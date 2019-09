Giochi PS4: i migliori sconti A Tutto Giappone

Per celebrare l'edizione 2019 del Tokyo Game Show, Sony ha lanciato gli sconti A Tutto Giappone sul PlayStation Store. Una serie di nuove offerte dedicate ai migliori giochi PS4 di origine giapponese, da Final Fantasy XV a Devil May Cry V, passando per Dark Souls III, Jump Force, Yakuza 6 The Song of Life e tanti altri. Come di consueto abbiamo selezionato cinque titoli interessanti che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, dando risalto in particolar modo a Deluxe e Complete Edition, solitamente le più ricche dal punto di vista dei contenuti, tenendo sempre un'occhio puntato sul prezzo.

Devil May Cry V Deluxe Edition - 41.99 euro

Devil May Cry V ha segnato il ritorno in grande stile del franchise Capcom dopo quasi un decennio di remaster e collection non propriamente eccelse, non potevamo quindi lasciare fuori da questa lista il quinto episodio di DMC, proposto in versione Deluxe a 41.99 euro anzichè 69.99 euro, con uno sconto pari al 40% sul prezzo di listino.

Oltre al gioco, la Deluxe Edition include le armi Devil Breaker Gerbera GP01, Pasta Breaker, Sweet Surrender e Mega Buster, l'arma di Dante Cavaliere R, voci alternative, una selezione di filmati in live action e musica da battaglia con dodici brani aggiuntivi provenienti da Devil May Cry, Devil May Cry 2, Devil May Cry 3 e Devil May Cry 4.



Recensione Devil May Cry 5

Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition - 34.99 euro

Al Tokyo Game Show Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Dragon Ball Z Kakarot, nell'attesa che il gioco raggiunga gli scaffali dei negozi potete ingannare l'attesa con Dragon Ball FighterZ, il più recente titolo dedicato all'iconica saga manga/anime di Akira Toriyama.

La Ultimate Edition include anche il Season Pass con otto nuovi personaggi, il Pacchetto Musicale Anime con brani tratti dalla serie animata e il Pacchetto Vocale Commentatore. Segnaliamo anche lo sconto (17.99 euro anzichè 24.99 euro) sul FighterZ Pass 2 non incluso in questa edizione, per ottenere l'accesso ad altri sei lottatori aggiuntivi.



Recensione Dragon Ball FighterZ

Yakuza Zero/Kiwami/Kiwami 2 (da 9.99 euro)

Un trittico che vi permetterà di scoprire le origini della serie Yakuza, in attesa di Yakuza Like a Dragon, prossimo episodio della serie in uscita nel 2020.

Yakuza Kiwami è in vendita a 9.99 euro mentre Yakuza Kiwami 2 costa 24.99 euro, infine il prequel Yakuza Zero può essere acquistato a 14,99 euro. Tre prezzi diversi per venire incontro alle esigenze (e al portafoglio) dei giocatori, che potranno scegliere quale dei tre giochi acquistare anche in base al budget a disposizione.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience - 7.99 euro

Dopo la tiepida accoglienza riservata a Metal Gear Survive, Konami sembra aver messo a riposo il franchise di Metal Gear Solid. La scorsa primavera si è parlato di una riedizione di MGS V con un maggior numero di contenuti e sequenze non presenti nel gioco originale ma fino ad oggi nulla è stato annunciato.

In attesa di capire quali siano i piani di Konami per il futuro della serie vi consigliamo caldamente l'acquisto di Metal Gear Solid V The Definitive Experience , ora in vendita ad appena 7,99 euro. Per questa cifra potete acquistare un pacchetto che include Metal Gear Solid V Ground Zeroes, MGS V The Phantom Pain e Metal Gear Online con ben 36 DLC tra cui missioni extra e oggetti aggiuntivi per la personalizzazione. Davvero imperdibile a questo prezzo.



Nioh Complete Edition - 24.99 euro

Recentemente abbiamo avuto modo di provare una nuova demo di Nioh 2, il soulslike del Team Ninja arriverà su PS4 all'inizio del 2020, se non avete avuto modo di provare il primo episodio potrebbe essere arrivato il momento giusto per rimediare.

La Complete Edition di Nioh include non solo il gioco ma anche i tre DLC Drago del Nord, Onore Sprezzante e La Fine del Massacro, oltre a cinque armi, l'armatura Nioh e tre elmetti: Kabuto del Drago Visitatore, Kabuto della Volpe Gentile e Kabuto del Tanuki Fortunato.



Nioh Recensione