Giochi PS4 a meno di 5 euro: migliori offerte e gli sconti da non perdere

Prima vi abbiamo consigliato nel nostro speciale cinque giochi a meno di venti euro, tra cui Devil May Cry 5 e Dark Souls Remastered. Dopodiché abbiamo abbassato il tiro, e ve ne abbiamo proposto altri cinque, fra i quali spicca The Division 2, acquistabili a meno di dieci euro. E se vi dicessimo che grazie agli sconti del PlayStation Store è possibile recuperare altri grandi giochi spendendo ancora meno, ovvero una cifra inferiore ai cinque euro? Proprio così, e in questo articolo ve lo proveremo. Prima, però, vi avvertiamo che avete tempo fino al 3 settembre per approfittare di questi sconti e che, come sempre, siete invitati ad usufruire della sezione commenti per cercare ulteriori consigli oppure per parlarci dei vostri giochi preferiti in promozione.

Life is Strange e/o Life is Strange Before the Storm (3,39 euro l'uno)

La prima stagione di Life is Strange è rapidamente diventata un vero e proprio cult grazie alla sagacia e alla delicatezza con le quali affronta tematiche profonde come l'importanza delle scelte, l'ineluttabilità del destino, il senso di inadeguatezza in età adolescenziale, il suicidio e la sessualità, calandole in un contesto ordinario. Una formula che ha permesso a qualsiasi giocatore, indipendentemente dal genere e dal contesto sociale d'appartenenza, di immedesimarsi con tutto sé stesso nei panni della giovane protagonista, Max, un'aspirante fotografa che un bel giorno scopre di essere in grado di riavvolgere il tempo.

Life is Strange Before the Storm non è sviluppato da DONTNOD, ma è ugualmente consigliatissimo. Ambientata tre anni prima delle vicende narrate nella precedente opera, la stagione in tre episodi curata da Deck Nine Games viene raccontata dal punto di vista di Chloe, la migliore amica di Max, e pur facendo a meno dell'aspetto soprannaturale conserva tutti i tratti distintivi del franchise, dallo stile visivo alla riuscita colonna sonora indie, passando per la possibilità di compiere delle scelte e influenzare il finale. Ciò che ne risulta è un prodotto "apocrifo" decisamente riuscito, che nulla ha da invidiare al capostipite.



Non lasciatevi sfuggire nessuna delle due stagioni, specialmente perché sono vendute ad appena 3,39 euro l'una... un nonnulla!

Saints Raw 4 Re-Elected e/o Gat Out of Hell (4,99 euro l'uno)

Nata per combattere lo strapotere di Grand Theft Auto, con il passare del tempo la serie Saints Row ha saggiamente scelto di differenziarsi dall'inamovibile Re di Rockstar Games, optando per una formula open world esagerata e immediata, giunta definitivamente a maturazione con il terzo capitolo. Saints Row 4 si spinge ancora oltre, surclassando il già elevato livello di follia offerto dal predecessore affiancando agli immancabili tratti distintivi della serie - la tendenza all'eccesso, le situazioni surreali e le tonnellate di piombo - un'invasione aliena, una realtà virtuale alternativa a la Matrix e tante super-abilità fuori di testa.

Saints Row: Gat out of Hell è invece un'espansione stand-alone del quarto capitolo, che catapulta i giocatori direttamente all'Inferno nei panni di uno dei personaggi più iconici della serie. Entrambi i titoli, a dire il vero, cadono in errori comuni a molti open-world, diventando ripetitivi a lungo andare. Fin quando reggono, in ogni caso, sanno perfettamente come divertire, e se siete appassionati del genere non potete affatto lasciarli sullo scaffale digitale al prezzo al quale sono offerti.

Darksiders Warmastered Edition (4,99 euro)

Darksiders è stato uno degli action più interessanti della scorsa decade. Con l'obiettivo di prendere le distanze dai congeneri più blasonati, l'opera di Vigil Games ha sacrificato il sistema di combattimento sull'altare dell'immediatezza puntando forte sull'esplorazione, sugli enigmi e la risoluzione di stimolanti puzzle ambientali. Ne è scaturito un affascinante action/adventure, intrigante fin dalle premesse narrative.

Spinto con l'inganno dalle forze del male a porre fine anticipatamente al mondo, Guerra, il primo Cavaliere dell'Apocalisse, è accusato di aver violato le sacre leggi scatenando un conflitto tra Inferno e Paradiso. Nel massacro che ne è seguito, le forze demoniache hanno sconfitto quelle celesti e si sono impossessate della Terra. Guerra viene condannato per i suoi crimini e privato dei poteri, ed è ora costretto ad affrontare le forze dell'Inferno e avventurarsi in un modo devastato alla ricerca di verità e vendetta.



La Warmastered Edition altri non è che una versione rimasterizzata dell'originale con una veste grafica rivista e migliorata, forte di una risoluzione nativa pari a 1080p, una definizione delle texture raddoppiata, nuovi effetti di post-elaborazione e il supporto ai 60fps.

UNO - Playlink (4,99 euro)

UNO non ha certamente bisogno di presentazioni. Stiamo parlando di uno dei giochi di carte più celebri di tutti i tempi, che ha fatto della sua semplicità il suo cavallo di battaglia.

Anche in UNO per PlayStation 4 rimane valida la regola di sempre, ovvero l'abbinamento delle carte a seconda del loro colore o del valore, ma viene arricchita con meccaniche come le carte azione, e la possibilità di giocare in multiplayer online (con tanto di funzionalità social come le classifiche e la chat video e vocale) e in locale con Playlink (scaricando l'app da Google Play o App Store). Alle regole classiche vanno poi ad affiancarsi quelle alternative personalizzate, in grado di aggiungere ulteriore pepe alle partite. Se organizzate spesso serate in compagnia, UNO per PS4 potrebbe rappresentare il modo perfetto per vivacizzarle ancora di più.

Outlast (3,79 euro)

In un periodo in cui le serie horror più celebri annaspavano e i grandi produttori continuavano a spingere sul pedale della spettacolarità (qualcuno ha detto Resident Evil?), c'hanno pensato i team indipendenti a chiarire che il genere survival horror non era affatto morto e sepolto. Metabolizzata la lezione impartita da Amnesia, nel 2013 Red Barrel Games ha dato vita ad Outlast, un terrificante gioco in prima persona che non c'ha messo molto a stregare gli amanti del genere.

Outlast vi cala nei panni di Miles Upshur, un giornalista free-lance che, a seguito di una segnalazione anonima, si reca in un remoto ospedale psichiatrico del Colorado per indagare sui misteriosi segreti che nasconde. La sua incapacità di combattere contribuisce ad esacerbare oltremodo il senso di terrore: ogniqualvolta viene scoperto dai nemici è obbligato a darsi alla fuga per nascondersi in rifugi improvvisati e attendere pazientemente che il pericolo passi. Incredibilmente utile si rivela la telecamera, prezioso strumento che consente di vedere al buio e che, di conseguenza, rappresenta uno dei pilastri fondanti del gameplay. A tal fine, è richiesta un'oculata gestione delle batterie necessarie per alimentarla.



Outlast ha fatto scuola (non a caso, qualche anno dopo anche Resident Evil è passato alla visuale in prima persona) e ora può essere acquistato in sconto a soli 3,79 euro. A differenza degli altri sconti elencati in questa lista, quello su Outlast scade il 10 settembre.