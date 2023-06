I giochi della Summer Game Fest con la miglior grafica: vera next-gen!

In autunno PS5 e Xbox Series X spegneranno la terza candelina. Ci è voluto del tempo, ma finalmente le piattaforme di Sony e Microsoft stanno cominciando a ospitare produzioni dalla presentazione visiva d'impatto e, nel prossimo futuro, lo faranno sempre più spesso.



Nel corso della Summer Game Fest e degli show tenuti dai grandi dell'industria, sono stati diversi i prodotti dotati del "fattore next-gen", quelli cioè che hanno genuinamente ammaliato il pubblico grazie a un comparto grafico degno degli hardware della corrente generazione. Noi abbiamo voluto soffermarci su cinque di questi titoli, non mancando però di destinare una doverosa posizione alle menzioni d'onore.

Alan Wake 2

Definito da Sam Lake in persona come il gioco più impressionante che Remedy abbia mai creato, Alan Wake 2 ci ha molto colpito sia in merito alla direzione della fotografia, sia per un efficace uso dei colori, dal valore fortemente simbolico e al contempo cinematografico (qui la nosta anteprima di Alan Wake 2). Gli scenari esplorati dall'agente Saga Anderson nei video di gameplay ci hanno sin da subito riportato alla mente Twin Peaks e hanno ben messo in luce la cura con cui gli addetti ai lavori li hanno realizzati. Dai pavimenti insozzati e pieni di foglie secche, fino alle pareti logore e alla sensazione di abbandono che riuscivano a trasmettere, le stanze ispezionate dalla detective brulicavano di dettagli, al pari dell'area boschiva oltrepassata poco prima dalla donna.



Quando la protagonista ha dovuto affrontare il folle armato di ascia con la sua pistola, abbiamo avuto un assaggio del gore system messo a punto per il gioco, coi proiettili che danneggiavano in modo convincente l'avversario attorniato dall'oscurità. Espressiva e finemente dettagliata, anche sul fronte del vestiario, la protagonista progredirà nelle sue indagini in una sorta di palazzo mentale: una tranquilla baita di montagna flebilmente illuminata, perfetta per un'avventura di questo tipo. Molto altro c'è da vedere e scoprire su Alan Wake 2, eppure il materiale a nostra disposizione ci suggerisce che il prossimo 17 ottobre ci troveremo dinanzi a un vero spettacolo visivo.

Avatar Frontiers of Pandora

L'Ubisoft Forward ha mostrato a stampa e pubblico le potenzialità di Snowdrop Engine, il motore proprietario alla base di Avatar Frontiers of Pandora. In questo action adventure vestiremo i panni di un Na'vi ed esploreremo le pianure verdeggianti, le fitte foreste e i cieli del mondo partorito dalla mente di James Cameron. Grazie al nuovo gameplay ufficiale abbiamo potuto apprezzare l'alto livello di dettaglio della produzione, che caratterizza anche la flora e la fauna aliene. Oltre alle montagne fluttuanti e alle piante da ammirare, chiaramente, potremo connetterci agli ormai iconici Ikran per librarci tra le nuvole e accelerare gli attraversamenti della vasta mappa del gioco.



In groppa a queste creature splendidamente modellate vedremo la visuale passare dalla prima alla terza persona, una soluzione questa pensata dagli sviluppatori per massimizzare il colpo d'occhio. Dalle semplici cortecce degli alberi, fino agli specchi d'acqua, le bellezze naturali saranno ulteriormente amplificate da quello che sembra essere un pregevole sistema di illuminazione. Proprio come nei film, gli umani dell'RDA non esiteranno a violare gli ecosistemi di Pandora e a inquinarne le terre. Starà a noi il compito di fermarli, sia con le armi dei nativi che con quelle del nemico, in scontri che speriamo possano colpirci proprio come le meraviglie che dovremo preservare (per approfondire, qui l'anteprima di Avatar Frontiers of Pandora).

Fable

Il video di Fable apparso all'Xbox Games Showcase ha sorpreso moltissimo l'utenza. Per avere prova di ciò, gli sviluppatori hanno dovuto confermare di averlo effettivamente realizzato con sequenze in-game, peraltro catturate da Xbox Series X e non da PC.

Insomma, sembra proprio che il Forzatech usato da Playground Games per realizzare il nuovo capitolo della serie continuerà a regalarci grandi sorprese sul fronte grafico. Questo mondo popolato da bestie feroci e da giganti in apparenza cordiali ma con una viva antipatia per gli eroi sembra godere di una qualità visiva sbalorditiva, tanto da sembrare - a tratti - un film in CG. Il fuoco delle magie, i tramonti che colorano di giallo le valli verdeggianti, le locande piene di chiassosi avventori: lo stile grafico sembra essere un perfetto incontro tra ricerca del realismo e atmosfere da favola. Questo matrimonio potrebbe rivelarsi assolutamente indovinato per una moderna avventura targata Fable, che forse riuscirà a strapparci anche grasse risate.

Star Wars Outlaws

Torniamo in casa Ubisoft per soffermarci su di una seconda produzione dallo spiccato fattore "next-gen", realizzata sempre grazie allo Snowdrop Engine. Stiamo chiaramente parlando di Star Wars Outlaws (qui l'anteprima di Star Wars Outlaws), il viaggio dell'intrepida Kay Vess nel mondo della criminalità intergalattica. Tra le infiltrazioni nelle basi di malviventi senza scrupoli e le immancabili soste in taverne piene di alieni, l'avventura nella Galassia Lontana Lontana è un altro evidente esempio di ciò che è possibile ottenere con gli hardware dell'attuale generazione di console.



Dalla qualità del terreno sabbioso sul pianeta al centro della presentazione - con le polveri rosse e i detriti mossi dal vento - fino al look dei raggi laser e delle esplosioni, Star Wars Outlaws sembra superare di diverse lunghezze qualsiasi altro prodotto targato Ubisoft degli ultimi anni, e ciò è ancor più evidente se ci soffermiamo sui personaggi che abitano i suoi corpi celesti e le astronavi che li esplorano. A questo proposito, la protagonista potrà lasciare i pianeti senza soluzione di continuità e prendere parte a spettacolari battaglie spaziali, in un incontro tra la pura magnificenza visiva e una direzione artistica pensata per rievocare l'estetica delle pellicole degli anni '70.

Menzioni d'onore: da Pragmata a Flight Simulator 2024

Pur avendo scelto le cinque produzioni che ci hanno stupito maggiormente, i giochi della Summer Game Fest che riteniamo essere degni di menzione in ambito grafico sono numerosi. Facciamo alcuni esempi, Partendo dal Pragmata di Capcom, che pur non avendo più una finestra d'uscita chiara ci si è presentato in gran forma, tra i capelli della piccola Diana e l'impatto visivo che accompagnerà gli scontri del suo protettore.



Con la sua New York ancor più dettagliata ed espansa, Marvel's Spider-Man 2 ha mostrato nuovamente il talento di Insomniac Games, e lo stesso possiamo dire dei ragazzi di Netherrealm Studios con Mortal Kombat 1, confermatosi ancor più avanzato del suo predecessore, dalla resa del sangue fino alla complessità degli stage.



Il nuovo Microsoft Flight Simulator 2024 sembra voler offrire esperienze di volo ai limiti del fotorealismo, mentre Unreal Engine 5 sarà la base di una sfilza di produzioni da tenere d'occhio. Brulicante di particolari e genuinamente affascinante, il mondo dark fantasy di Lords of the Fallen è pieno di avversari da abbattere, proprio come quello di Immortals of Aveum.



Nei panni del Triarca Jak ci tufferemo in appassionanti sparatorie magiche, rese ancor più vivide dall'utilizzo di soluzioni avanzate come il Lumen, che gestisce l'illuminazione in tempo reale.

Senua's Saga Hellblade 2

Torniamo in casa Microsoft per il gioco conclusivo, basato sempre su Unreal Engine 5 e sviluppato da un collettivo di indiscutibile talento. Parliamo, ovviamente, di Senua's Saga Hellblade 2, la cui ultima apparizione ha dimostrato una volta di più le vette grafiche raggiungibili in tempo reale su Xbox Series X.



Espressivo e tremendamente realistico, il volto di Senua - sporco e pieno di cicatrici - ci ha trasmesso tutte le emozioni provate dalla donna, che si è mossa in una caverna dalle superfici dettagliate. In ogni elemento della componente audiovisiva, l'opera vuole rappresentare l'assenza di compromesso, ma del resto lo avevamo capito anche guardando il video del 2021, tra le rivoltanti fattezze del gigante, i singoli sassi della spiaggia e l'illuminazione di qualità cinematografica. Molto altro resta da vedere del titolo di Ninja Theory, soprattutto in ambito ludico, ma se c'è un prodotto dallo spiccato "fattore next-gen", quello è Hellblade 2 (qui la nostra anteprima di Senua's Saga Hellblade 2).