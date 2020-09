Giochi PS4 economici in offerta: i migliori sconti del PlayStation Store

Nuova ondata di sconti sul PlayStation Store, i saldi di inizio autunno permettono di risparmiare con i Doppi Sconti PlayStation Plus, ma non solo, in quanto scavando bene tra le pagine è possibile trovare anche una serie di giochi particolarmente economici. Questa volta non abbiamo voluto fissare un tetto massimo di spesa, per questo troverete tra i nostri consigli i prezzi più vari, obiettivo: spendere poco, pochissimo. Fateci sapere cosa ne pensate della selezione, ovviamente lo spazio qui sotto dedicato ai commenti resta a vostra disposizione per consigli per gli acquisti e suggerimenti.

DOOM 64 - 2.49 euro

Uscito nel 1997 su Nintendo 64, DOOM 64 è stato riproposto su console di attuale generazione in occasione del lancio di DOOM Eternal e può ora essere acquistato al prezzo di 2,49 euro. Uno sparatutto vecchia scuola duro e puro con oltre trenta livelli da superare e migliaia di demoni da abbattere a suon di proiettili, in pieno stile id Software.

Tecnicamente il gioco sente il peso degli anni che si porta sulle spalle ma per meno di tre euro DOOM 64 è sicuramente un acquisto consigliato, a patto di essere amanti degli shooter frenetici e senza respiro.



Recensione DOOM 64

DOOM - 5.99 euro

Dopo avervi segnalato DOOM 64 non potevamo non mettervi a conoscenza anche del taglio di prezzo di DOOM, in vendita a soli 5,99 euro: non parliamo dell'originale uscito nel 1996 bensì del gioco lanciato nel 2006, ideale punto di partenza di una nuova trilogia continuata quest'anno con l'acclamato DOOM Eternal.

Oltre al gioco completo include tutti i DLC (Unto the Evil, Hell Followed e Bloodfall) ed i contenuti dell'aggiornamento 6.66, mastodontico update con nuove armi, mappe, modalità Arcade e Photo Mode, oltre a varie migliorie tecniche per il comparto multiplayer. Semplicemente imperdibile, a questo prezzo.



Recensione DOOM

Just Cause 3 - da 3.99 euro

La terza avventura di Rico Rodriguez ad un prezzo mai visto, bastano 3.99 euro per acquistare l'edizione Standard e 5.99 euro per la XXL Edition, quest'ultima ricchissima di contenuti: include il gioco completo, il Season Pass Aria, Terra e Mari, i pacchetti Veicoli Armati e Armi Esplosive, il Reaper Missile Mech e il Fucile Kousavá.

A voi la scelta tra le due edizioni, certo è che la XXL Edition è sicuramente la più conveniente per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.



Recensione Just Cause 3

Sonic Mania - 9.99 euro

Nel 2021 Sonic festeggia il trentesimo compleanno e SEGA ha in programma alcune sorprese non ancora annunciate. In attesa di scoprire i piani del publisher giapponese per questa importante ricorrenza, vi consigliamo caldamente di acquistare Sonic Mania, una delle ultime avventure del porcospino blu.

Un platfom 2D in stile 16-bit ispirato (nelle stile e nel gameplay) alla prima trilogia uscita su Mega Drive e che tanto successo ha riscosso, lanciando Sonic nel firmamento delle mascotte videoludiche. In questa avventura troveremo anche Tails e Knuckles pronti ad attenderci, proprio come ai vecchi tempi...



Sonic Mania Recensione

Rayman Legends - 9.99 euro

Rispetto ai titoli citati prima, con Rayman Legends saliamo di prezzo ma il gioco di Ancel vale sicuramente fino all'ultimo centesimo. Un platform 2D colorato e ricco di classe e una delle ultime opere di culto del game designer e producer francese, in questi anni impegnato su progetti come Wild e Beyond Good & Evil 2, entrambi ancora ben lontani dall'essere pubblicati.

Michel Ancel ha lasciato il mondo dei videogiochi per immergersi nella natura e non sappiamo quale sarà il futuro di Rayman, in attesa di scoprirlo fatevi un favore e recuperate Rayman Legends a prezzo scontato.



Recensione Rayman Legends per PS4