Giochi PS4 sconti e offerte: le migliori occasioni dei Days of Play

Questa settimana i Days of Play di Sony hanno invaso il PlayStation Store: la promozione è partita a fine maggio per quanto riguarda i giochi in formato fisico e arriva ora anche nel negozio digitale, con un risparmio ancora maggiore su alcuni dei migliori titoli PS4. Abbiamo selezionato dieci opere proposte ad un costo particolarmente vantaggioso, come sempre dando priorità a deluxe edition, collection e raccolte, generalmente le più convenienti per quanto concerne il rapporto qualità/prezzo. Avete tempo fino al 18 giugno per riempire il carrello: come di consueto, aspettiamo i vostri suggerimenti e consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

God of War Edizione Digitale Deluxe - 14.99 euro

Prezzo stracciato per la Deluxe Edition di God of War di Sony Santa Monica, uno dei giochi più acclamati e venduti degli ultimi anni. Per soli 14.99 euro avrete accesso non solo al titolo completo ma anche a vari bonus tra cui il set armatura Voto di Morte, lo scudo Guardiano dell'Esilio, fumetto digitale e artbook targati Dark Horse e un tema dinamico.

God of War merita assolutamente un posto d'onore nella vostra libreria e la possibilità di acquistare l'Edizione Digitale Deluxe al prezzo più basso della versione standard (normalmente venduta a 19.99 euro) rende questo download decisamente appetibile.



La recensione di God of War

FIFA 20 - 9.99 euro

FIFA 20 al prezzo più basso di sempre: mai un gioco di calcio targato Electronic Arts è stato venduto ad un costo inferiore ai 19.99 euro ma c'è sempre una prima volta.

Per 9.99 euro potete acquistare il calcistico più amato e venduto in Italia, oltretutto gli abbonati EA Access avranno diritto ad uno sconto aggiuntivo del 15% sul prezzo già ribassato...impossibile chiedere di più, non trovate?



FIFA 20 Recensione

Marvel's Spider-Man Edizione Game of the Year - 24.99 euro

L'edizione standard digitale costa 19.99 euro (stesso prezzo della versione fisica) ma noi vi suggeriamo di investire qualche euro in più e puntare alla Game of the Year Edition, decisamente più ricca.

Questa edizione include il gioco completo e il DLC La Città che non Dorme Mai, diviso in tre atti denominati La Rapina, Territori Contesi e Silver Lining, assenti invece altri bonus come skin, artbook digitale, avatar o un tema dinamico. Un'offerta assolutamente degna di nota considerando che la sola espansione ha un prezzo normalmente fissato a 9,99 euro.



Recensione Marvel's Spider-Man

Days Gone Digital Deluxe Edition - 29.99 euro

Anche in questo caso vi segnaliamo una esclusiva Sony in versione Digital Deluxe, un pacchetto che contiene ovviamente il gioco completo, l'accesso anticipato all'abilità Chiave Inglese, tre skin randagio per la moto, un tema dinamico, artbook e colonna sonora digitale.

Insomma, tutto ciò che serve per esplorare l'Oregon in compagnia di Deacon St. John e del sue fido cavallo su due ruote in quella che è di fatto la nuova esclusiva PS4 più venduta dello scorso anno.



Recensione Days Gone per PS4

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition - 34.99 euro

La Ultimate Edition è senza dubbio l'edizione più completa del capolavoro Rockstar Games, che presenta tantissimi bonus e contenuti extra. Tra questi citiamo le missioni aggiuntive per la storia Rapina in Banca e Nascondiglio, il Purosangue Inglese Nero Pomellato, talismano e amuleto extra, potenziamenti, denaro e sconti aggiuntivi oltre al costume da Pistolero del Nuevo Paraiso.

Presenti anche extra per Red Dead Online come abiti esclusivi, bonus sui ranghi, Purosangue Inglese Sauro Nero e accesso al tema Sopravvissuti per l'accampamento.



Red Dead Redemption 2 Recensione

Resident Evil Raccoon City Bundle - 59.99 euro

Due giochi al prezzo di uno! Questo bundle digitale include le versioni standard di Resident Evil 3 Remake (con la componente multiplayer online Resident Evil REsistance) e Resident Evil 2 Remake, senza alcun contenuto extra.

I DLC di RE2 dovranno essere acquistati separatamente: unica pecca di una edizione che sarebbe risultata in questo modo ancora più appetibile. Fortunatamente però non si tratta di materiale di fondamentale importanza per la trama ma solamente di oggetti estetici e armi extra, bonus graditi ma non certo indispensabili.

Persona 5 Royal - da 44.99 euro

La riedizione di Persona 5 propone tante migliorie rispetto alla versione originale, tra cui un nuovo arco narrativo, nuove Persona e la completa traduzione in italiano di tutti i testi a schermo. Il gioco è ora in offerta sul PlayStation Store, con sconti che coinvolgono tutte e tre le edizioni in commercio: la versione base di P5 Royal costa 44.99 euro, la Deluxe Edition 52,49 euro e infine la Ultimate Edition 74,99 euro.

Ma cosa contengono esattamente? La prima solamente il gioco, la seconda aggiunge il DLC Kasumi Costume Bundle con quattro diversi oggetti cosmetici e infine l'edizione Ultimate comprende anche quattro DLC denominati Kasumi Costume Bundle, Battle Bundle e Persona Bundle ognuno contenenti costumi e altri oggetti in-game.



Persona 5 Royal la recensione

Metro Exodus Gold Edition - 25.99 euro

La Gold Edition del gioco di 4A Games include in aggiunta al gioco il Season Pass che darà accesso alle due espansioni The Two Colonels e Sam's Story, i quali completano la storia di Metro Exodus permettendo di vivere l'esperienza completa dell'avventura ambientata nella fredda Russia.

Uno sparatutto solido e certamente affascinante, con il quale gli appassionati del genere troveranno certamente pane per i loro denti.



Metro Exodus Recensione

Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition - 26.99 euro

La Ultimate Edition di Dragon Ball FighterZ è scontata di quasi l'80% sul prezzo di listino, occasione decisamente ghiotta per acquistare uno dei videogiochi di DB più acclamati degli ultimi anni. Anche in questo caso la domanda è sempre la stessa: ma cosa contiene questa ricca edizione?

Oltre al gioco completo avrete accesso al FighterZ Pass Stagione 1 con otto nuovi personaggi, al pack musicale anime ed al pacchetto vocale commentatore.



Recensione Dragon Ball FighterZ

Devil May Cry V - 19.99 euro

Devil May Cry ha fatto il sui ritorno nel 2019 con il quinto attesissimo episodio, uno stylish action game acclamato da pubblico e critica e ora proposto a prezzo scontato in un bundle che comprende anche 100.000 sfere rosse da usare nel gioco.

Devil May Cry V è uno dei titoli più stilosi e accattivanti degli ultimi anni, non certo un progetto rivoluzionario ma sicuramente un'avventura che gli appassionati del genere non possono certo lasciarsi sfuggire.



Recensione Devil May Cry 5