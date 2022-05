In giro per l'Italia con Microsoft Flight Simulator, tra monti e stadi

Disponibile per Pc Xbox One Xbox One X Xbox Series X

A quasi due anni dal suo esordio, Microsoft Flight Simulator continua a sorprendere gli appassionati dell'aviazione (e non solo) grazie alla pubblicazione di World Update pronti a lasciarli di stucco. I giocatori italiani questo mese potranno definirsi certamente più sbalorditi rispetto al pubblico internazionale in quanto, come ben sappiamo, il World Update IX di Flight Simulator è dedicato al Belpaese e a Malta.



Dopo il debutto gratuito all'interno del simulatore di volo di Asobo Studio, avvenuto il 17 maggio scorso, ci siamo dilettati nell'esplorazione dei punti di interesse più accattivanti della penisola introdotti o perfezionati proprio con questo aggiornamento. Dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, passando per la Sardegna e le valli del nord-est della penisola, la nostra esperienza si è rivelata un'assoluta gioia per gli occhi.

... È davvero il più grande aggiornamento ad oggi

Quello che dall'Head Developer Jorg Neumann è stato definito sin dall'annuncio come "il più grande aggiornamento ad oggi" per il titolo pubblicato da Xbox Game Studios, è davvero tale. A riprova di quanto abbiamo affermato, il World Update IX vanta quattro aeroporti realizzati "a mano", si pensi a quelli di Palermo o di Bolzano, così come delle migliorie per altri 100 aeroporti italiani e maltesi. Se a ciò aggiungiamo ben 94 punti di interesse nuovi di zecca per la penisola italiana e 11 per Malta, senza contare gli inediti Viaggi e Voli di Scoperta, l'impegno profuso dai ragazzi di Asobo Studio per impreziosire l'esperienza di volo sul Bel Paese e le zone limitrofe appaiono ben evidenti.

Oltre alle 3 Sfide di atterraggio, tra l'altro, non potremmo non citare le 20 città ricostruite in fotogrammetria, con modelli poligonali ripensati per palazzi e monumenti importanti.



Viaggiando tra monti, campagne e sopra le strade delle principali località del nostro paese - con ben 18.000 chilometri quadrati scansionati - la quantità di modifiche applicate ci è sembrata praticamente incalcolabile. Ancora una volta, lo stesso Neumann nell'intervista concessaci prima del lancio del World Update IX, ci ha anticipato che il lavoro effettuato dietro le quinte con l'istituto geografico nazionale e gli enti regionali addetti ha visto in certi contesti l'accesso a scansioni effettuate ogni 50 centimetri; vale a dire che oltre a una quantità enorme di dati, la loro qualità è altrettanto notevole.

In circa un anno e mezzo di lavoro, il team di sviluppo ha rappresentato al meglio l'isolata ma ricca Sardegna, le precedentemente criticate Alpi "virtuali" e la spesso dimenticata ma meravigliosa Valle d'Aosta. Adesso sorvolare le aree urbane di Torino, Milano, Perugia e Napoli, per citare alcune delle numerose location al centro di questo "restauro", si può descrivere con l'uso di una singola parola: meraviglioso.

Il fascino senza tempo del Belpaese

La nostra prova non poteva non iniziare a Firenze, la culla del Rinascimento. Protagonista di uno tra i voli di scoperta progettati dal talentuoso collettivo, la città toscana appare immediatamente più rifinita e colma di dettagli: le singole abitazioni del centro cittadino risultano riprodotte con maggiore fedeltà grazie all'eccezionale combinazione delle mappe di Bing con gli algoritmi di Blackshark.ai e la fotogrammetria. Quest'ultima, per giunta, si estende verso la periferia, così da coprire ogni luogo d'interesse culturale e limare alcune aree precedentemente caratterizzate da uno scarso livello di dettaglio.

L'occhio non può non cadere sulla cattedrale di Santa Maria del Fiore, la cui iconica cupola progettata da Filippo Brunelleschi svetta ora con una qualità grafica a dir poco eccezionale. Il volo ravvicinato attorno al Duomo e al battistero di San Giovanni Battista ci consente di cogliere ogni dettaglio e rimanere estasiati dal prodotto del duro lavoro di Asobo Studio.



Alla stessa maniera, Palazzo Pitti e l'area circostante - tra la Fontana del Carciofo, la Fontana di Ganimede e l'Anfiteatro di Boboli - spiccano tra i colli toscani. Da questo primo volo è emerso un palese problema tecnico con il World Update IX: l'Italia è sembrata vittima di un'epidemia di alberi, dato che gli algoritmi di Blackshark.ai hanno combinato dati biologici e probabilistici calcolando una densità di vegetazione troppo elevata. Fortunatamente si è trattato di un disguido temporaneo, risolto rapidamente tramite la rete Azure di Microsoft.

Dobbiamo ammettere, tuttavia, che questo bug momentaneo ha arricchito la Valle d'Aosta. Le montagne che circondano luoghi di interesse come il Forte di Bard e il Castello di Verrès, riprodotti anch'essi in maniera superba, sono sembrate molto più vive e meno soggette al persistente problema dell'eccessiva verticalità delle alture. Nel sorvolare i tratti stradali a bassa quota è ancora possibile notare tutta una serie di imperfezioni ma se non altro le nuove scansioni ne offrono una versione più aggiornata.

Tra monti e stadi, l'Italia è ancora più bella

Per quanto concerne le aree urbane, come Milano e periferia, citiamo l'eccesso di vegetazione - che, a dirla tutta, sarebbe bello vedere nella realtà - ma anche le automobili, che sembrano perdersi tra le strade e le case.

L'esperienza di volo resta però sopraffina: i tifosi di Inter e Milan potranno venerare lo Stadio San Siro dall'alto e con punti di vista precedentemente accessibili solo nelle riprese televisive, per poi dirigersi verso aree come City Life e, ovviamente, il Duomo di Milano. Come nel caso di Santa Maria del Fiore, il simbolo del capoluogo lombardo è riprodotto con assoluta fedeltà ed è uno spettacolo anche dalla lunga distanza. Peccato soltanto che le abitazioni circostanti e le aree limitrofe non siano state riprodotte con la medesima cura. Dalla Cattedrale Metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria, dunque, ci si può dirigere direttamente verso il Castello Sforzesco e Parco Sempione. Gli appassionati del calcio chiaramente vorranno visitare anche altre città a partire da Napoli, che ci accoglie col suo Vesuvio e lo Stadio Diego Armando Maradona (con tanto di scritta "Napoli" sugli spalti). Torino, d'altro canto, oltre a una Reggia di Venaria immersa nel verde, presenta un Allianz Stadium riprodotto a dovere.



Giunti a Roma, i tifosi giallorossi noteranno più di chiunque altro uno Stadio Olimpico rinnovato, mentre in generale dobbiamo fare un elogio anche alle fattezze della Basilica di San Pietro, l'Altare della Patria e il Pantheon. Insomma, forte di ben 40 punti di interesse completamente ristrutturati, la nostra amata capitale è ancor più bella grazie al World Update IX.

Dal calcio alla montagna

Gli amanti dell'alpinismo potranno dunque esplorare valli e catene montuose ora più belle che mai. Non parliamo di una piena eccellenza ma finalmente Microsoft Flight Simulator ha limato diversi spigoli, soprattutto grazie a un terreno non più smussato ma preciso nella rappresentazione dei rilievi. Le Tre Cime di Lavaredo ricreate con maggiore fedeltà sono solo una delle località altoatesine simbolo di questo aggiornamento, poiché tra le tante novità vi sono anche piccole gemme come il campanile di Curon Venosta nel Lago di Resia, il Castello di Brunico e l'isolata chiesa di San Valentino a Castelrotto.

Infine, nel nord-est troviamo il Castello di Gorizia, il Castello di Miramare e la Diga del Vajont. L'elenco di migliorie e punti di interesse offerti dal nuovo aggiornamento potrebbe continuare quasi all'infinito, tra i Nuraghi in Sardegna e località meno popolari ma altrettanto iconiche. In definitiva, Asobo Studio è riuscito a dar lustro al nostro paese e crediamo che qualsiasi giocatore di Flight Simulator dovrebbe prendersi del tempo per sorvolarlo con attenzione.