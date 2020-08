Giochi PlayStation 5 e Xbox Series X: lineup a confronto

Ci stiamo avvicinando al momento del passaggio generazionale, e con il lancio delle nuove console saranno le lineup dei due contendenti la base su cui tutti i giocatori costruiranno i loro personali bilanci. Più di SSD e Teraflops, infatti, è il catalogo dei titoli a fare la differenza sul mercato, tra sequel di produzioni amate e nuove IP in grado di incuriosire il pubblico. È su quel fronte che si consumerà la "battaglia".

Dopo gli eventi dedicati ai giochi PlayStation 5 e Xbox Series X, siamo qui per mettere a confronto unicamente le offerte ludiche che accompagneranno l'arrivo della prossima generazione di console, in modo da fornirvi una prima guida per aiutarvi nella vostra scelta.

Master Chief e compagni alla riscossa

L'ultimo showcase di Microsoft ci ha dato un importante segnale per il futuro della compagnia: le acquisizioni sul fronte degli studi interni ci sono state, ma per vederne i frutti servirà ancora un po' di pazienza. Nel frattempo gli utenti che vorranno dare fiducia a Phil Spencer e i suoi uomini potranno puntare su brand ben consolidati.

Master Chief, al netto dei dubbi sul comparto tecnico che abbiamo espresso nella nostra anteprima di Halo Infinite, è sicuramente il portabandiera del catalogo Xbox e, come spesso è accaduto, sarà chiamato ad aprire la generazione. Al suo fianco è immancabile la nuova iterazione di Forza Motorsport, che ormai rappresenta un punto di riferimento per gli amanti delle corse digitali, mentre i COG torneranno in una veste differente con Gears: Tactics.



Da non dimenticare anche State of Decay, la serie a tema zombie che potrebbe puntare a un meritato salto di qualità dopo due episodi apprezzati con qualche riserva. Nota di merito per Rare che, dopo aver riconquistato il pubblico col supporto post lancio di Sea of Thieves, ha incantato la platea con Everwild (tra l'altro sta lavorando anche al ritorno di Battletoads). Infine, i rumor si sono rivelati corretti, giacché PlayGround Games è chiamata a ridare lustro al prestigioso nome di Fable.



La prima parte della line-up, quindi, si fonda su grandi nomi, scommesse importanti e studi di talento chiamati a compiere un ulteriore step evolutivo. Superato il nucleo centrale su cui si è poggiata Microsoft negli ultimi tempi, ecco che le acquisizioni degli studi iniziano a lanciare importanti segnali per il futuro della divisione di Spencer: Ninja Theory è al lavoro su Hellblade 2, mentre Obisidan ha mostrato il misterioso Avowed, rpg collegato all'universo narrativo di Pillars of Eternity.



Non mancano anche partnership interessanti come quella con Image & Form, attualmente al lavoro sull'esclusiva The Gunk, mentre l'approdo di produzioni come Scorn e S.T.A.L.K.E.R. 2 promette di aggiungere varietà all'offerta di Xbox.

Tra le collaborazioni più intriganti è impossibile non citare Blooper Team e il suo The Medium, un'avventura horror carica di potenziale. Nel caso dello studio polacco, però, è stato stretto un accordo di esclusività temporale: in questa categoria rientrano anche Double Fine, al lavoro su Psychonauts 2, così come Warhammar 40.000 Darktide.

Phil Spencer continua dunque a stringere partnership simili a quella già vista nel corso delle generazione con Crystal Dynamics e Rise of The Tomb Raider, anche se è impossibile non notare una certa confusione nella strategia comunicativa della sua divisione: la dicitura "console launch esclusive" ha infatti generato molti dubbi in seno alla community, e al momento non è dato sapere quando queste produzioni sbarcheranno sulle altre piattaforme.



Chiudiamo con la funzione Smart Delivery, una delle colonne portanti dell'offerta di Microsoft, che permetterà di godersi gli acquisti fatti sullo store sulla piattaforma che si preferisce, senza costi aggiuntivi: giochi come Call of the Sea, Echo Generation, Exo Mecha, Tell me Why, Second Extinction, Hello Neighbor 2 e lo shooter free to play CrossfireX (oltre ad Halo Infinite), saranno tutti giocabili sulla console next-gen, insieme a un'ampia fetta del catalogo Xbox. Il tutto, ovviamente, sarà legato a doppio filo anche al cavallo di battaglia di Microsoft: il Game Pass.

Il ritorno degli eroi

Se la strategia di Microsoft, seppur ricca, appare leggermente confusionaria in tema di esclusività, con Sony le cose sembrano decisamente più chiare: squadra che vince non si cambia, e la compagnia nipponica ha sempre puntato sulla forza delle proprie produzioni.



In primis troviamo i sequel di titoli largamente apprezzati, come Horizon Forbidden West e Ratchet & Clank Rift Apart, mentre la situazione risulta meno chiara con Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Ad oggi circolano diverse ipotesi sulla nuova avventura di Insomniac, e nonostante sia stato confermato che non si tratterà di un sequel effettivo, le modalità di pubblicazione e il rapporto con l'episodio principale sono ancora tutte da definire. Comunque sia, l'idea di vedere un contenuto stand alone sulla falsariga di Uncharted: L'eredità Perduta non ci dispiace affatto.



Tornando ai brand di spessore è impossibile non citare Gran Turismo 7, mentre il tanto rumoreggiato remake di Demon's Souls punterà a soddisfare gli affamati di action RPG hardcore.

Seguono anche gli spin-off dedicati alle mascotte di casa Sony, come Sackboy: A Big Adventure e Astro's Playroom, mostrato da Geoff Keighley per raccontare le feature dell'innovativo Dualsense.

Non mancano anche in questo caso nuove proprietà intellettuali: alcune arriveranno anche su PC, come Kena: Bridge of Spirits e Godfall, di cui abbiamo già intuito le caratteristiche ludiche al pari di Destruction AllStars. Aleggia ancora un velo di mistero su Returnal, in sviluppo presso Housemarque, su Project Athia di Square Enix e Stray di Annapurna. Anche Sony, poi, ha stretto partnership per alcune esclusive temporali, al pari di Microsoft: la collaborazione in questo caso è con Bethesda, che pubblicherà sul monolite bianconero in anteprima Deathloop e Ghostwire Tokyo.



Anche Sony ha promesso un passaggio generazionale "gentile" nei confronti dell'utenza, e punta a rendere compatibile con PS5 la stragrande maggioranza dei titoli del catalogo di PS4. Oltre all'interessante Little Devil Inside mostrato all'ultimo show, ci aspettiamo di vedere upgrade tecnici dei recenti The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima, sebbene la compagnia giapponese non abbia ancora diffuso dettagli su eventuali aggiornamenti, né sul modo in cui saranno gestiti dal punto di vista commercial.