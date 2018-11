Giochi PlayStation VR: migliori offerte Black Friday sul PlayStation Store

Dopo avervi segnalato i migliori giochi PS4 in offerta sul PlayStation Store per il Black Friday, vediamo ora cosa propone lo store online di Sony per i possessori di PlayStation VR. Le offerte PSVR non sono numerosissime nel momento in cui pubblichiamo l'articolo, tuttavia è comunque possibile trovare qualche titolo interessante a prezzo scontato, tra cui Astro Bot Rescue Mission, Firewall Zero Hour e The Elder Scrolls V Skyrim VR Edition. Di seguito ve ne segnaliamo cinque da non perdere: buon divertimento e ricordatevi che su Everyeye.it trovate una pagina sempre aggiornata dedicata alle migliori offerte del Black Friday!

Astro Bot Rescue Mission (24,99 euro)

A distanza di poche settimane dal suo debutto in esclusiva su PlayStation VR, Astro Bot Rescue Mission può essere acquistato sul PS Store con uno sconto del 37% sul prezzo di listino, pagandolo 24,99 euro invece di 39,99 euro. Presentandosi come un Platform 3D interamente concepito per la Realtà Virtuale, il titolo di Japan Studios ha saputo raccogliere consensi unanimi di critica e pubblico, diventando rapidamente uno dei giochi più apprezzati per il visore Sony.

Dopo il successo riscosso da Moss, Astro Bot Rescue Mission ha ribadito che in giochi in terza persona possono funzionare magnificamente bene in VR, permettendo addirittura di dare nuova linfa vitale a uno dei generi più classici della storia videoludica. Per certi versi, il nuovo Platform di Sony Japan Studios può essere considerato il Super Mario 64 della Realtà Virtuale.

The Elder Scrolls V Skyrim VR Edition (24,99 euro)

Skyrim continua a essere il gioco più grande attualmente disponibile su PlayStation VR. Dopotutto parliamo del quinto capitolo di The Elder Scrolls, uno dei GDR open world più vasti di sempre, con l'aggiunta delle tre espansioni pubblicate dopo il lancio del titolo (Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn): tutto, senza nessuna limitazione, liberamente giocabile in realtà virtuale.

Grazie alle numerose opzioni di comfort disponibili, e alla possibilità di giocare sia con il DualShock 4 che con i due PlayStation Move, l'esperienza offerta da The Elder Scrolls V Skyrim VR Edition può essere goduta da tutti i possessori del visore Sony. Se volete recuperarlo durante le nuove offerte del Black Friday, il gioco può essere acquistato a 24,99 euro invece di 69,99 euro, con un risparmio del 64% sul prezzo di listino.

Farpoint (9,99 euro)

Quando si pensa ai giochi che possono trarre beneficio dalla Realtà Virtuale, il primo genere che viene in mente è quello degli sparatutto in prima persona, magari insieme alla possibilità di impugnare una periferica di controllo a forma di fucile. Giocando a Farpoint con l'AIM Controller, in effetti, la sensazione di essere sul campo di battaglia è più reale che mai, grazie a una realizzazione tecnica di ottima fattura e a un sistema di tracking praticamente perfetto.

Se siete in possesso della periferica AIM (il gioco è comunque compatibile con il DualShock 4), Farpoint è un titolo che non può assolutamente mancare nella vostra liberia PlayStation VR. In occasione dei nuovi saldi per il Black Friday proposti sul PS Store, il gioco può essere recuperato a 9,99 euro invece di 29,99 euro, con un risparmio complessivo di 20 euro sul prezzo di listino.

Firewall Zero Hour (19,99 euro)

Continuando a parlare di giochi compatibili con l'AIM Controller, è impossibile non menzionare Firewall Zero Hour, l'ottimo FPS tattico a squadre di First Contact Entertainment interamente pensato per la Realtà Virtuale. Grazie a una community molto affiatata e al costante supporto degli sviluppatori, il titolo si presenta come una delle migliori esperienze multiplayer disponibili per PlayStation VR, dove il team work e la comunicazione con i compagni sono di fondamentale importanza per vincere ogni round sul filo del rasoio.

Anche se il gioco da il meglio di sé con la periferica AIM, il titolo è compatibile anche con il DualShock 4 e i due PlayStation Move. In ogni caso, Firewall Zero Hour rimane un'esclusiva che i possessori del visore Sony non dovrebbero lasciarsi sfuggire: grazie agli sconti del Black Friday, il gioco può essere acquistato a 19,99 euro anziché 39,99 euro, con uno sconto del 50%.

Batman Arkham VR (9,99 euro)

In Batman Arkham VR vi ritroverete d'un tratto a Gotham City, nei panni del Cavaliere Oscuro, intenti a risolvere casi e misteri con l'aiuto dei leggendari gadget dell'Uomo Pipistrello. Il gioco si presenta a tutti gli effetti come un'avventura grafica in VR, con una grande attenzione riposta nei dettagli, nel l ricostruzione degli ambienti e in alcune trovate di gameplay in grado di valorizzare le caratteristiche della Realtà Virtuale.

Senza dimenticare alcuni momenti di grande impatto come la prima volta che indosserete il costume di Batman, o quando assisterete in prima persona alla drammatica perdita dei genitori del piccolo Bruce Wayne. Grazie ai nuovi sconti proposti per il Black Friday, Batman Arkham VR viene proposto in offerta a 19,99 euro invece di 39,99, con un risparmio complessivo del 50% sul prezzo di listino.