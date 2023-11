È giusto escludere Starfield dai TGA 2023 come miglior gioco dell'anno?

L'ho detto nello speciale sulla fine di questa prima parte del ciclo di PS5 e Xbox Series X, e lo ripeto adesso: il 2023 è stato un anno formidabile per i videogiocatori di qualunque piattaforma. La sfilza di produzioni di valore uscite negli ultimi 12 mesi è stata così ampia che dalla corsa al GOTY agli imminenti Game Awards sono stati esclusi alcuni titoli di spicco, incluso Starfield. Tra chi ha accettato di buon grado la cosa e chi lo avrebbe voluto vedere "in corsa" al posto di qualche altro gioco - penso a Resident Evil 4 - mi sembra il caso di fare qualche personale riflessione sull'argomento.

Sì, ma al posto di chi?

L'importanza di questa avventura tra le stelle per Microsoft e Bethesda era difficilmente quantificabile a parole. Non me ne voglia quella piccola perla di Hi-Fi Rush, ma per il colosso di Redmond Starfield è stato il primo vero kolossal Bethesda a uscire sotto la sua ala. Per Todd Howard e soci invece si tratta della prima nuova IP della compagnia da 25 anni a questa parte, che peraltro segna un netto cambio di rotta in termini di ambientazione e immaginario di partenza.

Non stupisce quindi che Microsoft non si sia limitata a pubblicizzare Starfield alle conferenze: pochi mesi fa Phil Spencer e Todd Howard hanno presenziato alla GamesCom di Colonia (quest'ultimo per la prima volta in assoluto) per parlare nuovamente al pubblico dell'ambizioso progetto, a cui è seguita una presentazione a porte chiuse per la stampa dove abbiamo ritrovato entrambi.



Come potete leggere nella recensione di Starfield, si è rivelato certamente un titolo mastodontico e avvolgente, che offre un'epopea stellare con alla base alcune trovate da non sottovalutare. Pensiamo ad esempio al modo in cui l'esperienza può evolversi alla conclusione della trama principale, complice un "new game plus" che in realtà costituisce una vera prosecuzione dell'avventura. In generale, chi ha visitato la Luna per ammirare i primi passi nello spazio dell'Umanità, chi ha preso parte alla disfatta della Flotta Cremisi o chi ancora ha rintracciato e svaligiato il covo della Mantide, sa che il team di sviluppo ha confezionato un prodotto ricco di personalità e non avaro di momenti memorabili.

Starfield però è anche un gioco che paga le conseguenze di scelte talvolta discutibili, che alla lunga possono avere un impatto concreto sulla piacevolezza dell'esplorazione. Se a ciò aggiungiamo missioni e personaggi meno convincenti di altri, così come una presentazione visiva dai risultati un po' discontinui, i motivi per cui non è riuscito a guadagnarsi l'ambita nomination a GOTY diventano più chiari. L'amaro in bocca per quanto mi riguarda c'è, perché se fosse uscito in un altro degli anni più recenti - incluso il 2022 - avrebbe avuto chance più concrete di rientrare nel sestetto di candidati.



Inoltre, sarebbe stato bello, anche solo per motivi di "spettacolo", vedere tra i nominati attuali un gioco per ciascuno dei platform holder (allo stato attuale troviamo solo Nintendo e Sony). Questo ipotetico confronto al completo tra le big del gaming solleva immediatamente una questione: quale delle produzioni nominate avrebbe dovuto far spazio a Starfield? Alcuni potrebbero pensare al remake di Resident Evil 4, ma francamente non è così immediato dare questa risposta.

È vero, si tratta di un'avventura che prende a piene mani da una produzione già esistente, soprattutto per quanto concerne le ambientazioni e buona parte delle vicende raccontate, eppure non parliamo di un mero rifacimento grafico. Il nuovo Resident Evil 4 rinforza la narrazione ambientale, reinterpreta alcune figure chiave dell'avventura, accentua quando necessario le tinte horror dell'indagine di Leon, e scommette - vincendo - su un gameplay da survival horror d'azione, come mi è piaciuto definirlo, ben distante per molti aspetti dall'originale (qui la recensione di Resident Evil 4).



In parole povere, siamo di fronte a un titolo che per certi versi assume i tratti di un reimagining, che ripensa i ritmi e le possibilità del gameplay, difficile da bollare come "non meritevole" della nomination al Game of the Year.

Se si fosse trattato di un progetto basato sul restauro grafico, ma con poco coraggio in ambito ludico e narrativo, allora dare una possibilità a Starfield avrebbe potuto essere più sensato. Si potrebbe quindi pensare di rimuovere dall'equazione uno dei due giochi Nintendo nominati, ma anche qui, in base a cosa? The Legend of Zelda Tears of the Kingdom evolve brillantemente le già incredibili soluzioni ludiche di Breath of the Wild (il GOTY del 2017) mentre Super Mario Wonder offre un'esperienza platform 2D altamente personalizzabile, un concentrato di divertimento che punta molto sul sorprendere l'utenza. Insomma, la verità è che ciascuno dei sei candidati al titolo di Game of the Year ha ottimi motivi per essere lì dove è. Alan Wake 2 ha qualche asperità più evidente nelle sezioni di shooting, Marvel's Spider-Man 2 invece presenta un'offerta secondaria dal taglio piuttosto scolastico, ma entrambe le produzioni hanno raggiunto gli ambiziosi obiettivi che i loro creatori si erano posti nel realizzarle, senza inciampare praticamente mai (qui la recensione di Alan Wake 2).

Un caso più eclatante

Se vogliamo, l'esclusione di Starfield dalla corsa al GOTY al netto dei suoi meriti è un'altra prova di quanto questi ultimi 12 mesi siano stati ricchi per i giocatori. Assieme a lui del resto troviamo l'ottimo remake di Dead Space, Star Wars Jedi Survivor, Final Fantasy XVI, Pikmin 4 e sua maestà Street Fighter VI, un fighting game di assoluto spessore.



Per tutti questi esempi, questi illustri esclusi, mi spiace un po' meno rispetto a Starfield, ma solo per "l'importanza storica" di questa produzione. La realtà però è che se penso ai sei nominati di quest'anno, perché come ho detto il discorso cambierebbe già prendendo in considerazione il 2022, non saprei proprio come far posto all'opera di Bethesda. C'è chi vorrebbe il mancato riconoscimento al gdr sci-fi all'esistenza di "Xbox Tax", concetto questo che sta a indicare la presunta tendenza da parte dei votanti a snobbare le produzioni Xbox al momento dell'elezione del GOTY. Già il nome di "tassa Xbox" mi fa un po' sorridere, senza contare che nel 2021 tra i pretendenti alla corona c'era un certo Psychonauts 2, targato Xbox Game Studios.

Detto questo, ci sono effettivamente stati dei casi in cui - secondo il mio personale parere - i Game Awards non sono riusciti a conferire il giusto valore a determinate produzioni che meritavano di essere quantomeno in lista per ambire al Game of the Year. Inutile andare a ritroso nel tempo come il principe di Persia perché basta riferirsi ancora una volta al 2021. Sto pensando all'esclusione di Forza Horizon 5, una delle produzioni meglio recensite dell'anno e più apprezzate dal pubblico, appartenente però a un genere di videogiochi che, a quanto sembra, alcuni non ritengono degno di meritare questo premio. A questo punto, non mi resta che passare la palla a voi: avreste voluto vedere Starfield tra i candidati al Game of the Year e se sì, al posto di quale titolo lo avreste piazzato? Parliamone assieme nei commenti!