Giochi PS4 a meno di 2 euro, i nuovi sconti del PlayStation Store

Lo sappiamo cosa state pensando: non è possibile acquistare giochi completi per PlayStation 4 a meno di due euro. In realtà l'ultima ondata di saldi sul PlayStation Store ci propone alcuni titoli che rientrano pienamente in questa economica fascia di prezzo. Certo, la scelta non è molto vasta ed è assolutamente impossibile pretendere di mettere le mani su produzioni molto recenti, tuttavia non mancano alcune proposte degne di nota. Da Lara Croft GO a Life is Strange 2 EP.1, passando per l'affascinante Flow, ecco la nostra selezione dei migliori giochi per PS4 in offerta a meno di due euro.

Murdered Soul Suspect - 1.99 euro

Gioco PS4 di prima generazione (il lancio risale al 2014) Murdered Soul Suspect non è un capolavoro assoluto ma per il prezzo di due caffè possiamo certamente chiudere un occhio su alcuni limiti strutturali e su un comparto tecnico evidentemente datato.

Nei panni di Ronan O'Connor dovrete liberare la città di Salem da una forza oscura del quale scoprirete il pieno potere solo dopo essere stati assassinati in un conflitto a fuoco. Chi ha ucciso il protagonista? E come liberare la cittadina dal mlae? Questi e altri misteri troveranno una risposta all'interno di un'avventura investigativa dalle tinte oscure che non merita di essere sottovalutata.



Dead Island Retro Revenge - 1.99 euro

Vi ricordate i gloriosi picchiaduro a scorrimento dell'era 16-bit, come Streets of Rage e Final Fight? Dead Island Retro Revenge riprende le meccaniche di gameplay e lo stile di questi titoli, trasportando il tutto nell'universo della serie Techland.

Siete pronti a massacrare zombie in un gioco d'azione 2D dallo stile rétro? Se la risposta è positiva, avete appena trovato il gioco giusto per voi.

Life is Strange 2 Episodio 1 - 1.99 euro

Il primo episodio delle avventure di Sean e Daniel vi permetterà di entrare nel mondo di Life is Strange 2 ad un prezzo davvero incredibile.

Gli episodi dal 2 al 5 sono in vendita al prezzo di 7.99 euro l'uno, molto più conveniente invece acquistare la stagione completa al costo di 15.99 euro anziché 39,99 euro. Del resto, dopo aver vissuto l'inizio dell'avventura, sarà davvero difficile non lasciarsi trasportare dalla voglia di scoprire come si concluderanno le vicende dei due protagonisti.



Flow - 1.99 euro

Nato come progetto universitario di Jenova Chen (autore di Sky Children of the Light, Flower e Journey) Flow mette il giocatore nei panni di un piccolo organismo vivente impegnato a farsi strada nelle profondità del mare lottando per la sua evoluzione.

Dovremo andare a caccia di altri organismi da divorare e difenderci dagli attacchi delle prede marine in un gioco dallo stile unico e inconfondibile, un'esperienza minimale e di grande impatto, nonostante siano passati ben 14 anni dal lancio. La versione PS4 supporta il sensore di movimento del DualShock 4 per garantire un maggior senso di immersione; inoltre il gioco è Cross Buy, e con un solo acquisto otterrete dunque anche la versione compatibile con PlayStation Vita.

Lara Croft GO - 1.99 euro

Modellato sullo stile di Hitman GO, Lara Croft GO è un'avventura a turni con elementi puzzle con protagonista la celebre archeologa impegnata questa vola a recuperare un prezioso tesoro e svelare la leggenda della Regine dei Veleni.

Il gioco propone oltre 115 livelli suddivisi in sette capitoli, ognuno con tanti segreti da sbloccare e ricompense esclusive come nuove skin per Lara e oggetti estetici. Anche in questo caso è presente il supporto Cross Buy per sbloccare anche la versione PlayStation Vita con un solo acquisto.



