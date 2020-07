Giochi PS4 in sconto: le offerte dei Saldi Estivi da non perdere

Nuova ondata di Sconti Estivi sul PlayStation Store europeo, con tanti giochi per PS4 a prezzo speciale fino al 6 agosto. Sono oltre 400 i titoli in offerta, tra questi ne abbiamo selezionati dieci proposti ad un costo particolarmente appetibile. Come sempre abbiamo dato la priorità a Collector's e Deluxe Edition, generalmente le più convenienti per il rapporto qualità/prezzo. Da Marvel's Spider-Man a Days Gone, ecco le migliori offerte del PSN, aspettiamo i vostri consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.

Marvel's Spider-Man GOTY Edition - 24.99 euro

Bastano meno di 30 euro per portarsi a casa uno dei giochi sui supereroi (e non solo) più acclamati degli ultimi anni, insieme al Season Pass che include l'espansione La città che non dorme mai, divisa in tre atti: La Rapina, Territori Contesi e Silver Lining, con nuove missioni, nemici da eliminare e costumi esclusivi da sbloccare in un arco narrativo sicuramente interessante, capace di gettare le basi narrative per il sequel delle avventure dell'arrampicamuri.

Sicuramente un gioco da recuperare, ormai un classico della softeca PS4 e un ottimo passatempo in attesa di Marvel's Spider-Man Miles Morales per PS5, in arrivo a fine anno.



Prey + Dishonored 2 - 19.49 euro

Super risparmio (sconto del 70% sul prezzo di listino) per questo bundle che include due giochi Bethesda di altissimo spessore come Prey e Dishonored 2, entrambi proposti in versione standard senza DLC o contenuti extra, ma a questo prezzo è davvero difficile pretendere di più. Prey vi mette nei panni di Morgan Yu, impegnato a fuggire dagli alieni che hanno invaso la stazione spaziale Talos I dopo un'esperimento fallito.

Riuscirete a sopravvivere in un ambiente ostile? Dishonored 2 è invece la storia di vendetta e redenzione di Corvo Attano, personaggio al quale si unisce anche l'Imperatrice Emily Kaldwin, in grado sin da subito di conquistarsi un posto di rilievo nel cuore dei fan della saga.

Days Gone Digital Deluxe Edition - 29.59 euro

Days Gone è stata a lungo una delle esclusive più sottovalutate del catalogo PS4, ma per fortuna col tempo è stata adeguatamente rivalutata da un buon numero di appassionati.

Nell'opera vivremo l'avventura di Deacon St. John, centauro dell'Oregon che si ritroverà suo malgrado unico superstite di un mondo dilaniato da una pandemia che ha trasformato gli esseri umani in pericolosi infetti. La Digital Deluxe Edition include in aggiunta artbook e colonna sonora digitali, tre skin moto randagio, l'accesso anticipato all'abilità Chiave Inglese e un tema dinamico per PlayStation 4.



Crash Bandicoot N. Sane Trilogy + Spyro Reignited Trilogy - 34.99 euro

Il bundle definitivo aspettando l'uscita di Crash Bandicoot 4 It's About Time a ottobre.

Questo pacchetto contiene ben sei diversi giochi: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex e Crash Bandicoot 3 Warped (con l'aggiunta dei livelli extra Stormy Ascent e Future Tense), Spyro The Dragon, Spyro The Dragon 2 Ripto's Rage e Spyro 3 Year of the Dragon. L'ideale per rituffarsi nelle coloratissime atmosfere dei platform 3D per la prima console Sony...

BioShock The Collection - 12.49 euro

Sappiamo che un nuovo BioShock è in fase di sviluppo ma presumibilmente non lo vedremo prima di qualche anno: avete quindi tutto il tempo per rivivere le emozioni della serie con una collection che contiene l'originale BioShock, il sequel BioShock 2 (solo campagna single player) e l'epico BioShock Infinite con tutti i DLC, tra cui l'espansione Burial at Sea, divisa in due parti.

In aggiunta anche il pacchetto Il Meglio di Columbia e un documentario intitolato Imagining BioShock con il commento degli autori Ken Levine e Shawn Robertson.



Kingdom Hearts All in One - 32.99 euro

L'esperienza definitiva per i fan di Kingdom Hearts: questo pacchetto All in One propone non solo Kingdom Hearts III (edizione standard, priva del DLC Re:Mind) ma anche Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue.

Le due raccolte che includono Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, Kingdom Hearts X Back Cover, Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep A Fragmentary Passage, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories, Kingdom Hearts 358/2 Days (solo video), Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix e Kingdom Hearts Re:Coded (video HD).

Tom Clancy's Rainbow Six Siege Deluxe Edition - 8.99 euro

L'edizione più economica dello shooter multiplayer di Ubisoft include oltre al gioco completo anche tutti gli Operatori degli Anni 1 e 2 per un totale di sedici personaggi aggiuntivi pronti da usare in partita: Frost, Buck, Valkyrie, Blackbeard, Caveira, Capitão, Hibana, Echo, Jackal, Mira, Lesion, Ying, Ela, Zofia, Dokkaebi e Vigil.

I contenuti delle stagioni successive dovranno essere acquistati separatamente ma per meno di dieci euro ci troviamo di fronte ad un pacchetto completo per chiunque desideri iniziare ad approcciarsi a Rainbow Six Siege.

Far Cry 5 Gold Edition - 19.99 euro

Aspettando Far Cry 6, potrebbe essere una buona idea quella di recuperare a prezzo scontato il quinto episodio della serie Ubisoft: Far Cry 5 immerge il giocatore nelle campagne di Hope County, cittadina del Montana dove il santone Joseph Seed fa il bello e cattivo tempo guidando una setta di adepti pronti a tutto pur di soddisfare i suoi deliri di onnipotenza.

La Gold Edition include non solo il Season Pass con i DLC Dannati Luridi Zombie, A Spasso su Marte e Ore di Tenebra ma anche Far Cry 3 Classic (edizione rimasterizzata del gioco originale uscito nel 2012) e il pacchetto Digital Deluxe con vari bonus digitali tra cui i pack Caccia Grossa, Asso dei Cieli, Esplosivi & Caos e due skin per le armi.



Shadow of The Tomb Raider Definitive Edition - 19.79 euro

Shadow of the Tomb Raider è il finale della terza trilogia di Lara Croft iniziata con Tomb Raider e proseguita poi con Rise of the Tomb Raider, concludendosi appunto con questo episodio, ora proposto a prezzo ridotto in versione definitiva.

Un'edizione che include oltre al gioco anche sette DLC con nuove tombe sfida, tutte le armi, le skin e i completi extra per personalizzare l'aspetto della celebre archeologa.



The Witcher 3 Wild Hunt - 8.99 euro

È vero, vi segnaliamo spesso il gioco CD Projek RED tra i nostri consigli per gli acquisti ma il prezzo continua a scendere ad ogni ondata di saldi e noi non possiamo fare a meno di evidenziarlo.

In questo caso si tratta dell'edizione standard priva delle espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine, in vendita però in offerta a rispettivamente 3,99 e 7,99 euro.



