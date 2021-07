Gioco del mese: migliori titoli e il vincitore di giugno 2021

Dopo aver incoronato Resident Evil Village nel mese di maggio, siamo pronti a celebrare i grandi titoli che hanno reso speciale il giugno dell'E3 2021. Tanto diversificata quanto di indiscutibile qualità, la nostra lista comprende esperienze per tutti i gusti, dall'action RPG in stile anime Scarlet Nexus all'incredibile Ratchet & Clank: Rift Apart, che ha saputo darci quel che di certo è l'assaggio più concreto delle potenzialità di PlayStation 5. Se a questi aggiungiamo il coloratissimo Mario Golf e il sontuoso Guilty Gear Strive di Arc System Works, è facile capire perché questo giugno sia riuscito ad accontentare un po' tutti, inclusi noi.

Chivalry 2

A quasi un decennio di distanza dal debutto dell'originale Chivalry: Medieval Warfare, Torn Banner Studios ha finalmente lanciato il suo sequel. Chivalry 2 punta tutto sull'immediatezza delle schermaglie e sulla spettacolarità corale delle battaglie, amplificata dalla magnificenza di scenari stracarichi di personalità e opportunità strategiche. Il combat system insomma si basa su di un nuovo equilibrio tra realismo e concessioni arcade, in modo da non spegnere il fattore divertimento, ma in ogni caso si compone di meccaniche semplici da imparare ma difficili da padroneggiare.

Le differenti classi di guerriero non si distinguono solo per armamenti ma anche e soprattutto per le abilità di supporto, che sono capaci di aggiungere un intrigante substrato tattico a ogni azione guerresca.

La gestione più che generosa della stamina, il notevole ritmo di fuoco degli archi (con tanto di supporto della mira assistita), rischiano di falsare il divario tra i neofiti e gli esperti ma non riescono a mettere in ombra la validità della ricetta ludica nel suo complesso.

A controbilanciare una proposta contenutistica non propriamente vasta, c'è un level design intelligente e curato, che spinge i giocatori a farsi strada tra pianure verdeggianti, boschi tenebrosi e borghi fortificati. Al netto delle fluttuazioni qualitative in materia di texturing e animazioni, il gioco è un bel vedere su PS5 - soprattutto in modalità grafica - e sfrutta adeguatamente le feature di DualSense.

Ender Lilies: Quietus of the Knights

Il genere metroidvania conta ormai numerosissimi esponenti, e lo stesso si può dire per i soulslike; ENDER LILIES: Quietus of the Knights riesce però a distinguersi grazie a una cornice visiva di impatto e a un gameplay pulito e chiaro nelle sue meccaniche. Il viaggio di Lily, una bimba smemorata chiamata a mondare il mondo dalla minaccia di mostri assetati di sangue, si fa sempre più interessante col passare delle ore, perché vede la piccola acquisire delle abilità prodigiose ogni volta che il suo accompagnatore - il cavaliere nero - sconfigge un potente avversario.

Dalle intricate fasi di backtracking tipiche del genere, alla raccolta di Cimeli di varia natura, l'esplorazione è una componente fondante dell'esperienza, che a tal proposito si fregia di una direzione artistica incredibile. Vista la grande importanza della narrazione ambientale, realizzare che gli scenari di gioco fossero vari e di mirabile fattura ci ha fatto tirare un sospiro di sollievo, un discorso questo che estendiamo alla maggior parte dei nemici.

Quietus of the Knights vanta un ottimo sistema di combattimento ed è anche per questo che ha buoni margini di rigiocabilità. I nemici sono veloci e reattivi e bisogna avere i riflessi pronti per impedire loro di fare a fette la bimba. Attenzione a parte, morire nel corso delle battaglie è facile, da qui la necessità di gestire con attenzione i set di abilità a disposizione di Lily.

Cali di frame rate a parte, vivere questa avventura su Nintendo Switch è un piacere, merito anche dell'eccellente colonna sonora dei Mili, un gruppo giapponese indie dedito ad una rilettura in chiave contemporanea della musica classica. Insomma, se avete amato i Castlevania bidimensionali e capolavori più recenti come Hollow Knight e Salt and Sanctuary, non dovreste lasciarvelo sfuggire.

Mario Golf: Super Rush

Tra sfide più convenzionali e veri e propri caotici tutti-contro-tutti in chiave golfistica, Mario Golf: Super Rush va dritto in buca, proponendo un'esperienza in grado di soddisfare un'utenza ampiamente diversificata. A cominciare da una modalità Avventura assai piacevole, l'offerta del titolo di Camelot si distingue per mole contenutistica, merito anche dell'innovativo Speed Golf - al centro dell'esperienza - e dell'ancor più esuberante Battaglia Golf.

La necessità di dover inseguire le folli traiettorie della pallina a seguito dei tiri è assolutamente indovinata, anche perché è possibile eseguire degli scatti spettacolari e dei colpi da manuale, che peraltro generano effetti devastanti sulle sfere degli avversari. Vista l'apprezzabile varietà estetica, ci saremmo aspettati per i colpi speciali una altrettanto sviluppata differenziazione degli effetti generati, che invece si sono dimostrati abbastanza simili tra loro.

Nonostante ciò, tali mosse restano un elemento cardine di Super Rush e risultano particolarmente efficaci anche in Battaglia Golf.

Declinazione ancora più estrema dello Speed Golf, quest'ultima chiama quattro concorrenti ad affrontarsi in uno speciale stadio, attrezzato con una serie di nove buche non consequenziali. Il risultato finale è una modalità di gioco di stampo party, in grado di infiammare in pochi secondi gli animi più competitivi. Direzione e potenza del tiro sono parametri essenziali per mettere a segno un colpo da maestro ma bisogna tener conto anche dell'inclinazione del terreno e dell'intensità del vento. Il tutto chiaramente è supportato da un sistema di controlli efficace e responsivo, che rende le competizioni in compagnia di Mario, Yoshi e Luigi, assolutamente avvincenti. Se non fosse stato per alcune sbavature tecniche e un pool di mappe dalla qualità altalenante, Mario Golf: Super Rush sarebbe stato un centro perfetto.

Scarlet Nexus

Il lungo viaggio di Yuito e Kasane, membri d'elite della FSE (Forza di Soppressione Estranei) dotati di eccezionali e variegati poteri psionici, ha saputo sorprenderci non poco e ci ha spinto a scoprire il segreto del legame che li unisce. La storia del gioco sviluppato da Bandai Namco Studios si divide in due campagne distinte: all'inizio dell'avventura è possibile scegliere se giocare nei panni di Yuito o di Kasane ma per godersi appieno la trama è necessario rigiocare l'intera epopea con il secondo personaggio.

Oltre a estendere notevolmente la longevità dell'esperienza, quest'action RPG bifronte si distingue pure sul fronte ludico, perché gli stili di lotta di Yuito e Kasane sono differenti. Se il primo adotta delle tecniche votate alla lotta ravvicinata, sfruttando i rapidi fendenti della katana, la seconda richiede un approccio più improntato sulla media distanza, poiché utilizza raffiche di pugnali che controlla grazie ai suoi poteri psionici.



Il cel shading raffinato sorregge una sceneggiatura a dir poco convincente, non priva di difetti ma perfettamente aderente ai canoni narrativi dell'anime shonen. Se non fosse stato per una regia scialba e rinunciataria, che relega le sequenze cinematiche a pochi momenti del racconto, Scarlet Nexus avrebbe sfruttato a pieno le grandi potenzialità del suo immaginario ma per fortuna il gameplay ha colto pienamente nel segno. L'alternanza dei poteri disponibili, il Brain Drive, che amplifica a dismisura velocità, potenza e latenza psionica di Yuito/Kasane, e soprattutto il Campo Neurale, che innesca una vera e propria trasformazione del protagonista e dello scenario, sono solo alcuni esempi della profondità del combat system, che deve essere padroneggiato pienamente per sfidare gli ostici Estranei.

Indovinati sul fronte estetico e offensivo, questi esseri popolano le macro aree che compongono la nazione di New Himuka, un setting parzialmente adombrato da alcune leggerezze in termini grafici e di level design. Eppure, al netto dei suoi difetti, Scarlet Nexus alza l'asticella delle produzioni interne dell'azienda, che è riuscita a confezionare un RPG di grande caratura.

Guilty Gear Strive

L'ultima fatica di Arc System Works fa tesoro di tutti lavori pregressi del team di sviluppo e cerca di risolverne le criticità, al fine di garantire un'esperienza divertente ed equilibrata ad ogni tipo di utenza. Le combo ad esempio sono state semplificate e accorciate, al fine da permettere alla più ampia platea possibile di padroneggiarle in Training Mode. Un'altra introduzione user friendly è il "Wall Break", che permette al personaggio chiuso in un angolo di venire catapultato in una nuova arena (per interrompere la combo).

Di contro in Strive è necessario mantenere uno stile di lotta attivo, in modo da non perdere la preziosa Tension. Sacrificando parte di questa risorsa è possibile attivare i Roman Cancel, delle abilità con quattro diversi colori e caratteristiche peculiari. Attivare il Roman Cancel nel bel mezzo di una combo ad esempio permette al combattente di estenderla e causare più danni, mentre utilizzarlo in una situazione di stallo rallenta i movimenti dell'avversario.

Come tutti i titoli a firma Arc System Works, in altre parole, il nuovo Guilty Gear è complesso e stratificato, ed è solo un bene il fatto che sia dotato di un tutorial assolutamente completo.



La Storia di Strive è essenzialmente composta da una serie di cinematiche "in engine" di qualità sopraffina, della durata di circa 4-5 ore. La narrazione procede in maniera scorrevole, complici i dialoghi ben scritti e la buona caratterizzazione dei personaggi e segna un approccio interessante da parte di Arc System Works, che pone un'importante distinzione tra l'interattività e la lore. Per i cultori del single player torna la classica modalità Arcade ma è chiaro che il cuore della produzione risiede in quella che è una componente online dal netcode rifinito.

Sul fronte della presentazione visiva, Strive propone un utilizzo di Unreal Engine ancor più sbalorditivo di Dragon Ball FighterZ, coi suoi personaggi strabordanti di dettagli e il frame rate granitico. A chiudere l'offerta di una produzione che per un soffio non ha vinto il nostro Game of the Month, ci pensa l'eccellente commento musicale di Daisuke Ishiwatari, un profondo conoscitore della musica rock/metal di ogni epoca.

Game of the Month - Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet e il fido Clank sono approdati su PS5 e lo hanno fatto con un'avventura interdimensionale avvolgente e piena di scontri caotici. L'anima da film Pixar, tra personaggi ben caratterizzati e una presentazione visiva da urlo, è solo uno degli aspetti che fa di questo capitolo un must have per i possessori della console di Sony. Sebbene non siano stati sfruttati al massimo delle potenzialità, i varchi dimensionali provano cosa sia possibile fare col nuovo SSD di PlayStation, che assicura caricamenti istantanei e nuove possibilità di gameplay.

L'arsenale del gioco è ricco e assolutamente vario, seppur mancante di qualche strumento di morte in grado di sfruttare davvero pienamente le feature di DualSense. Ad ogni modo, sfoderare il nuovo Rhyno per portare del sano caos dimensionale sul campo di battaglia è divertentissimo, al pari dell'utilizzo di armi inedite come il Topiary Sprinkler, che consente di trasformare i nemici in incredibili opere di arte topiaria.

Anche ai livelli di difficoltà più elevati, l'esperienza si mantiene piuttosto accessibile ma non per questo smette di divertire e incantare i giocatori, anche quelli dagli occhi più esigenti. Complici il livello di dettaglio inarrivabile - che mostra alcuni cedimenti solo su alcuni elementi secondari della scena - e la direzione artistica incantevole, il comparto grafico di Rift Apart è sbalorditivo e lo stesso possiamo dire sul fronte sonoro.

A tal proposito, anche il doppiaggio in italiano è di ottimo livello e non sfigura se paragonato a quello in lingua originale. In ultima analisi, se siete fan del Lombax e del suo socio meccanico dovreste fare vostro Rift Apart ma in realtà vogliamo estendere il discorso anche ai neofiti. Che sia per la presentazione visiva - completa di un sapiente utilizzo del Ray Tracing - o per la capacità dell'avventura di intrattenere e divertire, il nuovo Ratchet & Clank dovrebbe far parte della vostra collezione.

