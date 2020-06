Giochi PS4 a meno di tre euro, le offerte imperdibili sul PlayStation Store

Nelle scorse settimane vi abbiamo segnalato i migliori giochi PS4 a meno di due euro e avete dimostrato di aver gradito l'iniziativa... per questo abbiamo deciso di replicarla. Continuando a scavare non abbiamo trovato altri titoli validi a questo prezzo mentre siamo riusciti a individuare qualche offerta aumentando leggermente il budget, fino a tre euro. Come vi abbiamo ripetuto più volte, non aspettatevi di trovare giochi recenti a questo prezzo, per la maggior parte si tratta di produzioni indipendenti di piccolo calibro ma non mancano giochi AAA e AA, anche se molto datati. Siete pronti? Ecco i nostri consigli per gli acquisti a meno di tre euro sul PlayStation Store.

Metal Gear Solid V Ground Zeroes - 2.49 euro

Il prologo di Metal Gear Solid V dura solamente una manciata di ore e visto oggi, a sei anni dal lancio, potrebbe risultare datato sotto molti aspetti, tuttavia per questo prezzo è sicuramente un acquisto consigliato, a patto ovviamente di aver già giocato (o aver intenzione di giocare a breve) The Phantom Pain.

Non aspettatevi però una profondità o una longevità paragonabili a quelle del gioco completo, trattandosi a conti fatti di un breve prologo nato come tech demo.



La recensione di Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes

Agents of Mayhem - 2.99 euro

Ambientato nello stesso universo di Saints Row (e sviluppato dagli stessi autori) Agents of Mayhem si è rivelato un progetto non del tutto a fuoco e purtroppo incapace di riscuotere il successo commerciale sperato. Un gioco d'azione Open World esplosivo e frenetico, con un discreto cast di personaggi e meccaniche di gameplay non troppo innovative.

Agents of Mayhem potrebbe regalarvi qualche ora di divertimento, inoltre segnaliamo che a soli 4.99 euro è possibile acquistare l'edizione Total Mayhem che include oltre al gioco anche i DLC Franchise Force Skins Pack, Firing Squad Skins Pack, Johnny Gat Agent Pack, Bombshell Skins Pack, Lazarus Agent Pack, Legal Action Pending Day One Edition, Legal Action Pending Digital Edition, Legal Action Pending Retail Edition, Carnage a Trois Skins Pack e Safeword Agent Pack.



La recensione di Agents of Mayhem

Blackguards 2 - 2.99 euro

Un GDR strategico a turni di stampo fantasy che pesca a piene mani dai classici del genere, proponendo una formula non particolarmente originale unita ad un comparto estetico in linea con i canoni del genere, senza particolari guizzi creativi.

Un gioco non completamente da cestinare ma che, è bene chiarirlo, non offre particolari spunti per quanto riguarda la trama ed il gameplay.

Slender The Arrival - 2.49 euro

Chi non conosce lo Slender Man? Vera e propria icona degli anni '10, questo personaggio è nato inizialmente come leggenda del web ma la sua popolarità si è presto espansa raggiungendo il cinema, il piccolo schermo (con riferimenti in cartoni animati e serie TV) e dando vita a fan fiction, documentari, merchandising di ogni tipo e ovviamente videogiochi.

Slender The Arrival è un survival horror tecnicamente modesto che potrebbe però mettere alla prova anche i nervi saldi dei giocatori più coraggiosi... ideale per una serata con gli amici, ma non aspettatevi una grande profondità per quato riguarda trame e meccaniche di gioco.

SteamWorld Dig - 2.49 euro

Un classico del panorama indipendente, un'avventura con elementi Metroidvania di stampo Steampunk.

Caratterizzato da un comparto stilistico ancora oggi accattivante, SteamWorld Dig potrebbe conquistarvi grazie al suo gameplay ricco di sfumature, ulteriormente migliorato nei sequel e negli spin-off pubblicati successivamente. Ideale per avvicinarsi a una delle serie indie più iconiche degli ultimi anni.



SteamWorld Dig Recensione