Giochi PS4 in offerta: da Crash Bandicoot a Resident Evil 2

Una nuova generazione di console incombe, ma di tanto in tanto buttare lo sguardo al passato non è affatto una cattiva idea. Il videogiocatore, si sa, è un tipo nostalgico, e spesso e volentieri torna sui suoi passi per rivivere le avventure che lo hanno segnato durante la sua "carriera". Le software house lo sanno bene, e negli ultimi anni hanno inondato il mercato con remaster e remake di vario genere: non sono mancate, in tal senso, operazioni da manuale che non solo hanno portato a nuova vita dei classici del passato, ma li hanno anche ammodernati rendendoli appetibili per le nuove generazioni. E proprio a questi ultimi è dedicata la promozione "Rimasterizzazioni & Rétro" sul PlayStation Store, con sconti davvero invitanti: ecco i cinque giochi (più uno) che non dovete assolutamente farvi sfuggire.

Resident Evil 2 Remake (19,99 euro)

Non possiamo che cominciare la nostra carrellata con l'eccellente remake di Resident Evil 2, un gioco che ha saputo mescolare sapientemente il vecchio e il nuovo per offrire un'esperienza survival horror imprescindibile sia per le nuove generazioni che per i giocatori storici. L'orrore, che credevamo essere rimasto confinato a Villa Spencer, è arrivato anche nella cittadina di Raccoon City.

Nel bel mezzo di un'apocalisse zombie s'intrecciano le storie di Leon S. Kennedy, un poliziotto al suo primo giorno di lavoro, e Claire Redfield, giunta in città alla ricerca di suo fratello Chris, uno dei protagonisti del primo episodio. All'avvio dell'avventura siete liberi di decidere quale dei due impersonare, ma al termine dell'arco narrativo scelto sarete fortemente invogliati a ripartire di nuovo per vivere l'esperienza dall'altra prospettiva, a tutto vantaggio della longevità.



Capcom non solo ha abbandonato l'ormai obsoleta visuale fissa in favore di quella in terza persona alle spalle dei protagonisti, ma ha anche dato una svecchiata all'intero impianto di gioco rinnovando gli enigmi, modificando la progressione laddove necessario e aggiungendo delle sezioni completamente inedite. Il tutto preservando l'incedere e le atmosfere dell'originale, qui valorizzate dall'eccellente RE Engine, lo stesso motore che muoverà anche Resident Evil 8 Village per PS5 e Xbox Series X. A 19,99 euro non potete assolutamente lasciare sullo scaffale digitale un gioco che si è portato a casa un eccellente 9 nella nostra recensione di Resident Evil 2 Remake.

Wipeout Omega Collection (10,14 euro)

Il solo nome Wipeout è sufficiente a provocare un sussulto nel cuore di tutti i fan PlayStation di lunga data. Il brivido generato dalle folli corse a bordo di veicoli che sfidano la forza di gravità e l'esaltazione derivante da una virata perfetta sono semplicemente impareggiabili. Wipeout Omega Collection include il meglio della storia recente della saga di Psygnosis/Studio Liverpool, ovvero Wipeout HD con il suo corposo DLC Fury, lanciati in origine su PS3, e Wipeout 2048, che ha visto la luce su PS Vita.

Tutti e tre i prodotti sono stati tirati a lucido e fusi assieme per offrire un'esperienza coesa e variegata: da HD arrivano le modalità più arcade, mentre da Fury le varianti più aggressive, mentre 2048 ha portato in dote la Carriera e il suo senso di progressione. Non manca all'appello neppure il comparto multigiocatore, che consente di sfidare i piloti di tutto il mondo online e i propri amici in locale grazie allo split-screen. Il colpo d'occhio è eccezionale: l'apice dello spettacolo si raggiunge su PlayStation 4 Pro, dove Wipeout Omega Collection è in grado di offrire una presentazione in 4K e 60fps. I possessori di PlayStation VR saranno inoltre felici di sapere che è anche presente il supporto alla Realtà Virtuale.

Shadow of the Colossus (9,99 euro)

Seconda indimenticabile prova di Fumito Ueda, Shadow of the Colossus è tornato a splendere grazie ad un remake curato in maniera magistrale dai talentuosi ragazzi di Bluepoint Games, gli stessi che attualmente stanno lavorando al remake di Demon's Souls per PS5. L'incipit è probabilmente noto anche a coloro che non hanno mai avuto modo di giocarlo: Wander, in sella alla sua fidata cavalla Agro, deve abbattere 16 colossi per poter riportare in vita una ragazza di nome Mono... e ci fermiamo qui, per non rovinarvi il piacere della scoperta.

L'intera esperienza è fondata sui duelli con le colossali creature, che si differenziano per fattezze, abilità e, soprattutto, punti deboli. La scoperta di questi ultimi si rivelerà essenziale per il loro abbattimento, altrimenti impossibile. Il lavoro di ammodernamento compiuto da Bluepoint è semplicemente perfetto: nel pieno rispetto dell'opera originale, il sistema di controllo è stato adeguato agli standard moderni, mentre il sontuoso comparto tecnico si prende qualche libertà visiva conservando inalterata tutta la forza evocativa del capolavoro originale. Maggiori dettagli potete trovarli nella recensione di Shadow of the Colossus.

Crash Team Racing Nitro-Fueled - Nitros Oxide Edition (29,99 euro)

Sul finire dello scorso millennio la già immensa popolarità del marsupiale arancione venne definitivamente consacrata da Crash Team Racing, un prodotto che strizzava l'occhio a Mario Kart ma dotato di una personalità propria e qualità inattaccabili. Quel gioco è ritornato in auge grazie al sapiente lavoro di Beenox, che con Crash Tam Racing Nitro-Fueled ha preservato l'opera originale e l'ha valorizzata con un coparto grafico di prim'ordine, modalità aggiuntive, contenuti pescati dal successivo Nitro Kart e un supporto post-lancio magistrale.

Per come è strutturato, un giocatore ignaro sospetterebbe mai che le origini di Crash Team Racing: Nitro-Fueled risalgano ad oltre vent'anni fa. Un remake che rappresenta una gioia per gli occhi e un piacere per i polpastrelli, forte di un sistema di guida ricalibrato e un quantitativo di contenuti semplicemente incredibile, tra piste, kart, piloti ed elementi di personalizzazione d'ogni genere, da sfoggiare nella modalità multigiocatore e non solo. C'è anche una campagna single-player alternativa, denominata Nitro-Fueled, che ricalibra la sfida e fornisce maggiore libertà di scelta per quanto riguarda i personaggi da impersonare.



L'edizione Nitros Oxide attualmente in sconto offre, oltre al gioco base, anche un bel po' di bonus, come i personaggi Nitros Oxide, Crunch, Zem e Zam, il kart Navicella, oltre a skin, verniciature e adesivi aggiuntivi. Non perdetevi la recensione di Crash Team Racing: Nitro-Fueled.

Spyro Reignited Trilogy (19,99 euro)

Facciamo un altro salto negli anni '90 con uno dei migliori remake di questa generazione, Spyro Reignited Trilogy, che ha introdotto il draghetto viola ai nuovi giocatori nel migliore dei modi possibili. Tutto il merito va ai ragazzi di Toys for Bob, che sono riusciti a preservare l'anima dei tre capitoli della trilogia originale e al contempo ad ammodernarli dal punto di vista artistico, prendendosi più di qualche responsabilità nel distaccarsi dalla visione originale laddove necessario.

Le tre avventure hanno efficacemente superato la prova del tempo, e i giocatori di lunga data potrebbero persino ritrovarsi a vivere un viaggio più bello di quello che conservavano nei loro ricordi. Ritroveranno vecchi amici come Elora e Hunter, e potranno approfondire la conoscenza dei draghi che popolano i reami, molti dei quali dotati di nuovi tratti estetici e personalità uniche tutte da scoprire. Il nuovo doppiaggio italiano rappresenta la ciliegina sulla torta, anche se i puristi potrebbero stranirsi nel sentire "Spairo" e non più "Spiro". Leggete la recensione di Spyro Reignited Trilogy per saperne di più.

Bonus: Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (19,99 euro)

In questa rassegna vi abbiamo già consigliato un gioco con protagonista il marsupiale arancione, seppur appartenente ad un genere differente, ma non possiamo non citare anche Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, collection con i primi tre capitoli della serie per la quale valgono gli stessi elogi che abbiamo rivolto a Spyro Reignited Trilogy.

Questa raccolta è in giro già da tre anni ed è andata incontro a numerosi sconti nel frattempo, quindi è probabile che si trovi già nella vostra collezione. Tuttavia, se per qualche ragione ve la siete lasciata scappare, non è mai troppo tardi per rimediare!