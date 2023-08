I giochi single player sono morti? Nel 2023 spopolano alla grande!

Complice il successo stratosferico di titoli come Destiny, c'è stato un periodo in cui sembrava che i giochi online e in particolare i "Game as a Service" dovessero eclissare le esperienze single player. A dimostrazione di ciò, nel 2016 gli analisti di Digital River stimarono che addirittura il 25% delle entrate registrate dai giochi per PC derivassero appunto dai GaaS. Un dato a dir poco sorprendente, che a partire dall'anno successivo spinse anche Ubisoft, Electronics Arts e Square Enix a riconoscere quello dei GaaS come un modello particolarmente profittevole e degno di essere incluso nelle rispettive lineup.



I trend, si sa, sono in costante evoluzione e cambiano molto in fretta, tant'è che laddove un decennio fa l'annuncio di un nuovo GaaS era generalmente accolto con fiducia da parte di pubblico e critica, titoli come Suicide Squad: Kill the Justice League e Fairgame$ vengono oggi visti con ben meno entusiasmo, anche solo per aver adottato il modello a sviluppo continuo. Al contrario, le esperienze per giocatore singolo sono tornate in auge, tant'è che nella prima metà del 2023 abbiamo assistito a diversi lanci da record e manifestazioni di sincera gioia da parte del popolo videogiocante.

Dai meandri dello spazio al castello di Hogwarts

Quella che passerà alla storia come un'annata letteralmente da incorniciare, sia per la quantità che per la qualità delle produzioni giunte sugli scaffali dei negozi fisici e digitali, si è aperta con l'esordio di Dead Space (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Dead Space), un remake che ha richiesto poco meno di due anni e mezzo di sviluppo e che i ragazzi di EA Motive hanno realizzato per i fan.

Il rifacimento è stato uno dei giochi più ambiti di gennaio, non a caso nella propria settimana di lancio il prodotto ha dominato la classifica del Regno Unito per quel che concerne la vendita di giochi fisici. Tenendo presente che il titolo è stato concepito per girare unicamente su PC e console di ultima generazione, che fino a pochi mesi fa erano ancora difficili da reperire, il suo successo la dice lunga su quanto i neofiti e i fan della prima ora desiderassero riscoprire le origini della saga creata nel lontano 2008 da Glen Schofield e Steve Papoutsis.



Pubblicato il 10 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S e solo a inizio maggio su PS4 e Xbox One, Hogwarts Legacy ha infranto un record dopo l'altro e conquistato velocemente qualsiasi classifica. L'esperienza ambientata nel Wizarding World si è spinta ben oltre le previsioni originali di WB Games, che lo scorso aprile svelava di aver piazzato circa il 256% delle copie inizialmente stimate: dominando in USA, Giappone e Regno Unito (che a marzo lo ha visto riagguantare il primo posto della classifica inglese), ad oggi Hogwarts Legacy ha venduto più di 15 milioni di copie, generando oltre 1,3 miliardi di dollari di incassi.

Inoltre, la smisurata popolarità dell'action RPG potrebbe aver già spinto le alte sfere di Warner a metterne in cantiere un sequel. Un recente annuncio di lavoro diffuso da Avalanche Software menzionava appunto Hogwarts Legacy e la possibilità di creare "ciò che verrà in futuro", lasciando insomma aperta la porta a un seguito o comunque a qualche DLC (siete a un click di distanza dal nostro speciale sui contenuti tagliati di Hogwarts Legacy). La caratteristica più interessante di Hogwarts Legacy va probabilmente ricercata nel maestoso castello che ospita l'omonima scuola di magia e stregoneria. Il team di Avalanche Software ha ricostruito in maniera estremamente minuziosa l'iconico luogo tanto amato dai fan del franchise, preservandone gli innumerevoli segreti da scoprire: rigorosamente open world, Hogwarts Legacy è pertanto una lettera d'amore al Wizarding World, nonché un'occasione irripetibile per setacciare ogni singolo metro quadrato del castello e visitare finalmente le tante aree descritte soltanto nei libri di J. K. Rowling.

Zombie da incubo e galassie lontane lontane

Se gennaio e febbraio sono stati quindi i mesi di Dead Space e Hogwarts Legacy, le grandi esperienze per giocatore singolo sono continuate a marzo e aprile 2023 con Resident Evil 4 Remake e Star Wars Jedi: Survivor.

Modernizzando rispettosamente un grande classico del passato, il primo ha conquistato i fan con una sceneggiatura più credibile e dei personaggi dai background opportunamente arricchiti, mentre al secondo va riconosciuto il merito di aver elevato al livello successivo il combat system, l'esplorazione, la personalizzazione e tutto quello che di buono vi era già in Star Wars Jedi: Fallen Order (avete già scoperto le 5 cose da sapere assolutamente su Star Wars Jedi: Survivor?).



Mentre il non riuscitissimo Resident Evil 3 Remake ha impiegato la bellezza di 21 mesi per salire a quota cinque milioni di unità vendute, al rifacimento del quarto episodio - che non per nulla è una delle iterazioni più amate dell'intero franchise - ne sono bastati appena quattro per eguagliare le vendite del suo predecessore. Chissà che col tempo questo non possa addirittura raggiungere Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 7, che hanno piazzato rispettivamente 12.6 e 12.4 milioni di copie.

Non sappiamo con esattezza quante copie abbia effettivamente venduto dal lancio, in quanto Electronic Arts non ha ancora condiviso i dati aggiornati. Ciononostante Star Wars Jedi: Survivor, che nella settimana di esordio era stato il settimo gioco PS5 più venduto in Giappone (con circa 16.742 copie fisiche piazzate), nel mese di aprile ha occupato il primo posto della classifica delle produzioni più vendute in Europa e negli Stati Uniti, battendo persino Dead Island 2. Ad ogni modo la seconda avventura di Cal Kestis - a cui potrebbe seguire un ulteriore capitolo volto a chiudere quella che con tutta probabilità si rivelerà una trilogia - godrà tra qualche tempo di una seconda giovinezza (più o meno) e continuerà a macinare. Come raccontato nel nostro speciale sui porting al contrario, è stato recentemente annunciato che Star Wars Jedi: Survivor atterrerà anche su PlayStation 4 e Xbox One, al fine di conquistare due platee ormai consolidate.



Qualcuno potrebbe pensare che la decisione di EA vada ricondotta a risultati finanziari sotto le aspettative, ma considerando la base installata di PS4 (pari a 117 milioni di console in tutto il globo) non occorre essere degli analisti per giustificare l'apertura che il publisher sta mostrando nei confronti della "vecchia guardia".

Tra Isole celesti e fantasie finali

Da sempre sinonimo da creatività e innovazione, anche Nintendo si è unita alla grande festa organizzata quest'anno in onore delle memorabili esperienze per giocatore singolo, tant'è che nel mese di maggio abbiamo infine assistito al lancio di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (qui la recensione di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom).

Dopo aver trascorso diversi anni nelle fucine di Nintendo EPD e Monolith Soft, l'ultima fatica di Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi si è subito dimostrata una delle produzioni first party per Nintendo Switch più redditizie, raggiungendo in meno di tre mesi oltre il 60% le vendite di The Legend of Zelda: Breath of the Wild per Nintendo Wii U e Switch, che a partire dal marzo 2017 aveva piazzato la bellezza di oltre 30 milioni di copie in tutto il mondo.



Come rivelato dai vertici della casa di Kyoto, alla data del 30 giugno 2023 il mastodontico sequel era a quota 18,51 milioni di copie vendute a livello globale, ma considerando che quantomeno nel Sol Levante il titolo continua ad essere il gioco più scaricato su eShop, è lecito aspettarsi che i suoi numeri crescano esponenzialmente, sino a raggiungere o addirittura superare il record stabilito dal suo diretto predecessore.

Siamo quindi giunti a giugno 2023, vale a dire il mese dell'attesissimo Final Fantasy XVI: un titolo coraggioso e al tempo stesso divisivo, che se da una parte ha abbandonato appunto parecchi elementi caratteristici del franchise per imboccare totalmente la via dell'action in tempo reale e "risuonare" con diverse generazioni di giocatori (per tutti i dettagli rileggete la recensione di Final Fantasy XVI), dall'altra non ha saputo accontentare buona parte dei fan storici del brand. In Giappone il prodotto è stato non solo il più giocato nel proprio mese di lancio, ma anche il titolo PS5 venduto più velocemente di sempre. Va infatti segnalato che nella prima settimana dall'esordio nei negozi le vendite di Final Fantasy XVI hanno superato le tre milioni di unità a livello globale, a fronte di una base installata che al 31 marzo 2023 contava "solo" 38 milioni di PS5 distribuite nel mondo. I numeri di Final Fantasy XV e Final Fantasy VII Remake sono insomma lontani, ma vi sono dei fattori da considerare, come ad esempio le basi installate delle rispettive piattaforme di riferimento al momento del lancio e il fatto che FFXV e FFVII Remake siano multipiattaforma.



Nonostante il valore delle azioni di Square Enix sia in calo e abbia recentemente registrato il valore più basso dal maggio 2022, il colosso nipponico e il producer Naoki Yoshida si sono dichiarati soddisfatti delle vendite iniziali "estremamente forti" del kolossal che nelle ultime settimane ha fatto impennare anche la richiesta di PS5.

L'anno dei record non è ancora finito

Nella prima metà dell'anno abbiano in sostanza assistito al trionfo assoluto dei titoli single player, che in ogni caso non sembrano essersi ancora esauriti. Dimostrando la grande attesa dei giocatori, che guardavano con curiosità il matrimonio tra Larian Studios e la celebre saga ruolistica, Baldur's Gate 3 sta registrando numeri da capogiro.

Non solo il nuovo re degli RPG occidentali ha venduto oltre 2.5 milioni di copie nel luogo periodo in cui è stato in Early Access, ma durante il primo weekend di agosto su Steam è stato registrato un picco di oltre 700.000 giocatori simultanei, avvicinandosi parecchio al record di oltre 879.000 accessi stabilito da Hogwarts Legacy nel suo periodo di lancio.



Giacché Baldur's Gate 3 è al momento il gioco più preordinato su PlayStation Store, il prossimo 6 settembre, ossia quando il titolo approderà finalmente su PS5, il numero di utenti potrebbe comunque subire un ulteriore incremento. In barba a chi sosteneva che il modello dei "Game as a Service" avrebbe dettato la direzione intrapresa dal medium, i dati registrati nel 2023 suggeriscono invece che gli utenti desiderano esperienze single player coinvolgenti e mastodontiche, nonché caratterizzate da profondi impianti narrativi, ricche componenti esplorative, tanta personalizzazione dell'avatar e magari dei combat system articolati.

A questo proposito siamo curiosissimi di scoprire cosa accadrà nei mesi di settembre e ottobre, quando Starfield - la prima nuova IP di Bethesda nell'arco di 25 anni - e Marvel's Spider-Man 2 saliranno sulla rampa di lancio. Una cosa è certa: ci attende un autunno memorabile.