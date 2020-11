Giochi PS4 e PS5 in sconto per il Black Friday, le migliori offerte

Il Black Friday è sempre un periodo di grandi acquisti e molti di voi in queste ore saranno alla ricerca delle migliori offerte del Black Friday per comprare nuovi videogiochi e risparmiare. Per questo abbiamo deciso di proporvi una piccola guida agli sconti più caldi del momento riguardo i giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, non limitandoci al PlayStation Store ma prendendo in esame anche le promozioni dei vari rivenditori come Amazon, GameStop, Mediaworld, Expert, Euronics e Unieuro, solamente per citarne alcuni.

Giochi PS4 in offerta

Non possiamo che iniziare citando le offerte del Black Friday del PlayStation Store dove troverete decine di giochi per PlayStation 4 in offerta. Qualche esempio?

Ghost of Tsushima a 49.69 euro, DOOM Eternal a 23.90 euro, Star Wars Squadrons a 24.79 euro, Marvel's Avengers a 34.99 euro, FIFA 21 Champions Edition a 39.59 euro e The Last Of Us Parte 2 a 39.89 euro, ma questa è solamente una minima parte dell'enorme selezione di giochi PS4 scontati fino al primo dicembre. E ci sono anche tantissimi giochi PS4 e PS5 a meno di dieci euro per il Black Friday.



Preferite comprare giochi in formato fisico? Non disperate perchè anche in questo caso avete l'imbarazzo della scelta e potete rivolgervi a rivenditori come Amazon, GameStopZing e alle tante catene della grande distribuzione. Ad esempio i giochi PS4 in sconto da Mediaworld sono tanti e includono ad esempio Red Dead Redemption 2 a 29.99 euro, Watch Dogs Legion a 44.99 euro e Jump Force a 19.99 euro.

Expert propone una selezione di giochi PS4 da 9.90 euro e blockbuster come Marvel's Spider-Man, Death Stranding e Days Gone a 19.90 euro, The Last Of Us Parte 2 a 39.99 euro, il prezzo più basso mai registrato fino ad oggi per il gioco Naughty Dog.



Non possiamo non citare poi le offerte PlayStation di GameStopZing per il Black Friday, tra i giochi in promozione si pongono in evidenza Watch Dogs Legion scontato del 40%, Red Dead Redemption II a meno di 30 euro e ancora Mafia Definitive Edition, Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Crash Bandicoot 4 It's About Time, eFootball PES 2021 Season Update, Star Wars Jedi Fallen Order, Tekken 7, Hitman 2 e Mortal Kombat 11 ma la selezione è davvero molto vasta e incredibilmente variegata.



Segnaliamo anche Fallout 76 Special Edition a 7.99 euro su Amazon.it, un prezzo davvero interessante che vi permetterà di provare con mano il gioco Bethesda a meno di dieci euro.

Infine, Marvel's Avengers costa 34.99 euro su Amazon nell'esclusiva edizione Comic Book Edition con fumetto digitale incluso.

Giochi PlayStation 5: i primi sconti

Nel caso dei giochi per PlayStation 5 la situazione sconti è più ingarbugliata, la console è uscita da poco ed è difficile aspettarsi grandissimi tagli di prezzo sul software, tuttavia non mancano piacevoli sorprese per il Black Friday 2020.

La prima tappa anche in questo caso è il PlayStation Store dove troverete giochi PS4 con upgrade PS5 in sconto, tra questi citiamo FIFA 21, Madden NFL 21, WRC 9, Maneater, Borderlands 3, RIDE 4 e No Man's Sky. Anche Mediaworld propone giochi PS5 in offerta: Assassin's Creed Valhalla costa 69.99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales 55.99 euro, NBA 2K21 75.99 euro, Mortal Kombat 11 Ultimate Edition 54.99 euro e Call of Duty Black Ops Cold War 70,99 euro.



Marvel's Spider-Man Miles Morales è in sconto su Amazon e costa 55.77 euro, pochi centesimi in meno rispetto a Mediaworld, con disponibilità immediata e consegna rapida garantita.