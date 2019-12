Giochi PS4 a meno di 5 euro: migliori offerte del PlayStation Store

Ultimo round dei saldi natalizi sul PlayStation Store. E' possibile comprare giochi completi con meno di cinque euro? Assolutamente sì e la nostra selezione lo dimostra, abbiamo scelto cinque giochi non recentissimi ma di grande appeal, ancora oggi estremamente validi e venduti ad un prezzo davvero competitivo. Qualche titolo? Tearaway Avventure di Carta, Mirror's Edge Catalyst e Payday 2... niente male vero?

Payday 2 Crimewave Edition - 4.99 euro

Un gioco che ci sentiamo sicuramente di consigliarvi è Payday 2 Crimewave Edition, titolo che ancora oggi gode di moltissimi estimatori, non avrete certamente difficoltà a trovare avversari e compagni per avviare le partite. Gli sviluppatori hanno lavorato duramente nel corso degli anni per garantire un supporto post lancio di assoluto livello e la Crimewave Edition una discreta quantità di DLC, tra cui Big Bank Heist e Clover, prima rapinatrice donna della squadra.

Se amate i giochi multiplayer, Payday 2 è un acquisto da prendere in assoluta considerazione, sopratutto a questo prezzo.



Dead Nation Apocalypse Edition - 4.99 euro

Sviluppato da Housemarque (Resogun, Alienation, Stormland), Dead Nation è uno dei più riusciti giochi di questo piccolo team indipendente, uscito originariamente su PS3 e portato in seguito su PlayStation 4 con una riedizione denominata Apocalypse Edition.

Un Twin Stick Shooter cattivo e violento che vedrà il nostro eroe (o la nostra eroina, nel caso decidiate di giocare con il personaggio femminile) impegnato a liberare la città da una pericolosa invasione di zombie usando pistole, fucili a pompa, mitragliatrici, granate, lanciafiamme e tante altre armi potentissime. Atmosfere oscuro e un gameplay frenetico distinguono Dead Nation dagli altri giochi del genere, se volete staccare il cervello e lanciarvi in un'avventura dal sapore unico, questo è il titolo giusto per voi.



Mirror's Edge Catalyst - 4.99 euro

Glass City è nuovamente in pericolo, toccherà a Faith attraversare la città e liberarla dalle grinfie di una mega corporazione pronta a tutto pur di distruggere questo angolo di paradise. Sequel dell'acclamato Mirror's Edge, Catalyst spinge le meccaniche del gioco originale verso nuovi livelli, proponendo un gameplay ancora più veloce e un comparto tecnico di assoluto spessore in particolar modo per quanto riguarda lo stile estetico dei personaggi e delle ambientazioni.

Per 4.99 euro potrebbe valere seriamente la pena tuffarsi nello spettacolare mondo di Mirror's Edge Catalyst.



Tearaway Avventure di Carta - 4.99 euro

Dagli autori di Dreams e LittleBigPlanet, Tearaway è un delizioso platform/adventure uscito inizialmente su PlayStation Vita e in seguito pubblicato su PlayStation 4 in una versione capace di sfruttare al massimo le potenzialità del controller DualShock.

Esplora un coloratissimo e delizioso mondo di carta aiutando la piccola Atoi a consegnare il suo messaggio di speranza... tra mille insidie si nascondono anche tanti alleati.



Overcooked Holiday Bundle - 4.99 euro

Overcooked è uno dei migliori giochi multiplayer degli ultimi anni, perfetto da rispolverare durante questo periodo festivo.

Il ricco Holiday Bundle include il gioco completo, il DLC The Last Morsel e uno speciale pacchetto a tema natalizio con decorazioni, skin e ricette esclusive. Impossibile resistere!



