Giochi PS4 in sconto: i più belli a meno di 5 euro

Come saprete se siete abituali lettori dei nostri consigli per gli acquisti, giocare spendendo pochissimo è possibile, a patto di non cercare necessariamente i titoli più recenti usciti sul mercato. La nuova ondata di sconti sul PlayStation Store offre anche alcuni giochi per PS4 a meno di 5 euro, abbiamo scavato a fondo per proporvi una selezione varia e interessante che va da Titanfall 2 ad Outlast, passando per Sine Mora EX e Saints Row 4 Re-Elected. Si tratta come detto di giochi non particolarmente nuovi ma che a questo prezzo possono sicuramente tornare a godere di una seconda giovinezza, come sempre aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Micro Machines World Series - 4.99 euro

Popolarissime negli anni '90, le celebri Micro Machines hanno ottenuto un notevole successo anche nel mondo dei videogiochi grazie a una serie di titoli per SNES e Mega Drive, senza dimenticare l'acclamato Micro Machines V3 per PlayStation.

Dopo qualche anno di pausa la serie è tornata con Micro Machines World Series, racing arcade dall'anima spiccatamente multiplayer (sebbene sia possibile giocare anche in singolo partecipando a una serie di tornei e competizioni) che mette i giocatori al comando di mini bolidi armati di tutto punto pronti a seminare il caos sugli stravaganti circuiti del gioco. Per molti ma non per tutti, certamente consigliato a coloro che da piccoli hanno desiderato con tutto il cuore la pista e il camper delle Micro Machines...



Titanfall 2 - 4.99 euro

Da Respawn, uno degli sparatutto più acclamati degli ultimi anni, purtroppo non premiato da un eclatante successo di pubblico e per questo più volte proposto nel corso dei mesi ad un prezzo davvero contenuto.

Bastano appena 4.99 euro per portarsi a casa questo shooter targato Electronic Arts, seppur in edizione base senza DLC e contenuti extra di alcun tipo. In ogni caso irrinunciabile, sia in singolo che in multiplayer.



Saints Row 4 Re-Elected - 4.99 euro

In attesa di Saints Row V (gioco che dovrebbe essere svelato nel corso del 2020) i fan della saga targata Deep Silver/Volition possono (ri)scoprire Saints Row IV, proposto in versione Re-Elected con tutti i contenuti aggiuntivi usciti per il gioco originale.

Una produzione folle e scalmanata con un gameplay frenetico e un'atmosfera totalmente votata all'ironia... se cercate un giocare per staccare la mente, non troverete di meglio a questo prezzo.



Outlast - 4.99 euro

Altro prezzo davvero piccolo piccolo per una delle esperienza horror capaci di influenzare notevolmente il genere di appartenenza, rendendo estremamente popolari i giochi horror in prima persona e dando vita ad un fenomeno di costume diventato sempre più popolare anche grazie a YouTube.

La versione in vendita è quella standard e include solamente il gioco completa senza l'espansione Whistleblower, venduta singolarmente a 8,99 euro. Sconsigliato ai deboli di cuore...



Sine Mora EX - 4.99 euro

Quello degli sparatutto a scorrimento orizzontale è un genere che sopravvivere ormai quasi solo grazie alla passione degli sviluppatori indipendenti, faticando a trovare spazio nel mercato delle grandi produzioni AAA e AA. Sine Mora EX è una piacevole eccezione che non faticherà a conquistare i fan del genere.

Il gioco supporta la co-op locale fino ad un massimo di due giocatori in modalità Storia, inoltre questa versione presenta anche tre nuove modalità Versus (Corsa, Carri, Dodgeball), nuovi livelli sfida e doppiaggio in italiano.



