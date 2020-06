Giochi PS4 a meno di 5 euro, nuovi sconti sul PlayStation Store

Dopo i migliori giochi PS4 a meno di tre euro non potevamo proporvi una selezione di giochi in offerta a meno di 5 euro, fascia di prezzo che ovviamente non permette di acquistare titoli recentissimi. In ogni caso, non fatevi trarre in inganno: anche ad un costo così ridotto è infatti possibile trovare produzioni molto interessanti da aggiungere alla propria libreria digitale. Ecco le nostre scelte, come sempre aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio dedicato ai commenti.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience - 4.99 euro

L'esperienza definitiva di Metal Gear Solid V contenuta in un solo pacchetto che include il prologo Ground Zeroes, l'avventura principale The Phantom Pain e l'espansione multiplayer Metal Gear Online, oltre a 36 DLC con oggetti extra, armi e oggetti per la personalizzazione.

Il canto del cigno della serie di Hideo Kojima (in attesa di capire come Konami sfrutterà in brand in futuro) ora ad un prezzo talmente irrisorio da renderlo imperdibile.



Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Recensione

Erica - 4.99 euro

Erica è uno dei giochi appartenenti alla collana PlayLink di Sony, un thriller interattivo girato con attori reali che porterà il giocatore a scavare nel passato di Erica andando a caccia di indizi per scoprire le vere ragioni dietro la morte del padre.

In Erica ogni azione influenza pesantemente la trama e darà vita ad un finale differente in base ai bivi imboccati, come se ci trovassimo in una variante in live-action delle celebri avventure di Quantic Dream. Tramite l'app gratuita Erica per iOS e Android potrete utilizzare un sistema di controllo alternativo al classico DualShock così da rendere l'avventura ancora più immersiva.



Erica, la recensione

Resogun - 4.99 euro

Super missili, iper bombe, mega laser: sono questi gli elementi alla base del frenetico Resogun, un gioco arcade targato Housemarque (studio autore di giochi come Dead Nation, Alienation, Nex Machina e Matterfall) uscito nel 2013 al lancio di PlayStation 4.

Esplosioni a non finire per una valanga di luci e colori, Resogun è uno shooter vecchia scuola che conquisterà i nostalgici e non solo, tutti uniti rigorosamente dal motto: "ancora una partita e poi smetto".



Resogun Recensione

Dead Rising Triple Pack - 4.99 euro l'uno

Capcom propone tre titoli della serie Dead Rising a 4.99 euro: l'originale Dead Rising, il sequel Dead Rising 2 e lo spin-off Dead Rising 2 Off The Record. Il primo ci metterà nei panni del reporter Frank West impegnato a ripulire un centro commerciale del Colorado da orde di infetti, mentre in Dead Rising 2 impersoneremo Chuck Greene in quello che viene considerato l'episodio più riuscito della serie grazie a intriganti migliorie al gameplay, all'aggiunta di nuove armi e in generale a una discreta varietà nell'avanzamento.

Off The Record è infine uno spin-off che riprende l'ambientazione di DR2 cambiando però il protagonista e mettendo il giocatore nuovamente nei panni di Frank West. Tre giochi non perfetti ma che nella seconda metà degli anni 2000 sono riusciti a saziare adeguatamente la fame di zombie degli appassionati del genere.

The Disney Afternoon Collection - 4.99 euro

Sei giochi basati sulle serie animate Disney più popolari degli anni '80 e '90, racchiusi in un solo pacchetto e venduti ad un prezzo davvero contenuto. La raccolta offre una selezione di titoli usciti originariamente su Nintendo NES, riproposti con modalità aggiuntive (come Boss Rush e Time Attack), senza dimenticare la modalità museo con tanti extra, classifiche online e riavvolgimento rapido.

Un modo del tutto nuovo per (ri)gustarsi classici come DuckTales, DuckTales 2, TaleSpin, Darkwing Duck, Cip e Ciop Rescue Rangers e Cip e Ciop Rescue Rangers 2.



The Disney Afternoon Collection Recensione