il team capitato da Kojima ha potuto dedicarsi anima e corpo alla realizzazione di un open world esteticamente e tecnicamente sublime, in cui l'apocalittica sensazione di vuoto è affiancata una minuziosa costruzione geomorfologica dove neppure il posizionamento di una roccia è lasciato al caso. Al silenzio del mondo di Death Stranding fanno da contraltare le fragorose scene d'azione, durante le quali le esplosioni di particellari ed effetti volumetrici ci ricordano perché il Decima Engine è uno degli asset più preziosi di PlayStation.



La versione PC e la Director's Cut per PlayStation 5 hanno successivamente incrementato risoluzione, framerate, LOD e qualità dell'effettistica senza tuttavia stravolgere in maniera netta la resa generale, a dimostrazione dell'eccezionale qualità del lavoro già svolto su PlayStation 4 da Kojima Productions. Gli eccezionali risultati conseguiti ci fanno guardare con enorme entusiasmo all'atteso sequel Death Stranding 2, che è invece pensato e sviluppato per le piattaforme dell'attuale generazione.

Cyberpunk 2077

Oltre ad aver segnato un altisonante precedente nella storia della nostra industria, i celeberrimi problemi di lancio di Cyberpunk 2077 hanno anche dimostrato he le ambizioni di CD Projekt RED stavano troppo strette negli hardware della passata generazione di console. Difatti, Night City è riuscita ad esplodere in tutto il suo splendore al neon solo su PlayStation 5 e Xbox Series X, dopo un numero significativo di patch, e soprattutto su PC, dove ha raggiunto traguardi tecnologici ragguardevoli .

Ray tracing, DLSS 3.5 e chi più ne ha, più ne metta... Cyberpunk 2077 e il suo DLC Phantom Liberty sfruttano tutte le tecnologie più all'avanguardia per dare vita ad una Night City talmente densa di luci, architetture, viuzze, arterie autostradali, veicoli e personaggi da risultare per certi versi soverchiante. Ogni quartiere è dotato di una personalità unica e distintiva, ogni scorcio è talmente ricco di spunti visivi da saturare la vista, finendo per rivelarsi una continua fonte di stupore e meraviglia. Non importa da che angolazione la si guardi o il numero di volte che la si attraversi, Night City sa sempre come lasciare senza fiato grazie al più pregiato connubio tecnico-artistico presente sulla piazza.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è la chiara dimostrazione che i meri numeri contano fino ad un certo punto. Pur non potendo competere per conta poligonale e qualità dell'effettistica con i titoli citati fino ad ora, l'ultima avventura di Link riesce a trascendere i limiti dell'ormai vetusto hardware di Nintendo Switch guadagnandosi un meritato posto tra le esperienze open world più ammalianti sulla piazza.

La direzione artistica pennella panorami mozzafiato con cromatismi accesi e avvolgenti, che fanno passare in secondo piano l'aliasing e il pop-up. È stupendo perdersi nella vastità della Hyrule di Tears of the Kingdom, tanto simile eppure profondamente diversa da quella di Breath of the Wild, essendo mutata dal miasma e sormontata da maestose isole nel cielo. Ma soprattutto è meraviglioso sperimentare con le leggi della fisica che la governano, le quali servono al giocatore il dono più prezioso che un open world ha da offrire: la libertà.