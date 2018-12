Giochi PS4 a sconto per Natale: 5 offerte imperdibili

Ultimo round dei Saldi di Natale sul PlayStation Store! Fino al 18 dicembre Sony offre interessanti sconti sui migliori giochi per PlayStation 4: da Assassin's Creed Odyssey a Marvel's Spider-Man, passando per The Crew 2, Need for Speed Payback, EA Sports UFC 3, NBA 2K19 e tanti altri. Come di consueto, ne abbiamo selezionati cinque in vendita a prezzi particolarmente appetibili mentre la lista completa è disponibile a questo indirizzo. Aspettiamo le vostre segnalazioni e i consigli per gli acquisti nello spazio qui sotto dedicato ai commenti e vi ricordiamo che le offerte indicate sono valide solo fino al 18 dicembre.

Marvel's Spider-Man Digital Deluxe Edition a 49.99 euro

La Digital Deluxe Edition di Marvel's Spider-Man include non solo il gioco completo ma anche l'espansione La Città Che Non Dorme Mai, divisa in tre DLC: La Rapina, Territori Contesi e Silver Lining, quest'ultimo in arrivo il 21 dicembre. Normalmente la sola espansione ha un costo di 19.99 euro, la Digital Deluxe Edition risulta quindi particolarmente conveniente, inoltre gli abbonati PlayStation Plus avranno diritto ad uno sconto aggiuntivo del 5% sul prezzo già ridotto di 49,99 euro.

Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition a 79.99 euro

Questa è senza dubbio l'edizione più completa di Assassin's Creed Odyssey, oltre al gioco include il Pacchetto Deluxe e il Season Pass, quest'ultimo venduto anche singolarmente al costo di 39,99 euro. Il pass stagionale vi permetterà di riscattare gli archi narrativi L'Eredità della Prima Lama e Il Destino di Atlantide, ognuno composto da tre episodi, inoltre include la missione bonus I Segreti di Grecia e altri due giochi completi: Assassin's Creed III Remastered e Assassin's Creed Liberation Remastered. Se volete esplorare l'Antica Grecia, la Ultimate Edition è sicuramente la versione consigliata per godere appieno di Assassin's Creed Odyssey.

Destiny 2 I Rinnegati Collezione Leggendaria a 34,99 euro

Sconto del 50% per questa edizione speciale di Destiny 2 che include il gioco originale con le espansioni La Maledizione di Osiride e La Mente Bellica, oltre all'espansione I Rinnegati con un bonus potenziamento personaggio a livello 30. L'Annual Pass purtroppo non è incluso, "difetto" sicuramente perdonabile considerando il prezzo ridotto a cui viene offerta la collezione completa dei contenuti dello sparatutto Bungie.

The Crew 2 Gold Edition

Questo weekend The Crew 2 può essere scaricato e giocato a costo zero in versione completa, fino al 16 dicembre. Avete provato il racing di Ubisoft e ne siete rimasti conquistati, tanto da volerlo acquistare? In questo caso potete orientarvi sulla Gold Edition che viene proposta a 54.99 euro anzichè 99.99 euro, con uno sconto pari al 45% sul costo di listino.



Cosa include The Crew 2 Gold Edition? Oltre al gioco (ovviamente) troviamo l'accesso a tutti i contenuti del Season Pass con tutte le espansioni, tre veicoli esclusivi, 22 veicoli ad accesso anticipato, 20% di sconto VIP nel negozio, una casa esclusiva e due abiti. Inoltre è incluso anche il Motorsport Deluxe Pack che darà accesso ai veicoli Ford F-150 Raptor Race Truck 2017, Abarth 500 2008 Monster Truck Edition e Pilatus PC-21, insieme a tre tute per il vostro pilota.

Hitman 2 Gold Edition a 74.99 euro

L'ultima avventura dell'Agente 47, uscita lo scorso mese di novembre, non sembra purtroppo aver riscosso il successo commerciale sperato, nonostante l'accoglienza positiva da parte della stampa internazionale. Se volete recuperare Hitman 2, il nostro consiglio è quello di acquistare la Gold Edition che include il Season Pass (con due pacchetti di espansione e nuove missioni, ambientazioni, mappe, sfide, armi e abiti) e due contenuti esclusivi, la valigetta nera in pelle italiana e la pistola Blackballer ICA 19.