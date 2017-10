Giochi VR Halloween: terrore in Realtà Virtuale

La notte di Halloween è ormai alle porte, e per questo motivo abbiamo pensato di proporvi una serie di giochi in Realtà Virtuale da giocare durante la notte più spaventosa dell'anno. Da eccezionali prodotti tripla A come Resident Evil VII ad esperienze meno longeve ma ugualmente appassionanti come Batman Arkham VR o The Invisible Hour, in questa rubrica vi parleremo di alcuni fra i titoli più cupi o terrificanti che sono attualmente disponibili su HTC Vive, Oculus Rift e PlayStation VR.

Resident Evil VII - 29.99€

Pubblicato nel gennaio di quest'anno, Resident Evil VII è probabilmente il gioco horror più iconico per la VR. Giocabile interamente col visore per la realtà virtuale di Sony, nell'eccellente survival horror di Capcom giocatori si ritroveranno infatti ad esplorare una misteriosa magione abbandonata, luogo in cui faranno la conoscenza della spaventosa famiglia Baker. Resident Evil VII trasla in prima persona la tipica struttura dei primissimi capitoli del franchise, basata principalmente su esplorazione ed enigmi, ma non mancheranno sezioni più movimentate in cui abbattere ondate di Micomorfi con le armi da fuoco a nostra disposizione.

Il ritorno all'impostazione Survival era proprio ciò che serviva alla serie di Capcom, ormai da tempo fossilizzata su meccaniche action non del tutto convincenti. Resident Evil VII è disponibile in offerta sul PlayStation Store a 29.99€ fino al 2 novembre!

Batman Arkham VR - 19.99€

Dalla fattoria dei Baker si passa alle cupe strade di Gotham City: titolo di lancio del visore Sony, Batman Arkham VR è una coinvolgente avventura che ci vedrà indossare i panni del Cavaliere Oscuro. Grazie all'ausilio della realtà virtuale potremo osservare Gotham City con gli occhi del più grande detective del mondo, con l'obiettivo di risolvere uno un omicidio che segnerà la storia personale del pipistrello.

Nel corso di questa breve avventura sviluppata da Rocksteady, tuttavia, non ci limiteremo soltanto alle indagini, ma potremo utilizzare anche alcuni dei gadget più famosi di Batman per risolvere vari enigmi e scoprire finalmente chi è che minaccia le vite dei più fedeli alleati dell'Uomo Pipistrello. Batman Arkham VR può essere scaricato su PSN e Steam a 19.99€.

Until Dawn: Rush of Blood - 19.99€

Sviluppato dai creatori dell'originale Until Dawn su PS4, Rush of Blood è un coinvolgente spin-off dedicato interamente a PlayStation VR, in cui i giocatori si lanceranno sulle montagne russe più inquietanti di sempre. Dovremo armarci fino ai denti e farci strada tra orde di nemici assetati di sangue e creature da incubo provenienti da ogni direzione.

Per (tentare) di sopravvivere il più a lungo possibile dovremo sfruttare i due move e sparare alle orrende creature che popolano sette livelli fatti di vertiginosi saliscendi, boss fight e jump-scare. Until Dawn: Rush of Blood è disponibile in esclusiva su PSVR a 19.99€, ma potrete anche scaricare una demo gratuita del gioco.

The Invisibile Hours - 39.99€

The Invisible Hours è un'avventura grafica pensata interamente per la realtà virtuale, sviluppata dalla software house spagnola Tequila Works. I giocatori saranno coinvolti una complessa crime story che vedrà come protagonisti 7 personaggi, le cui storie si intrecceranno fino a comporre un mistero che soltanto noi avremo la capacità di risolvere.

Gli utenti, infatti, saranno del tutto invisibili e avranno quindi piena libertà di esplorare la magione che è stata teatro di terribili eventi, raccogliendo tutti gli indizi necessari per risolvere il caso una volta per tutte. The Invisible Hours è disponibile sullo Store di Sony a 39.99€.

Here They Lie - 19.99€

Passando invece al genere horror vi segnaliamo Here They Lie, una coinvolgente ma spaventosa avventura giocabile sia su PlayStation VR che senza il visore per la realtà virtuale.

Nel gioco, nato dalla collaborazione fra Santa Monica e Tangentlemen, vivremo un incubo in prima persona, esplorando una città monocromatica in cui sinistre creature attendono dietro le ombre. Riusciremo a svelare il segreto che si cela dietro la misteriosa donna in giallo che sembra scandire le tappe del nostro viaggio? Saremo pronti a scegliere fra la vita e la morte o fra il rimpianto e il rimorso? Il modo in cui si concluderà la storia spetterà soltanto al giocatore. Here They Lie è scaricabile a 19.99€.

Theseus - 12.99€

Theseus è una particolare esperienza VR che offre un'inedita interpretazione del celebre mito di Teseo e del Minotauro. I giocatori saranno chiamati ad esplorare un labirinto pieno di sfide e di pericoli, dove vivranno in prima persona lo scontro impari tra l'uomo e il terribile mostro metà umano e metà toro. Col solo aiuto della flebile voce di Ariadne il protagonista dovrà inoltrarsi attraverso l'oscurità ed esplorando allo stesso tempo cunicoli e sale in rovina.

Theseus offre un intrigante mix di esplorazione, storia e combattimento, con un approccio alla realtà virtuale fra i più cinematografici attualmente disponibili. Theseus è disponibile su PlayStation Store e Steam a 12.99€ fino al 2 novembre.

Paranormal Activity: L'anima perduta - 24.99€

Armati soltanto di una torcia elettrica, i giocatori si ritroveranno ad esplorare quella che apparentemente sembra una classica casa tranquilla in un quartiere residenziale.

Scopriremo presto, a nostre spese, che non saremo da soli: riusciremo a scoprire cosa ha sconvolto l'abitazione? In questa storia originale basata sull'immaginario del popolare franchise cinematografico, ci ritroveremo soli, senza guide sullo schermo e immersi in una costante e opprimente oscurità. Spetterà soltanto a noi mantenere il sangue freddo e visitare ogni piano della casa per scoprire cosa si nasconde fra le tenebre. Paranormal Activity: L'anima perduta è acquistabile al prezzo scontato di 24.99€ fino al 2 novembre.

Don't Knock Twice - 11.99€

Don't Knock Twice è un horror game in prima persona basato su una leggenda metropolitana: per salvare la figlia lontana, una madre divorata dal senso di colpa scoprirà la terrificante verità che si cela dietro la leggenda urbana di una malvagia strega demoniaca. Esattamente come in diversi altri titoli che abbiamo già citato, anche qui dovremo esplorare una grande casa padronale e interagire con ogni oggetto a nostra disposizione alla ricerca di indizi nascosti.

Don't Knock Twice è basato sull'omonimo film, ed è disponibile per PSVR e PS4 al prezzo scontato di 11.99€ (valido fino al 2 novembre).

Bloody Zombies - 13.49€

Chiudiamo (temporaneamente?) con le case stregate e cambiamo genere: Bloody Zombies è un picchiaduro cooperativo creato per un totale di 4 giocatori. Affronteremo la calamità dei morti viventi nelle rovine di Londra grazie ad un sistema di combattimento libero perfezionato, con cui abbatteremo un'ampia varietà di zombie.

Il gioco supporta una cooperativa online e locale fino a 4 giocatori, ma non mancherà inoltre una campagna completa in cui combatteremo su diversi livelli ed esplorare i resti dei monumenti e delle iconiche strade della capitale inglese. Gli utenti PS Plus potranno scaricare Bloody Zombies a 8.64€, mentre per chi non è abbonato al servizio il prezzo sarà di 13.49€.

Soul Dimension - 2.99€

L'ultimo gioco (nonché il più economico) che vogliamo suggerirvi è Soul Dimension, interessante Survival/Puzzle game suddiviso in sei episodi. I giocatori vestiranno i panni di Frank, un uomo dotato dell'abilità di viaggiare tra i sogni. L'obiettivo del protagonista sarà quello di salvare sua figlia Daisy, morta in circostanze misteriose, che sembra essere bloccata proprio nel mondo onirico.

Nel corso dell'avventura ci ritroveremo quindi ad esplorare molti ambienti surreali, interagire con vari oggetti per risolvere gli enigmi e, occasionalmente, anche a combattere misteriose creature. Se siete curiosi di scoprire l'esito del viaggio di Frank, potete acquistare Soul Dimension al prezzo scontato di 2.99€ fino al primo novembre.