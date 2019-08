Giochi PS4 a meno di 20 euro: le migliori offerte

Mancano pochi giorni alla fine dei saldi sul PlayStation Store ma c'è ancora tempo per segnalare qualche offerta. Dopo avervi proposto i migliori giochi PS4 a sconto, vi segnaliamo ora cinque giochi per PlayStation 4 in vendita a meno di 20 euro. L'apposita sezione sul PlayStation Store è ricca di titoli e include giochi come L.A. Noire, Onrush, Fallout 4, Call of Duty Ghosts, Grand Ages Medieval, Sudden Strike 4, Space Hulk Tactis, Syberia 3, Hunting Simulator, Super Street The Game, The Surge e Metro Redux. Ne abbiamo selezionati cinque dal rapporto qualità/prezzo particolarmente appetibile, fateci sapere i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Fallout 4 - 12.99 euro

Come parte della collana PlayStation Hits, Fallout 4 viene normalmente venduto a 19.99 euro, ora scontato e in vendita a soli 12,99 euro.

Il quarto episodio della serie Bethesda è senza dubbio un prodotto interessante, seppur tecnicamente non perfetto e con un gameplay che non risulta particolarmente innovativo, restando ben ancorato al canone dettato da Fallout 3. La versione proposta sul PlayStation Store è quella standard, priva di DLC, espansioni e contenuti extra, a questo prezzo in ogni caso è un'acquisto decisamente interessante.



Recensione Fallout 4

The Surge Augmented Edition - 13.99 euro

In vista dell'arrivo di The Surge 2 (in uscita a settembre), Focus Home Interactive sconta il primo capitolo della sua in versione Augmented Edition, con gioco e DLC inclusi.

Nello specifico il pacchetto comprende anche le espansioni The Good, the Bad and the Augmented e A Walk in the Park, oltre ai contenuti extra Fire & Ice, Cutting Edge, CREO Special Employee Kit, Cobalt Control Rod e CREO PS04 Limited Rig.



Recensione The Surge

Metro Redux - 12.99 euro

Avete conosciuto la serie Metro solo con il recente Exodus e volete scoprire le origini di questa saga? Niente paura, grazie a Metro Redux potrete farlo a costi decisamente contenuti.

Un "Double Pack" che include Metro 2033 e Metro Last Light in versione rimasterizzata con tutti i DLC inclusi, per vivere appieno l'esperienza basata sui romanzi del celebre autore russo Dmitry Glukhovsky.



Recensione Metro Redux

L.A. Noire - 19.99 euro

Raramente i giochi Rockstar sono protagonisti di campagne promozionali, in questo caso però segnaliamo una gradita eccezione per quanto riguarda L.A. Noire, in vendita a 19.99 euro anzichè 39.99 euro.

La versione rimasterizzata di L.A. Noire presenta grafica in Full HD e 4K (solo su PS4 PRO) e include tutti i contenuti aggiuntivi, oltre a nuovi oggetti collezionabili e vestiti con abilità speciali da sbloccare durante l'avventura. L.A. Noire è un'avventura investigativa di grande impatto che vi consigliamo caldamente di provare, a patto di essere appassionati del genere.



Recensione L.A. Noire

Prototype Biohazard Bundle - 12,99 euro

Prototype è una delle IP Activision più interessanti dell'ultimo decennio, il primo episodio della serie lanciato nel 2009 ha tenuto testa a inFAMOUS per quanto riguarda le vendite su PS3 mentre il secondo capitolo non è stato purtroppo capace di riscuotere lo stesso successo di pubblico e critica.

Il franchise è ormai fermo da molti anni ma questo Biohazard Bundle propone in un solo pacchetto Prototype e Prototype 2 con tutti i contenuti scaricabili, una buona occasione per (ri)scoprire una serie davvero interessante anche se purtroppo abbandonata.