Giochi PS4 scontati: i migliori a meno di 10 euro

Continuano i saldi di primavera sul PlayStation Store: le offerte sui giochi PS4 andranno avanti per tutto il mese di aprile e dopo avervi segnalato le migliori occasioni a meno di 5 euro è ora la volta di una selezione di titoli proposti a meno di 10 euro: da inFAMOUS Second Son a God of War III Remastered, passando per BioShock The Collection, abbiamo selezionato cinque opere che si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo, chiaramente non si tratta di prodotti particolarmente recenti ma in questa fascia difficilmente troverete di meglio. Come sempre, aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti, fateci sapere cosa avete comprato e quali giochi vorreste consigliare alla community di Everyeye.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience - 5.99 euro

In attesa di capire se mai ci sarà un futuro per la saga ideata da Hideo Kojima dopo i tiepidi risultati ottenuti da Metal Gear Survive, possiamo (ri)vivere l'esperienza definitiva del quinto capitolo con questo pacchetto.

Metal Gear Solid V The Definitive Experience include Metal Gear Solid Ground Zeroes, Metal Gear Solid V The Phantom Pain e Metal Gear Online, oltre a 36 diversi DLC tra cui due missioni aggiuntive, armi e oggetti estetici per MGO, componente multiplayer ad oggi non troppo popolare ma certamente una gradita aggiunta al bundle, che rende l'offerta ancora più completa e vantaggiosa.



inFAMOUS Second Son - 9.99 euro

Non si tratta di un titolo recentissimo (il lancio risale alla primavera 2014) e nemmeno di una delle esclusive PS4 più acclamate di sempre, tuttavia a questo prezzo inFAMOUS Second Son potrebbe rivelarsi davvero interessante per gli appassionati dei giochi d'azione open world.

Un'avventura ambientata a Seattle che mette il giocatore nei panni di Delsin Rowe, alle prese con una missione che vi vedrà impegnati ad usare i poteri sovrannaturali del protagonista per riportare la pace in una città ormai devastata. Una buona occasione per riscoprire la serie inFAMOUS in attesa di capire se ci sia spazio per un nuovo episodio o per un reboot, magari su PlayStation 5.



God of War III Remastered - 9.99 euro

L'epico finale della prima trilogia di Kratos, God of War III è da molti ritenuto uno dei migliori videogiochi per PlayStation 3 (se non il migliore in assoluto), riproposto in seguito su PS4 in versione rimasterizzata con costumi e tutti i DLC già pubblicati sulla console della passata generazione.

Dalle profondità dell'Ade alla cima del Monte Olimpo, con God of War 3 vivrete la storia dell'ex guerriero di Sparta, segnata da vendette, tradimenti e redenzione. Un action virtuoso e brutale, caratterizzato da un livello di spettacolarità semplicemente fuori scala: un vero capolavoro del genere, ancora oggi validissimo sotto ogni aspetto.



BioShock The Collection - 9.99 euro

Prezzo decisamente conveniente per una raccolta che include ben tre giochi acclamati da pubblico e critica.

Oltre a BioShock e BioShock 2 con tutti i DLC il pacchetto vi darà accesso anche a BioShock Infinite con tutti le espansioni ed i contenuti single player (tra cui Burial at Sea Parte 1&2) oltre al documentario Director's Commentary Imagining BioShock con protagonisti Ken Levine e Shawn Robertson. Impossibile pretendere di più a questo prezzo: una collection imperdibile in attesa di saperne di più sul già annunciato quarto capitolo della serie.



WipEout Omega Collection 9.99 euro

Popolarissima negli anni '90, la serie WipEout ha poi vissuto un momento di stanca nel nuovo millennio, faticando a ritrovare quel successo che ha contraddistinto gli esordi.

WipEout Omega Collection è un tributo a questa amatissima serie e include ben tre giochi: WipEout HD, WipEout HD Fury e WipEout 2048 (giocabili anche in Realtà Virtuale con PlayStation VR) per un totale di ventisei tracciati, nove modalità di gioco e ben 46 navicelle. L'edizione digitale include anche la navetta Van Uber, artbook e quattro avatar delle squadre. Il supporto per la Realtà Virtuale rende WipEout Omega Collection un titolo consigliatissimo ai possessori del visore Sony, e a chiunque ami i racing futuristici di alto spessore.



