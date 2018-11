Giochi PS4 a sconto per il Black Friday, le migliori offerte

Sono iniziati i saldi del Black Friday sul PlayStation Store, con i migliori giochi PlayStation 4 in offerta a prezzo speciale fino al 27 novembre. Non è semplice orientarsi nella vasta proposta di giochi in promozione, per questo abbiamo pensato di segnalarvi dieci titoli a nostro avviso particolarmente meritevoli di acquisto. Da Marvel's Spider-Man a Red Dead Redemption 2, passando per Horizon Zero Dawn, Call of Duty Black Ops 4, Shadow of the Tomb Raider e God of War, solamente per citarne alcuni, con uno sguardo attento alle ultime novità AAA del mondo PlayStation. Le offerte elencate sono valide per tutti, anche per i non abbonati al servizio Plus.



Nota Bene: nell'elenco non sono compresi i giochi PlayStation VR, per i quali arriverà un secondo articolo tra pochissimi giorni, potete sfruttare lo spazio qui sotto dedicato ai commenti per lasciarci le vostre segnalazioni in merito.

Marvel's Spider-Man Digital Deluxe Edition 49.99 euro

L'edizione Standard di Marvel's Spider-Man costa 39.99 euro ma con dieci euro in più è possibile acquistare la Digital Deluxe Edition che include il contenuto aggiuntivo La Città che non Dorme Mai (normalmente venduto a 14.99 euro), espansione composta dai DLC La Rapina (già disponibile), Territori Contesi (20 novembre) e Silver Lining (dicembre), per vivere appieno l'esperienza dell'action game di Insomniac, una delle esclusive PS4 più apprezzate del 2018.

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition 89.99 euro

Con oltre 17 milioni di copie distribuite in due settimane, Red Dead Redemption 2 non ha certo bisogno di presentazioni, vi basta sapere che sul PlayStation Store potete trovare in offerta le versioni Special (74.79 euro) e Ultimate (89.99 euro), quest'ultima indubbiamente la più ricca, acquisto che vi consigliamo caldamente di prendere in considerazione se siete interessati a vivere l'epopea di Arthur Morgan. Questa ricchissima edizione include i contenuti extra Rapina in Banca e Nascondiglio, Purosangue Inglese Nero Pomellato, talismano e amuleto potenziamenti, denaro bonus e sconti aggiuntivi nel negozio, costume da Pistolero di Nuevo Paraiso e DLC per Red Dead Online tra cui costumi, bonus sui ranghi, il Purosangue Inglese Sauro Nero e accesso al tema Sopravvissuti per l'accampamento, e ancora armi aggiuntive per la campagna e la modalità multiplayer online.

Call of Duty Black Ops 4 Digital Deluxe 79,99 euro

Anche in questo caso, la versione base di Call of Duty Black Ops 4 ha un prezzo piuttosto aggressivo (49.98 euro) ma è l'edizione Digital Deluxe che vi consigliamo di acquistare per l'ottimo rapporto qualità prezzo. Oltre al gioco, la Deluxe Edition include 2.400 punti COD, costumi extra per tutti gli Specialisti, biglietto da visita, emblema e adesivo con teschio, arma unica MX9, il gettone specialista Dia De Los Muertos e infine il Season Pass che da accesso a quattro contenuti Zombie extra, all'esperienza Classified, a 12 mappe multigiocatore e quattro personaggi esclusivi per la modalità Battle Royale Blackout.

Horizon Zero Dawn Complete Edition 29.99 euro

Horizon Zero Dawn è una delle nuove IP più vendute di questa generazione, con oltre otto milioni di copie distribuite e un probabile sequel in arrivo forse su PlayStation 5. Il titolo targato Guerrilla Games è riuscito a lasciare il segno nella storia dei videogiochi e questa Complete Edition rende omaggio ad un progetto mastodontico, offrendo in bundle il gioco originale e l'espansione The Frozen Wilds, l'unica pubblicata per l'avventura di Aloy. In alternativa, il solo gioco base è disponibile al 19.99 euro, prezzo decisamente aggressivo...

Shadow of the Tomb Raider Croft Edition 49.99 euro

Altro super prezzo per un titolo piuttosto recente, purtroppo non premiato da vendite all'altezza delle aspettative del publisher, nonostante la buona accoglienza ricevuta dalla stampa internazionale. La versione Standard costa 34.99 euro ma è la Croft Edition l'edizione da tenere in considerazione per ottenere un gran numero di contenuti bonus tra cui il Season Pass (con accesso al DLC La Forgia, appena pubblicato), tre armi e costumi extra, un pacchetto aggiuntivo di potenziamento per le abilità e la colonna sonora originale.

Fallout 4 Game of the Year Edition 24.99 euro

Fallout 76 è appena uscito ma se non siete ancora pronti per questo spin-off survival, potete orientarvi sulla Game of the Year Edition di Fallout 4, la più completa in assoluto, che offre il gioco originale e ben sei DLC espansioni: Automatron, Wasteland Workshop, Far Harbor, Contraptions Workshop, Vault-Tec Workshop e Nuka-World, tutto a meno di 25 euro...

God of War Edizione Digitale Deluxe 29.99 euro

L'esclusiva PlayStation 4 più acclamata dell'anno, degno candidato al premio di Game of the Year, ora proposta ad un prezzo estremamente conveniente in Edizione Digital Deluxe, che include interessanti bonus come il set armatura Voto di Morte, lo scudo Guardiano dell'Esilio, il primo numero del fumetto e l'artbook digitale targarti Dark Horse e un tema dinamico per la HOME.

Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition 54.99 euro

Anche in questo caso vi consigliamo una "Ultimate Edition" decisamente più conveniente rispetto all'edizione Standard (venduta a 29.99 euro): acquistando l'Edizione Ultimate otterrete il gioco completo, il FighterZ Pass con otto nuovi personaggi, il Pacchetto Musicale Anime e il Pacchetto Vocale Commentatore.

Monster Hunter World Digital Deluxe Edition 29.99 euro

Uscito a inizio anno, Monster Hunter World ha venduto oltre dieci milioni di copie diventando il singolo gioco Capcom più venduto di sempre. L'edizione Digital Deluxe include oltre al gioco completo vari DLC come il Set del Samurai, le Emote Zen, Shuriken e Sumo, i set di adesivi MH All-Stars e Barcio Lino, la pittura facciale Wyvern, la pettinatura Chignon Alto e ben 14 avatar.

The Witcher 3 Game of the Year Edition 19.99 euro

D'accordo, non è un titolo recentissimo ma The Witcher 3 Wild Hunt è ancora oggi una pietra miliare, un vero e proprio punto di riferimento per il genere di appartenenza, impossibile lasciarselo sfuggire a questo prezzo, soprattutto in versione Game of the Year con incluse le espansioni Blood & Wine e Hearts of Stone. Gioco completo e due contenuti extra a meno di 20 euro, davvero niente male.



Continuate a seguirci per tutte le offerte del Black Friday, nei prossimi giorni pubblicheremo nuove promozioni su videogiochi, console, PlayStation VR, PC gaming, accessori e tanto altro ancora...