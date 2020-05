Giochi PS4 in sconto a meno di 5 euro, le nuove offerte del PSN

Gli sconti sul PlayStation Store non finiscono mai:in queste settimane il negozio digitale di Sony ha proposto offerte per tutti i gusti con titoli in vendita a prezzi davvero contenuti, e si continua ora con nuovi sconti dedicati ai migliori videogiochi per PS4 a meno di 5 euro. Come abbiamo ribadito più volte, si tratta di una fascia di prezzo interessante che al suo interno raggruppa produzioni non recentissime (anche se questa volta c'è una eccezione, che vedrete tra poco), ma ancora capaci di generare un discreto interesse tra i giocatori. Da Mass Effect Andromeda ad Amnesia Collection, passando per NBA 2K20, ecco a voi la nostra selezione.

NBA 2K20 - 4.99 euro

Non stiamo scherzando, il più recente episodio della serie NBA 2K è in offerta al prezzo bomba di 4.99 euro, in assoluto il più basso mai raggiunto da un qualsiasi videogioco sportivo su licenza.

Con la stagione NBA ferma da mesi a causa dell'emergenza Coronavirus, questa è senza dubbio una buona occasione per rivivere le emozioni garantite da uno degli sport più amati del mondo, pur tenendo presente che gli aggiornamenti sono fermi a febbraio, non essendo state giocate partite da marzo in poi.



Recensione NBA 2K20

Mass Effect Andromeda Edizione Recluta - 4.99 euro

D'accordo, Mass Effect Andromeda non è il miglior episodio della serie BioWare, ma a questo prezzo dovreste seriamente considerare l'idea di concedere una possibilità ad una produzione fin troppo massacrata dalla community a causa di (innegabili) problemi tecnici e glitch che hanno danneggiato il lancio e la reputazione del gioco.

Per cinque euro potete ora acquistare la versione completa di Andromeda e il Pacchetto Recluta con la skin del Soldato Turian e una selezione di armi, oggetti e potenziamenti extra.



Recensione di Mass Effect Andromeda

Amnesia Collection - 3.99 euro

Tre classici del genere horror al prezzo di quattro caffè. Questo pacchetto include Amnesia The Dark Descent, Amnesia A Machine for Pigs e Amensia Justine, la raccolta definitiva per gli amanti delle esperienze oscure che non hanno paura di avventurarsi in mondi pieni di segreti e popolati da creature mostruose pronte a tutto pur di farvi la pelle.

Sicuramente non per tutti, ma chi saprà andare oltre il primo impatto troverà in Amnesia Collection una raccolta assolutamente degna di essere acquistata, sopratutto per poco meno di quattro euro.



La recensione di Amnesia Collection

Shaq Fu A Legend Reborn - 3.99 euro

Negli anni '90 Shaq Fu ha riscosso un discreto successo su Super Nintendo e Mega Drive, grazie anche all'enorme popolarità dell'ex cestista, all'epoca in forze agli Orlando Magic, una delle squadre NBA più famose di sempre insieme a Chicago Bulls e Los Angeles Lakers.

Shaq Fu A Legend Reborn si posiziona a metà strada tra un remaster e un remake presentandosi come un picchiaduro a scorrimento non troppo originale ma certamente divertente, grazie a supermosse incredibili e alla possibilità di Shaq di trasformarsi in robot o in uno spinoso cactus (avete letto bene) per mettere fuori gioco gli avversari. Non mancano battaglie contro i boss, livelli segreti e bonus nascosti da collezionare come nella migliore tradizione di genere. Senza dimenticare la presenza nella colonna sonora di un brano rap inedito cantato dallo stesso Shaq.

Puyo Puyo Champions - 3.59 euro

Chi non conosce Puyo Puyo? Al pari di Tetris si tratta di uno dei puzzle game più famosi del mondo, amatissimo da una folta schiera di fan. Questa edizione denominata Champions include tutti personaggi storici di Puyo Puyo, pronti a sfidarsi in varie modalità competitive con le regole di Puyo Puyo 2 e Puyo Puyo Fever.

E' possibile giocare in modalità Free Play, sfidare gli amici in locale (fino ad un massimo di 8 giocatori) o partecipare ai match della Puyo Puyo League per scalare le classifiche e ambire al titolo di maestro di Puyo Puyo. Nonostante un comparto estetico sin troppo scarno in alcune occasioni, Puyo Puyo Champions non faticherà a conquistare coloro che cercano un passatempo solido e divertente... ma attenzione, il gioco causa assuefazione!