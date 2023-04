Quanti giochi di Star Wars ci sono? Tanti e tra poco arriva Jedi Surviror

A poche settimane dall'esordio di Star Wars Jedi: Survivor abbiamo volto lo sguardo al passato per capire quanti giochi ispirati alla galassia lontana lontana siano effettivamente usciti su PC, console e cabinati per sala giochi. Escludendo quelli cancellati, i flipper e i titoli nati su mobile e piattaforme dedicate, i videogiochi ispirati al franchise di Star Wars sono al momento novanta, motivo per cui abbiamo deciso di provare a stilarne la lista completa.

1982-1987

Intitolato semplicemente Star Wars, il primo gioco su licenza di Star Wars ha visto la luce il 22 maggio 1982. Sviluppato da Parker Brothers, questo primitivo sparatutto a scorrimento è uscito prima su Atari 2600, per poi approdare l'anno seguente sulla console di Mattel Electronics, Intellivision. Programmato da Rex Bradford e pubblicato sempre da Parker Brothers, Star Wars: Jedi Arena è atterrato su Atari 2600 nel mese di gennaio 1983 per invitare i giocatori a darsi battaglia con le spade laser dei Cavalieri Jedi.

Il primo space flight simulator ispirato al brand creato da George Lucas è invece Star Wars: X-Wing, un titolo sviluppato da LucasArts e Totally Games e pubblicato su DOS, Macintosh, poi Windows nel febbraio del 1993. Solo qualche mese più tardi, ossia il 5 maggio 1983, gli appassionati del franchise si sono potuti cimentare con uno sparatutto su rotaie intitolato "Star Wars". Inizialmente disponibile soltanto su cabinati, il titolo è approdato nelle case dei Padawan grazie ai port per Atari 2600, Atari 5200, Commodore 64, Atari 8-bit e altre piattaforme dell'epoca.



Sempre nel corso del 1983 è stato lanciato Return of the Jedi: Death Star Battle, shoot-‘em-up per Atari 2600, Atari 5200 e Atari 8-bit che chiedeva agli utenti di controllare il leggendario Millennium Falcon in una missione volta a distruggere la seconda Morte Nera. Il 1984 ha visto l'uscita di due titoli soltanto, di cui purtroppo ignoriamo i precisi periodi di lancio. Il primo è Star Wars: Return of the Jedi, sparatutto a scorrimento ispirato alla terza pellicola cinematografica della serie e pubblicato progressivamente su Arcade, Amstrad CPC, ZX Spectrum, Atari ST, Commodore 64 e Amiga, mentre il secondo è Death Star Interceptor, shoot'em up realizzato da System 3 per Commodore 64, ZX Spectrum.

Sequel del gioco che aveva invaso il mondo dei cabinati nel 1982, lo sparatutto a scorrimento che risponde al nome di Star Wars: The Empire Strikes Back (1985) è decollato su arcade nel marzo 1985, per poi conquistare anche Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum e BBC Micro. Se nel 1986 non sono usciti nuovi tie-in della saga, l'anno successivo il franchise si è rinnovato con Star Wars: Droids, un action basato sulla serie animata intitolata "Star Wars: Droids: The Adventures of R2-D2 and C-3PO".



Lanciato originariamente sul solo MSX, il prodotto si è fatto strada l'anno seguente su Amstrad CPC e ZX Spectrum. Il 4 dicembre dello stesso anno Namco e Piccari Games hanno quindi rivisitato la prima pellicola del brand con Star Wars (1987), un platform a scorrimento laterale per Famicom che tuttavia includeva dei livelli ispirati al secondo e al terzo film di Guerre Stellari.

1991-2000

Dopo quasi quattro anni di nulla cosmico, il 15 novembre 1991 abbiamo assistito all'esordio di Star Wars (1991), platform di Victor Musical Industries pubblicato prima su Famicom e poi su Game Boy, mentre il 15 dicembre seguente ha visto la luce Star Wars: Attack on the Death Star, simulatore di volo confezionato da M.N.M Software e destinato a PC-9801 e X68000. Lanciato il 12 marzo 1992, Star Wars: The Empire Strikes Back (1992) è stato l'ultimo platform ad assalire la scuderia del NES, in quanto il suo successore, Super Star Wars, avrebbe colonizzato lo SNES a partire dal 1° novembre 1992.

Dati i buoni risultati del primo capitolo, sempre lo SNES ha poi accolto Super Star Wars: The Empire Strikes Back, action game pubblicato il 1° giugno 1993, mentre il mese di agosto seguente ha visto atterrare Star Wars Arcade in sala giochi. Inizialmente proposto solo su arcade, il titolo che combinava elementi tratti da "Una nuova speranza" e "Il ritorno dello Jedi" si sarebbe fatto largo su Sega 32X soltanto nel mese di aprile 1994.



A novembre 1993, intanto, è stato lanciato su DOS, Mac, Sega CD e 3DO Interactive Multiplayer un rail shooter intitolato Star Wars: Rebel Assault, mentre a partire dal 22 giugno 1994 i possessori di SNES si sono potuti cimentare con Super Star Wars: Return of the Jedi, ultimo platform della fortunata trilogia di Sculptured Software e LucasArts. Intitolato Star Wars: TIE Fighter, il simulatore spaziale sviluppato da Totally Games ha invece preso dall'assalto DOS e Macintosh il 20 luglio 1994, per poi conquistare anche la dimensione Windows.



Il 1995 è stato inaugurato dall'uscita di Star Wars: Dark Forces, che il 28 febbraio conquistò l'universo MS-DOS, prima di volgere lo sguardo alla primissima PlayStation nel novembre del 1995. In quello stesso mese abbiamo poi assistito al decollo di Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire, vero e proprio sequel di Rebel Assault, per DOS, PlayStation e Mac.

Intitolato Star Wars: Shadows of the Empire, il TPS diretto da Mark Haigh-Hutchinson - che solo qualche anno più tardi avrebbe lavorato ai primi tre Metroid Prime - è stato il primo tie-in di Guerre Stellari a piantare la bandiera su Nintendo 64, per poi dirigersi sui lidi Windows. Intenzionati a ripetere lo straordinario successo di X-Wing e TIE Fighter, il 29 aprile 1997 i ragazzi di Totally Games piazzarono sulla rampa di lancio Star Wars: X-Wing vs. TIE Fighter, ignorando che nel giro di un anno il loro simulatore spaziale avrebbe ricevuto ben due espansioni. Il 1997 si è quindi concluso con l'esordio di Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II, un terribile picchiaduro approdato su PS1 il 25 novembre (per maggiori informazioni consultate il nostro speciale sulle più grandi delusioni per la prima PlayStation).



Anno particolarmente ricco di uscite il 1998, che il 25 marzo si aprì col lancio di Star Wars: Rebellion su Windows, uno strategico in tempo reale confezionato da Coolhand Interactive, per poi accogliere il 21 ottobre anche Star Wars: Droid Works, un titolo per PC non violento e finalizzato all'intrattenimento educativo. Se nel mese di novembre abbiamo quindi assistito all'esordio di Star Wars Trilogy Arcade, rail shooter per cabinati messo a punto da SEGA, il 3 dicembre 1998 ha spiccato il volo anche Star Wars: Rogue Squadron, simulatore spaziale che dopo aver colonizzato i sistemi Windows è atterrato su Nintendo 64. Annoverabile tra i precursori del fenomeno toy-to-life, sempre nel lontano 1998 Star Wars Millennium Falcon CD-Rom Playset includeva un set da montare sulla tastiera del PC e addirittura presentava un'action figure di Han Solo da utilizzare per pilotare il Millennium Falcon in una serie di avventure interattive.

Dopo tanti platform e simulatori spaziali, fra i parecchi tie-in lanciati nel corso del 1999 trovò posto Star Wars: Anakin's Speedway, un racing game per Windows e Macintosh realizzato da Lucas Learning, divisione di LucasArts fondata nel 1996 dallo stesso George Lucas al fine di dar forma a software educativi stimolanti. A distanzi di quattro anni dalla partenza del capitolo precedente, il 15 marzo 1999 venne distribuito su Windows Star Wars: X-Wing Alliance, che proprio come i primi tre episodi della serie venne accolto calorosamente da pubblico e critica.



Con l'uscita di Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma e l'inizio della cosiddetta "trilogia prequel", il 18 maggio 1999 vennero immessi sul mercato ben tre nuovi giochi, ossia Star Wars: Episode I - The Phantom Menace, action adventure per Windows successivamente convertito per girare anche su PlayStation, Star Wars Episode I: Racer, racing game con le navicelle spaziali per Nintendo 64 e Windows, e non per ultimo Star Wars: The Gungan Frontier, un riuscitissimo simulatore per Macintosh e Windows dallo stile unico, che non a caso vinse parecchi premi nel giro di qualche mese appena.

Se il 11 agosto 1999 vide la luce Star Wars: Yoda's Challenge - Activity Center, un titolo educativo per PC e Mac che proponeva quiz matematici e musicali per bambini fra i 6 e gli 8 anni, a partire dal successivo 23 dicembre i fan poterono cimentarsi con Star Wars: Yoda Stories, un deludente gioco di avventura che ricevette parecchie critiche a causa di una grafica datata, mondi realizzati con lo stampino e personaggi alquanto sproporzionati. Se già il 1999 era stato denso di uscite a tema Guerre Stellari, il 2000 è passato alla storia come l'anno più ricco in assoluto, almeno dal punto di vista videoludico.



Il 22 marzo ha spiccato il volo Star Wars: Force Commander, uno strategico in tempo reale per Microsoft Windows che curiosamente non prevedeva la raccolta di risorse, seguito il 4 aprile da Star Wars Episode I: Jedi Power Battles, un ibrido tra plaftorm e beat 'em up che assalì prima la scuderia PlayStation, per poi prendere di mira anche il Dreamcast e il Game Boy Advance. La non troppo lunga scia di titoli educativi per PC realizzati da Lucas Learning è quindi proseguita il 14 giugno 2000 col lancio di Star Wars Math: Jabba's Game Galaxy, che come suggerito dal titolo si serviva dei personaggi della saga per insegnare le basi della matematica ai bambini di età compresa fra i 6 i 9 anni, e il 15 agosto con l'avvento di Star Wars: Early Learning Activity Center, che invece puntava a un target persino più giovane. Le avventure per giocatori un tantino più stagionati tornarono a palesarsi il 12 novembre 2000, con l'esordio su PlayStation e Dreamcast di Star Wars: Demolition, un action game basato sul combattimento tra veicoli e caratterizzato dalla presenza di varie modalità multiplayer.

Se il 6 dicembre il piccolo schermo del Game Boy Color fece spazio a Star Wars Episode I: Obi-Wan's Adventures, che come suggerito dal nome ripercorreva gli eventi dell'Episodio I dal punto di vista del leggendario Maestro Jedi, il 18 dicembre fu Star Wars Episode I: Battle for Naboo a raggiungere gli scaffali dei negozi, presentandosi ai possessori di Nintendo 64 come una sorta di erede spirituale di Rogue Squadron. Essendo passati oltre due decenni è impossibile stabilire con esattezza quando il gioco abbia lasciato la rampa di lancio, ma sempre nel 2000 le sale giochi diedero asilo anche a Star Wars: Racer Arcade, ovvero l'ultimissimo tie-in di Guerre Stellari pubblicato dal colosso nipponico SEGA.

2001-2010

Con l'avvento di PlayStation 2 le attenzioni di LucasArts si focalizzarono grossomodo sul monolite nero di Sony, tant'è che il 19 febbraio 2001 i ragazzi di Blitz Games diedero il via alle missioni a bordo di caccia stellari proposte da Star Wars: Starfighter, mentre il 23 aprile successivo i protagonisti super deformed di Star Wars: Super Bombad Racing cominciarono a sfidarsi in incontri su kart. Per la gioia degli appassionati di strategici, che non molto tempo prima erano rimasti abbastanza scottati, il 9 novembre 2001 LucasArts e Ensemble Studios sguinzagliarono Star Wars: Galactic Battlegrounds, che si insediò prima su PC e poi Mac OS.

Il primo adattamento videoludico di Guerre Stellari a piantare la bandiera su Nintendo GameCube fu Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader, acclamato space combat simulator pubblicato il 18 novembre 2001, mentre la dimensione Xbox venne inaugurata il successivo 19 dicembre da Star Wars: Obi-Wan, un action adventure ambientato nelle settimane antecedenti i fatti narrati in La minaccia fantasma. Sviluppato da Rainbow Studios, il racing game intitolato Star Wars Racer Revenge ha iniziato a sfrecciare su PlayStation 2 il 12 febbraio 2002, seguito il 10 marzo da Star Wars: Jedi Starfighter, action game che vedeva protagonista il Maestro Jedi Adi Gallia, e il 30 marzo da Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast, un curioso ibrido tra FPS, TPS e hack and slash che calava il giocatore nei panni di Kyle Katarn (già protagonista di Star Wars: Dark Forces).



Il 30 maggio 2002, vale a dire otto giorni dopo l'esordio nelle sale cinematografiche dell'omonima pellicola, l'action intitolato Star Wars: Episode II - Attack of the Clones piombò su Game Boy Advance per ripercorrere l'avventura vissuta da Obi-Wan Kenobi, Mace Windu e Anakin Skywalker. Il 2002 aveva però ancora diverse cartucce da sparare, tant'è che il 28 ottobre il GameCube si fregiò di Star Wars: The Clone Wars, tie-in che alternava scontri su veicoli a sessioni in terza persona, il 13 novembre il Game Boy Advance fece spazio per Star Wars: The New Droid Army, un titolo che esplorava la vita di Anakin Skywalker prima che abbracciasse il Lato Oscuro della Forza, sicché il 19 novembre il crescente parco giochi di PlayStation 2 cominciò a ospitare Star Wars: Bounty Hunter, TPS non proprio riuscitissimo che solo qualche giorno più tardi si sarebbe fatto largo anche su GameCube.

Passato alla storia come il primo MMORPG del franchise e sviluppato da Sony Online Entertainment, Star Wars Galaxies: An Empire Divided è atterrato su Windows il 26 giugno 2003, dove sarebbe rimasto operativo fino al 15 dicembre 2091, proponendo nel frattempo espansioni e nuovi contenuti. Pubblicato inizialmente su Xbox e poi convertito per girare anche su Windows e Mac OS X, Star Wars: Knights of the Old Republic - spesso abbreviato in KOTOR - è giunto nelle case degli aspiranti Cavalieri Jedi il 16 luglio 2003, riscontrando un successivo sbalorditivo che gli è valso numerosi premi in ogni angolo del pianeta.



Il 16 settembre 2003 ha visto la luce Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy, sparatutto di Raven Software inizialmente lanciato su Mac OS X e Windows, e solo qualche mese più tardi su Xbox, mentre il 21 ottobre le scuderie di Nintendo GameCube e Game Boy Advance hanno rispettivamente accolto Star Wars Rogue Squadron III: Rebel Strike, action ambientato poco dopo la distruzione della prima Morte Nera, e Star Wars: Flight of the Falcon, uno sparatutto basato sugli eventi della trilogia originale. Il 21 settembre 2004 è stato distribuito il primo Star Wars: Battlefront di Pandemic Studios, sparatutto per PS2, Xbox e GameCube, seguito esattamente ventiquattro ore più tardi da Star Wars Trilogy: Apprentice of the Force, un platform per Game Boy Advance che al netto di un comparto grafico al di sopra degli standard della macchina handheld non seppe comunque convincere la critica.

Firmato da uno studio Obsidian Entertainment appena fondato, Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords è piombato su Xbox il 6 dicembre 2004, seguito il 28 febbraio 2005 da Star Wars: Republic Commando, un tactical first-person shooter che solo due giorni dopo si sarebbe affacciato anche su Windows. Poteva un universo come quello di Guerre Stellari non ispirare qualche gioco a tema LEGO? La risposta di Traveller's Tales è arrivata il 29 marzo 2005, quando LEGO Star Wars: The Video Game - spesso abbreviato in LEGO Star Wars - si è insediato su Xbox, PlayStation 2, Windows e Game Boy Advance, inaugurando una fortunata quanto vivace scia di tie-in che perdura tuttora. Basato sull'omonima pellicola cinematografica, Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith si è fatto strada su PlayStation 2, Xbox, Game Boy Advance e Nintendo DS a partire dal 4 maggio 2005, mentre l'originale Star Wars: Battlefront II - il secondo e ultimo sparatutto a tema Guerra Stellari messo a punto dal compianto Pandemic Studios - è giunto su PlayStation 2, PlayStation Portable, Windows e Xbox il 28 ottobre dello stesso anno. Terzo e finora ultimo strategico in tempo reale ispirato alla longeva serie, Star Wars: Empire at War ha colonizzato Windows il 16 febbraio 2006, ricevendo nel giro di poco tempo un'espansione intitolata Forces of Corruption e una conversione per Mac OS X.



L'11 settembre 2006 è invece proseguita la collaborazione con Traveller's Tales, che dopo il successo del titolo lanciato soltanto sedici mesi prima ha pubblicato il ben più ricco LEGO Star Wars II: The Original Trilogy su Windows, PlayStation 2, Xbox, Xbox 360, GameCube, Nintendo DS, Game Boy Advance e PSP. Progettato per girare esclusivamente sull'hardware di PlayStation Portable, Star Wars Battlefront: Renegade Squadron è andato a rimpolpare la selezione di third-person shooter della macchina handheld di Sony il 9 ottobre 2007, seguito due mesi più tardi, ossia il 7 dicembre, da Star Wars: Lethal Alliance, action adventure ambientato tra gli episodi III e IV, anch'esso pubblicato su PlayStation Portable oltre che su Nintendo DS. Concepito come parte dell'omonimo progetto crossmediale, Star Wars: The Force Unleashed ha esordito su Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Nintendo Wii e Xbox 360 il 16 settembre 2008, piazzando più di sette milioni di copie vendute in poco più di un anno e mezzo e divenendo pertanto il gioco di Star Wars più venduto del proprio tempo.

Entrambi basati sull'omonima serie animata, l'11 novembre 2008 hanno tagliato il traguardo Star Wars: The Clone Wars - Lightsaber Duels, picchiaduro che si serviva del motion controller di Nintendo Wii per simulare i combattimenti con le spade laser, e Star Wars: The Clone Wars - Jedi Alliance, un gioco d'avventura per Nintendo DS che chiedeva di controllare i personaggi attraverso lo stilo della console. Un terzo gioco, intitolato Star Wars: The Clone Wars - Republic Heroes, è stato invece pubblicato il 6 ottobre 2009 su Windows, Xbox 360, PlayStation 3, Wii, PSP e PlayStation 2. Quarto episodio della serie Battlefront, ma secondo destinato esclusivamente alle piattaforme handheld, Star Wars Battlefront: Elite Squadron ha quindi trovato asilo su PlayStation Portable e Nintendo DS il 3 novembre 2009.



Adottando un modello di business molto simile a quello di Free Realms, il 15 settembre 2010 Sony Online Entertainment spalancò i cancelli di Clone Wars Adventures, un mondo virtuale di matrice MMO che offriva una notevole selezione di mini-giochi, mentre il 26 ottobre successivo Star Wars: The Force Unleashed II si addentrò nelle galassie Windows, PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo Wii e Nintendo DS per proporre un'esperienza ludica capace - a detta degli sviluppatori - di "far sentire gli utenti dei Jedi super potenti".

Nonostante le buone intenzioni di LucasArts, che appunto mise in campo qualche idea interessante, il tie-in venne giustamente stroncato dalla critica a causa di un gameplay ripetitivo, un level design piatto e frettoloso, e non per ultima una longevità decisamente scarsa.

2011-2023

Vantando al proprio arco di frecce tante meccaniche assenti nelle precedenti iterazioni, LEGO Star Wars III: The Clone Wars ha raggiunto i lidi di PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Windows, Nintendo DS, Nintendo 3DS, PlayStation Portable il 22 marzo 2011. A partire dal 15 luglio seguente, BioWare ha letteralmente stregato i fan della saga di George Lucas con l'MMORPG intitolato Star Wars: The Old Republic, che ancora oggi continua a essere estremamente popolare e a ricevere delle nuove espansioni (per maggiori dettagli rileggete le nostre impressioni su Legacy of the Sith).

Dopo due anni privi di nuove uscite, l'interminabile sequela di adattamenti videoludici di Guerre Stellari ha ricominciato a crescere l'8 ottobre 2014, con l'esordio in sala giochi del rail shooter intitolato Star Wars Battle Pod, e il 17 novembre 2015, data in cui lo Star Wars Battlefront di Electronic Arts e DICE regalò una piacevole esperienza (e più di qualche momento di gloria) ai PC gamer e possessori di PlayStation 4 e Xbox One.



Se il 28 giugno 2016 ci siamo innamorati di LEGO Star Wars: The Force Awakens per PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Wii U, Nintendo 3DS e PlayStation Vita, che tra le altre cose proponeva oltre duecento personaggi da sbloccare e tantissimi segreti da scoprire, il 17 novembre 2017 abbiamo assistito al glorioso atterraggio di Star Wars Battlefront II su PC, PlayStation 4 e Xbox One, che a differenza del precedente episodio - interamente multiplayer - includeva pure una dilettevole campagna per giocatore singolo (rinfrescativi la memoria rileggendo la recensione di Star Wars Battlefront 2).

Il 15 novembre 2019 ha segnato l'avvento di Star Wars Jedi: Fallen Order su PC, PS4 e Xbox One, irresistibile avventura che ha permesso ai fan di vestire i panni di Cal Kestis (personaggio interpretato da Cameron Monaghan) e partire alla ricerca della chiave per ricostruire l'Ordine Jedi. Focalizzato sulle battaglie dogfight tra piloti dell'Alleanza Ribelle e dell'Impero Galattico, e impreziosito da una componente single player neanche troppo breve, Star Wars: Squadrons è arrivato su PlayStaton 4, Xbox One, Windows il 2 ottobre 2020 per soddisfare i palati degli estimatori della parentesi "space sim" della saga. Sogno proibito di qualunque fan del brand, l'allegro LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, che solo il 5 aprile 2022 ha debuttato su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X e Nintendo Switch, è insomma il più recente tie-in di Guerre Stellari, almeno fino al prossimo 28 aprile, quando l'attesissimo Star Wars Jedi: Survivor sfreccerà su PC e console di ultima generazione per raccontarci la seconda parte dell'avventura di Cal Kestis (qualora ne abbiate bisogno, qui trovate il riassunto di Star Wars Jedi: Fallen Order).



La nostra rassegna si conclude qui e la parola passa a voi: dei 90 titoli che abbiamo posto sotto i riflettori, qual è il primo Star Wars che avete accolto nelle vostre collezioni?