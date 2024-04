Il gioco di carte Pokemon per tutti: scopriamo Cronoforze e del Poké Catch!

A metà tra Tempo Passato e Tempo Futuro, Cronoforze è la nuova espansione del GCC Pokémon. Il set riprende e potenzia la meccanica dei Pokémon Paradosso, aggiungendo una manciata di nuovi mostriciattoli a quelli che abbiamo già visto nella cardlist di Paradosso Temporale (uscito a novembre). Ma non solo: a questo giro, infatti, troviamo anche le carte ASSO TATTICO. Si tratta di potenti varianti delle carte Allenatore ed Energia introdotte nel GCC Pokémon nel corso della quinta generazione, e che fanno il loro grande ritorno lasciando presagire un imminente remake di Pokémon Bianco e Nero, dopo anni di assenza dal gioco competitivo.



Le ACE SPEC sono carte così potenti che un giocatore può inserirne una sola in ogni suo mazzo. Una limitazione più importante di quelle riservate ai Pokémon V e agli ex di Scarlatto e Violetto, a dimostrare quanto Cronoforze sarà influente sul competitivo. Durante la mia visita ai Campionati Europei di Pokémon a Londra ho testato la nuova espansione in un paio di partite amichevoli per vedere il potenziale delle sue carte nelle mani dei professionisti del GCC: una rivoluzione per il metagame è in arrivo?

Cronoforze fa sul serio ai Campionati di Londra

Nel corso della mia prova ho potuto usare un mazzo precostruito come parte del Kit Sfida Strategica del GCC Pokémon. Contiene un deck da 40 carte pronto per il gioco, insieme a quattro bustine di Cronoforze.

L'idea alla base del prodotto è semplice: sedersi al tavolo e fare esperienze con le nuove meccaniche utilizzando il mazzo precostruito come punto di partenza. Quest'ultimo, dopo qualche partita, può essere facilmente ibridato con le carte appena trovate dai quattro pacchetti inclusi nel kit. I deck tra cui scegliere sono in totale quattro, e tutti danno modo ai giocatori di testare le due novità più importanti dell'espansione, ovvero i già citati Pokémon Paradosso del Tempo Passato e del Tempo Futuro e le carte ASSO TATTICO. Nel mio caso, mi sono trovato a giocare con un certo successo un mazzo basato su Miraidon e sui Pokémon Tempo Futuro, in particolare sul Paradosso Spineferree: l'intera strategia di gioco è quella di usare l'attacco "Accelerazione massima" di Miraidon, insieme all'abilità del Metang incluso nel deck, per pescare quante più energie possibile, per poi assegnarle rapidamente ai Pokémon e utilizzarle per scatenare i loro attacchi più potenti, come il "Lazo Megatonico" di Spineferree, che danneggia un nemico per 140 PS, e il "Colpo Scintilla" di Miraidon (160 PS).



Strategie simili esistono anche per i Pokémon Tempo Passato, il cui mazzo ruota attorno a Koraidon, che con il suo "Batosta Primordiale" infligge 30 danni per ogni Pokémon Paradosso del passato nella vostra metà campo. Ciò significa che - sommando Miraidon e il massimo di cinque mostriciattoli che potete avere in panchina - la mossa arriva ad infliggere ben 180 punti di danno al nemico, obliterando gran parte delle minacce avversarie, con l'esclusione dei Pokémon -ex e V più coriacei, contro i quali però le strategie dei mazzi precostruiti del kit Sfida Strategica non possono certo competere.



L'esperienza per forza di cose limitata di un mazzo come quello che ho testato, che si basa sul formato prerelease con deck da 40 carte e 4 carte premio, mi ha comunque permesso di pregustare le interessanti applicazioni in competitivo dei nuovi Pokémon Paradosso, anche se non sono stato così fortunato da toccare con mano la potenza delle Supporter ASSO TATTICO. D'altro canto, si tratta comunque di carte molto rare (come mostra anche il loro trattamento foil estremamente esoso), che richiedono di sbustare almeno una decina di pacchetti per trovarne una da inserire nel deck. Fortunatamente, nell'intero set di Cronoforze, le carte di questo tipo sono mezza dozzina.



Tra Paradossi e carte ASSO TATTICO, Cronoforze ha il potenziale per rivoluzionare il gioco competitivo, e in effetti lo ha fatto proprio durante le competizioni legate al GCC Pokémon dei Campionati Europei di Londra.

La lista che meglio esprime le potenzialità trasformative del nuovo set è senza dubbio l'incantevole deck sui Pokémon Paradosso del Tempo Passato presentato da Gabriel Fernandez, Campione Europeo del GCC Pokémon nella categoria Senior e Campione Mondiale nella stessa categoria lo scorso anno. L'ultimo mazzo di Fernandez ruota attorno a tre carte arrivate proprio con Cronoforze, ovvero Koraidon (nella stessa versione che già abbiamo visto nel kit Sfida Strategica), Lunaruggente e Crinealato. A queste si aggiungono poi la carta Allenatore Capsula Energetica Tempo Passato, anch'essa parte della cardlist di Cronoforze, insieme a una pletora di carte Oggetto e Supporter provenienti dagli scorsi set del GCC. L'unico mostriciattolo che arriva dal passato del cardgame è invece Greninja Lucente, che è stato reso disponibile al pubblico per la prima volta nel set Lucentezza Siderale di Spada e Scudo. È ancor più interessante notare che sia Fernandez che il suo avversario - l'americano Benny Billinger - avessero entrambi una carta ASSO TATTICO nel proprio deck: in effetti si sono rivelate essere delle presenze estremamente comuni nei mazzi dei vincitori del torneo in ogni categoria, anche se nessuna si è imposta (per ora) sulle altre in termini di frequenza di utilizzo.

Poké Catch: imparare a giocare a Pokémon senza leggere le regole

La prova mi ha poi messo dinanzi a una modalità completamente nuova del GCC Pokémon: il Poké Catch. Un po' come è già successo con il set Prima Lotta di Pokémon, anche Poké Catch è rivolto ad un pubblico di bambini. La differenza è che stavolta non è necessario comprare alcun prodotto specificamente pensato per questo formato, mentre le regole della prima metà della partita cambiano nettamente rispetto a quelle del GCC "per adulti".

I Professori Pokémon che mi hanno guidato nella prova, in effetti, hanno confermato che il Poké Catch è stato espressamente progettato per i bambini e per gli eventi di prerelease, soprattutto come strumento per un primo approccio con regole semplificate al gioco di carte collezionabili. Per testare questa modalità, dovrete usare la vostra collezione per creare due mazzi di carte, uno con 10 Pokémon e uno con 20 Energie o più. Il secondo mazzo deve contenere solo Energie dei tipi presenti tra i vostri Pokémon, e viceversa. Lo scopo del gioco è semplice: si posizionano quattro mostriciattoli davanti ai due giocatori, che pescano una carta per turno dal mazzo delle Energie. Ad ogni turno, ciascun giocatore può posizionare un'Energia al di sotto di uno dei quattro Pokémon in campo: quando un allenatore raggiunge, sommando tra loro le energie posizionate al di sotto del mostriciattolo nella propria metà campo, il costo dell'attacco più potente della creatura, quest'ultima viene catturata e ne viene posizionata un'altra in campo. Il giocatore che cattura per primo tre Pokémon vince: in questa fase di gioco, dunque, non c'è battaglia tra i due avversari.



Il tutto cambia nella seconda metà della partita: il tabellone viene girato e i due sfidanti usano metà del mazzo delle Energie e i Pokémon che hanno catturato per fronteggiarsi. Ne consegue che chi ha vinto la fase precedente ha tre mostriciattoli, mentre il perdente ne pesca dal mazzo di partenza fino ad averne altrettanti.

Così facendo, è possibile imbastire una lotta in miniatura tra i due giocatori, con un deck casuale costruito sul momento, riducendo la complessità del gioco alla capacità di eseguire dei calcoli matematici di base e, al più, di elaborare strategie per i due o tre turni successivi. In altre parole, il Poké Catch non è una modalità di gioco competitiva, ma risulta comunque un'alternativa gradevole al classificato per la facilità con cui permette di fare esperienza diretta delle meccaniche "carte in mano". Quest'ultimo è un fattore che manca invece ai kit Prima Lotta, i quali prevedono la lettura delle regole da parte dei giocatori ancora prima di pescare la prima carta, rischiando di scoraggiare i più piccoli. Ovviamente, un approccio così immediato e attivo al GCC porta con sé un problema: Poké Catch non è affatto una modalità di gioco bilanciata, poiché chi inizia per primo ha un colossale vantaggio sull'avversario e non ci sono sistemi pensati per regolare un tale dislivello. Nulla su cui non si possa facilmente soprassedere, però: il focus dell'intero sistema di gioco sta nell'imparare le regole e nell'invogliare i giovani ad avvicinarsi all'esperienza reale, accompagnandoli nella scoperta delle meccaniche di base. Obiettivo perfettamente centrato, a mio avviso.