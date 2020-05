Giochi PS4: i più belli in sconto a meno di 15 euro

La settimana scorsa vi abbiamo presentato i migliori giochi PS4 a meno di 5 euro, questa volta alziamo il budget e vi proponiamo i titoli più belli a meno di 15 euro. Una fascia di prezzo come sapete piuttosto ricca di alternative: noi abbiamo selezionato cinque prodotti, ma la lista completa include quasi cento giochi tra cui Dying Light, Assassin's Creed Unity, Rayman Legends, LEGO Jurassic World e tanti altri ancora, in offerta fino al 28 maggio. Come sempre aspettiamo i vostri suggerimenti e consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Battlefield 1 Revolution - 11.99 euro

In attesa del prossimo capitolo, in arrivo presumibilmente alla fine del 2021, vi consigliamo caldamente di recuperare Battlefield 1 Revolution, uno degli episodi più apprezzati della serie di sparatutto DICE.

Questa edizione offre non solo il gioco completo ma anche tutti i contenuti del Season Pass: le quattro espansioni They Shall Not Pass, In the Name of the Tsar, Turning Tides e Apocalypse, con l'aggiunta dei pacchetti Barone Rosso, Lawrence d'Arabia e Hellfighter. Tutto quello che serve per godere dell'esperienza di Battlefield 1 ad un prezzo davvero contenuto.



Recensione Battlefield 1

Limbo & Inside Double Pack - 7.99 euro

Lo studio Playdead si è fatto conoscere con Limbo, una produzione indipendente di grande spessore capace di colpire al primo impatto grazie ad uno stile minimale e oscuro unito ad un gameplay semplice da capire ma difficile da padroneggiare.

Dopo il successo di Limbo arriva Inside, gioco dalle atmosfere altrettanto "dark" e dalle meccaniche leggermente più raffinate ed evolute. Due titoli che oggi potete acquistare al prezzo complessivo di 7.99 euro, a meno di cinque euro l'uno.

Dragon Age Inquisition Edizione Deluxe - 7.99 euro

Di Dragon Age IV si sono perse le tracce dopo il primissimo teaser mostrato nel 2018. In attesa che BioWare ed Electronic Arts si sbottonino a riguardo potrebbe essere una buona occasione quella di riscoprire Dragon Age Inquisition.

Non si tratta di un gioco recentissimo ma questa edizione è ricca di contenuti extra che possono garantire molte ore di divertimento. Oltre al gioco, sono contenuti anche i DLC Trono di Skyhold, Halla Rosso, Unicorno di Palude, la colonna sonora digitale, bauli per il multiplayer, armatura, cavalcatura corazzata e le armi Fiamme dell'Inquisizione.



Dragon Age Inquisition Recensione

Batman Arkham Knight - 12.99 euro

L'epico finale della trilogia di Batman Arkham, in una edizione che include anche le missioni Incubo dello Spaventapasseri (esclusive per PlayStation 4), così da estendere ulteriormente la già vasta la durata dell'ultima avventura del Cavaliere Oscuro.

Realizzato dallo studio inglese Rocksteady, Arkham Knight è uno dei giochi d'azione più acclamati degli ultimi anni, nonché una degna conclusione di una serie che ha (ri)lanciato l'Uomo Pipistrello nel mondo dei videogiochi. Acquisto obbligatorio se avete adorato Batman Arkham Asylum e Arkham City.



Recensione Batman Arkham Knight

The Division Gold Edition - 14.99 euro

Anche se non si tratta del più recente The Division 2, a questo prezzo la Gold Edition del primo capitolo è davvero invitante.

Un pacchetto ricchissimo che propone il gioco, il Season Pass e un set di equipaggiamento esclusivo della Guardia Nazionale. Il Pass Stagionale vi darà accesso a ben tre espansioni intitolate New York Underground, Lotta per la Vita e Fino alla Fine.



Recensione The Division