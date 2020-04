Giochi PS4 offerte: da Resident Evil 2 a Devil May Cry, i migliori sconti

I saldi di primavera sul PlayStation Store sono quasi terminati ma non disperate perché, a sorpresa, Sony ha lanciato la promozione A Tutto Giappone, dedicata come si intuisce ai migliori videogiochi giapponesi per PS4. Tra gli oltre 300 titoli in offerta dal gusto squisitamente nipponico, noi ne abbiamo selezionati cinque dando la priorità a collection e deluxe edition, generalmente le più convenienti per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Da Resident Evil 2 a Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy, questi sono i nostri consigli per gli acquisti e, come di consueto, aspettiamo i vostri nello spazio dedicato ai commenti.

Capcom Beat Em Up Bundle - 9.99 euro

Quello dei picchiaduro a scorrimento è stato un genere estremamente popolare nella prima metà degli anni '90 e che oggi sopravvivere sopratutto grazie alla produzione indipendente. Se c'è una software house che ha contribuito più di altre a scrivere la storia di questo tipo di giochi questa è indubbiamente Capcom, grazie ad una produzione incredibilmente vasta e di alta qualità, che potete in parte rivivere con questa raccolta.

Il pacchetto include le versioni arcade di sei classici: Final Fight, Captain Commando, The King of Dragons, Knights of the Round, Warriors of Fate, Armored Warriors e Battle Circuit, gli ultimi due mai apparsi prima su console. In attesa di Streets of Rage 4 non troverete niente di meglio, sopratutto a questo prezzo.



Resident Evil 2 Deluxe Edition - 24.99 euro

Un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni: Resident Evil 2 è il titolo che forse più tutti ha contribuito all'esplosione dei survival horror, e il remake ha ottenuto, come prevedibile, un successo mondiale. Se non avete ancora avuto modo di acquistare il gioco, questa potrebbe essere l'occasione giusta considerando che la deluxe edition è scontata del 50% rispetto al prezzo di listino.

Oltre al gioco completo questa versione include la colonna sonora in versione originale, i costumi Sceriffo di Arklay e Noir per Leon, le skin Militare, Noir e Elza Walker per Claire e l'arma deluxe Samurai Edge modello Albert. Tutto quello che serve per godere al massimo dell'esperienza garantita da Resident Evil 2. Inoltre su PlayStation Store trovate anche gli outfit 1998 per Leon e Claire, scaricabili gratis da tutti.



Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Legacy - 14.99 euro

Super prezzo per la collection definitiva che include tutti i giochi della serie Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm con i relativi DLC. Con un solo acquisto avrete accesso a Naruto Ultimate Ninja Storm, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto.

Ben quattro giochi ad un prezzo piccolo piccolo, e va sottovalutata inoltre la presenza di contenuti aggiuntivi ed espansioni per gli ultimi due episodi della saga. Insomma, se siete fan di Naruto è impossibile rinunciare ad una offerta così ghiotta.



Castlevania Anniversary Collection & Castlevania Requiem - 8.99 euro l'uno

In questo caso vi segnaliamo due diverse raccolte dedicate ad una delle serie Konami più amate in assoluto, popolarissima ancora oggi nonostante sia assente dalle scene ormai da qualche anno.

Castlevania Anniversary Collection vi permetterà di riscoprire le origini della saga grazie a Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines e Kid Dracula, mentre Castlevania Requiem include Rondo of Blood e Symphony of the Night, quest'ultimo acclamato come uno dei migliori videogiochi di sempre.



Acquistando la Anniversary Collection sarà possibile sbloccare anche l'ebook digitale History of Castlevania Book of the Crescent Moon con artwork, bozzetti e altro materiale grafico con il commenti degli illustratori.



Devil May Cry HD Collection + 4SE Bundle - 21.99 euro

In questa nostra selezione di giochi giapponesi Capcom la fa da padrone ma è davvero difficile non riconoscere alla casa di Osaka il merito di aver rivoluzionato l'industria dei videogiochi, in particolar modo negli anni '90 e fino alla prima metà degli anni 2000.

Devil May Cry è indubbiamente una delle saghe più iconiche di Capcom e questo pacchetto vi permetterà di ottenere la serie completa con la sola eccezione del più recente Devil May Cry V. Devil May Cry HD Collection include i primi tre episodi della serie con l'aggiunta di Devil May Cry 4 Special Edition, ovvero quanto di meglio il genere degli Stylish Action abbia offerto negli ultimi venti anni.



