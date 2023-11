Glasshouse: il figlio italiano di Dysco Elysium

"Punk's not dead", cantava Wattie Buchan. Il punk è uno stato mentale, un modus vivendi, ma soprattutto un manifesto politico che rinnega lo status quo e ne riscrive i canoni, con l'obiettivo di dar vita a nuovi orizzonti. Ne è la prova la scena videoludica indipendente: da underdog a etichetta commerciale, l'indie ha rivoluzionato l'industria del videogioco, finendo poi fagocitata nella grande macchina economica. O meglio: l'industria si è appropriata dell'etichetta indie, esattamente come per il punk. L'indie, però, non è morto.



Non è un caso che in questa intervista siano stati citati due titoli di grande importanza nella storia del videogioco indipendente: Disco Elysium e Pathologic (qui la recensione di Disco Elysium The Final Cut). Il primo nasce in un ex centro commerciale occupato ai margini di Tallinn; il secondo, invece, da uno studio russo che fin dalla sua nascita stenta a rimanere a galla. Glasshouse, seppur originatosi in un contesto meno precario, ne condivide sicuramente lo spirito. Di questo peculiare titolo abbiamo parlato con Giacomo Montagnoli, il suo Creative Director.

La nascita di Flat 28 e il gameplay Glasshouse

Everyeye: Potresti spiegarci che cos'è Glasshouse? Qual è il tuo ruolo all'interno del team?



Giacomo Montagnoli: Glasshouse è un lockdown-cRPG, un thriller politico confinato in un condominio all'alba di un conflitto nucleare. Per quanto sia difficile definire un ruolo specifico all'interno di un collettivo di sviluppo indipendente, sono il Creative Director di Glasshouse. All'atto pratico, mi occupo di Game Design e Narrative Design, senza disdegnare occasionali incursioni nel settore del Level Design.



Everyeye: Flat 28 si presenta come un collettivo artistico internazionale. Raccontaci come vi siete conosciuti e cosa vi ha spinti a voler sviluppare un titolo come Glasshouse.



Giacomo Montagnoli: Quella del collettivo è stata una piacevole necessità che si è presentata nel momento in cui Glasshouse è diventato un vero e proprio videogioco. Glasshouse infatti è nato come progetto itch.io durante una sessione di Hunt: Showdown tra uno scrittore (me) e un programmatore (Carlo Martin). L'obiettivo era quello di realizzare una breve esperienza narrativa, un cortometraggio videoludico, per farsi le ossa nel settore. Come poi spesso succede nel campo indie, ci siamo ritrovati inghiottiti nel vortice dell'ambizione, dell'overscope e di conseguenza abbiamo ampliato il team da 3 persone a 18 nell'arco di 17 mesi di sviluppo.

Ad Agosto 2022, con un prototipo e qualche artwork in mano, abbiamo cominciato a cercare collaboratori su community Reddit, Discord e Facebook. Cercavamo principalmente artisti del settore dell'intrattenimento, non necessariamente game dev. L'idea era quella di creare un gruppo affiatato, non volevamo reclutare mercenari in grado di realizzare il sogno di pochi. Ispirati al concetto di "Tribù Cassavetes" (dall'omonimo regista), volevamo favorire la naturale crescita di un team di sviluppo non elitario, aperto a tutti e costituito da imperfetti esseri umani accomunati dalla semplice passione per il videogioco e le sue capacità espressive.



Esistono gerarchie sì, ma solo nell'ottica decisionale del progetto, che però deve tenere in considerazione il parere di tutti in un costante flusso creativo democratico. Le migliori idee di Glasshouse sono spesso venute fuori da brainstorming casuali, suggerite magari da Environment Artist a Game Designer. Si combattono i problemi, non le persone. Oggi Flat 28 è un collettivo artistico costituito da una ventina di persone, dall'Italia all'America, passando per Bulgaria e Colombia. In Flat 28 abbiamo filmmaker, sviluppatori, musicisti e fumettisti.

Combattiamo ma poi ci amiamo, solo e soltanto per concludere, un giorno e nel tempo libero(senza budget), la nostra visione. Oggi è Glasshouse, domani magari sarà qualcosa di totalmente diverso.



Everyeye: Dalla descrizione Steam leggiamo "Glasshouse è un Survival CRPG ambientato in un distopico mondo Post-Capitalista". Che genere di meccaniche dobbiamo aspettarci?



Giacomo Montagnoli: Una delle prime sfide che ci siamo posti è stata quella di alleggerire il cosiddetto "Wall of Text" che si tende a creare nei cRPG. Abbiamo quindi preso la Dialogue Tab e l'abbiamo resa interattiva attraverso QTE, Puzzle e Inventory Management. Questo sistema alterna diverse meccaniche all'interno del dialogo stesso ed è divenuto centrale per quella che noi chiamiamo "Esplorazione Testuale". Quando si interagisce con qualsiasi elemento dello schermo, infatti, il narratore descriverà forme e situazioni, lasciando poi al giocatore la possibilità di esplorare gli interni di scrivanie e cassetti attraverso alberi di dialogo che rappresentano veri e propri labirinti testuali.

In queste fasi, il testo può nascondere veri e propri enigmi, che solo il giocatore più curioso potrà cogliere, magari spostando quel determinato libro innocuo dalla mensola. Il sistema "Survival" poi gestisce l'economia di gioco e fornisce all'utente lo scopo di esplorare qualsiasi stanza del condominio nel più piccolo dettaglio. Non aspettatevi però sistemi di fame/sete, in Glasshouse infatti le necessità sono dettate dalle situazioni e dai vostri coinquilini che, in una situazione di lockdown e precarietà, tenderanno ad essere sempre sul piede guerra.



Lo scavenging però non si limita all'accumulo di risorse per soddisfare necessità e infatti può essere utile anche per trovare Libri della Conoscenza che, se letti, fungono da progetti per il crafting di utili di strumenti. Il Quest Design di Glasshouse infatti è più dalle parti di un Monkey Island (qui la recensione di Return to Monkey Island), che di un Planescape Torment, e consente di risolvere quest in più modi, attraverso l'utilizzo di specifici oggetti oppure parteggiando per un coinquilino piuttosto che per un altro. In Glasshouse le scelte non sono soltanto testuali e possono essere determinate anche da specifici stili di gioco, in quanto la soluzione ad una questione può essere determinata anche soltanto dalle risorse a disposizione. Survival e cRPG, vogliamo creare un videogioco che possa vivere in armonia ludonarrativa, dove gameplay e narrazione coesistono l'uno per l'altro.

Postcapitalismo, fonti d'ispirazione e politica

Everyeye: Leggendo la descrizione del gioco, ci è tornato in mente un saggio di Mark Fisher intitolato Desidero Postcapitalista. Il libro - che è una trascrizione delle ultime lezioni di Fisher tenutesi alla Goldsmiths University di Londra - si interroga sul rapporto tra desiderio e capitalismo e su quali forme di desiderio potrebbero svilupparsi in una società postcapitalista. Nel gioco sono presenti questo genere di riflessioni?



Giacomo Montagnoli: Glasshouse è ambientato circa duecento anni dopo il collasso del capitale e la successiva epoca di de-globalizzazione che hanno visto stati e nazioni lasciare il posto ad un sistema geopolitico di tipo feudo-municipale. Il "Manifesto Feudal Democratico" su cui il worldbuilding di Glasshouse poggia le basi è ispirato al "Manifesto del Confederatismo Democratico" curdo di Öcalan, modello attualmente in uso nella regione del Rojava e che professa l'abbandono di politiche statali in favore di una democrazia basata su un municipalismo di tipo libertario.

In Glasshouse un popolo fondato sulla rivoluzione si ritrova di colpo ad essere il conservatore nell'ottica di una nuova rivoluzione. Questa volta, il giocatore si trova dall'altra parte della barricata e sarà chiamato a riflettere sulle certezze(?) di un sistema che chiede nuovamente di cambiare. Il nostro obiettivo è quello di stimolare l'utente a compiere riflessioni profonde, provare empatia verso terzi e considerare sempre i punti di vista che ad un primo approccio possono sembrare scomodi.



Everyeye: Ci sono giochi, film, libri, fumetti a cui vi siete ispirati?



Giacomo Montagnoli: Quando provo a spiegare Glasshouse ad amici, scherzando dico sempre che è il figlio illegittimo di Pathologic e Disco Elysium, che però assomiglia un po' a This War of Mine. Pathologic 2 ad esempio è stato seminale per me in quanto lo considero una delle poche opere videoludiche che non soffre di dissonanza ludonarrativa. Era il mio periodo "Indie dall'europa dell'Est", venivo da Darkwood e quando scoprii Pathologic 2 rimasi di sasso dinanzi alla potenza espressiva dell'opera Icepick Lodge. Poi venne Disco Elysium ed è in quel momento che ho pensato "Ok, voglio fare un videogioco".

Volendo guardare altri settori invece, se Rousseau e la sua "Origine della disuguaglianza" assieme a Marx e il manifesto sono stati seminali per la mia crescita consapevole, il merito va anche ai ben più contemporanei Chomsky, Waterstone e perché no, Pynchon con il suo magico ritratto isterico della società americana postmoderna.



Everyeye: Voi siete un collettivo che sta sviluppando un gioco dichiaratamente politico. La cosa si riflette anche sul gameplay?



Giacomo Montagnoli: Per come la vediamo noi in Flat 28, tutto è politica. Siamo fatti di politica, inconsapevolmente, e dopo Disco Elysium i tempi si sono dimostrati maturi abbastanza per un passo successivo o parallelo. In Glasshouse la progressione è scandita dal "Political Compass", un sistema RPG che vede il giocatore investire POVs(Point of View) in cinque differenti ideologie politiche: Colonialismo, Olisticismo, Feudocratismo, Confeudocratismo e Anarchia. Ogni ideologia rappresenta un modo di essere e agire, e starà al giocatore costruirsi la propria Build politica per affrontare le situazioni nel più personale dei modi.

Ogni NPC, inoltre, avrà una propria affiliazione politica e l'utente dovrà studiare ogni dialogo per intuire quale può essere l'approccio migliore. Per noi la politica non è propaganda, ma gameplay. Ci auguriamo che il giocatore, grazie a Glasshouse, possa essere un po' più consapevole di ciò che lo circonda.

L'ambientazione, la ricerca di un publisher, il ruolo dell'IA

Everyeye: Un condominio è una scelta curiosa per un videogioco. Come ci siete arrivati?



Giacomo Montagnoli: Il soggetto di Glasshouse nasce dalla mia personale esperienza di lockdown, quando mi trasferii da Perugia a Milano in piena zona rossa. Durante l'ora di pranzo, davanti al telegiornale, si creavano costanti tensioni politiche date da differenti ideali di pensiero. Poi, quando il conflitto Ucraina- Russia nacque e tornarono gli scontri sotto il tetto, iniziai a scrivere le prime bozze di Glasshouse ascoltando le note di Life in a Glasshouse (Radiohead).

Onestamente, non abbiamo mai considerato la possibilità di costruire un open world perché, fortunatamente, siamo sempre stati realisti sulle nostre capacità e sulle possibili difficoltà economiche/d'esperienza di un progetto di quel tipo. Il condominio ci ha dato la possibilità di esplorare il ventre di una società, la proprietà privata. Dalla finestra di un appartamento all'esterno, dal piccolo al grande. Una decisione politica, ma anche economica.



Everyeye: Al momento Glasshouse non ha un publisher. Ne state cercando uno o preferite rimanere indipendenti?



Giacomo Montagnoli: Fino ad ora abbiamo rifiutato circa 3 contratti con publisher in quanto predatori nei nostri confronti. Se ci saranno buone occasioni, bene, altrimenti andremo incontro al fallimento economico, ma non spirituale.



Everyeye: L'uso dell'intelligenza artificiale per i videogiochi è un'opportunità o un pericolo? Avete valutato il loro utilizzo durante il processo creativo?



Giacomo Montagnoli: Il 60% del team di Glasshouse è costituito da artisti, Environment Artist, Character Artist e via dicendo. Per noi la direzione artistica è più di un mezzo, l'anima stessa del progetto e del collettivo. L'IA, d'altra parte, volenti o nolenti è il progresso e come sempre, l'eccesso può provocare danni o, in questo caso, infrangere copyright e ledere il lavoro di professionisti o appassionati amatori. Nel nostro caso, l'intelligenza artificiale è stata utilizzata soltanto per tramutare in immagini le parole dei nostri designer e darle in pasto agli artisti in forma di reference.

Nel mio caso specifico, sono negato a disegnare ed è grazie all'IA se gli Artist di Flat 28 hanno potuto lavorare basandosi su complesse suggestioni, piuttosto che su stickman (che sono normalmente abituato a fare). A mio modo di vedere, IA come Midjourney o Stable Diffusion, se regolamentate a dovere, possono rappresentare un grande passo "democratico" per ampliare l'estro artistico di una persona (qui il nostro speciale sull'IA nei videogiochi). A scanso di equivoci, ad ogni modo, ci tengo a specificare che ogni asset in Glasshouse è originale.



Everyeye: Chiudiamo con una domanda forse banale ma sempre utile: che consigli daresti a chi vuole approcciarsi al mondo dello sviluppo?



Giacomo Montagnoli: Il mio professore di Game Design dice sempre che è necessario fare "10 pessimi giochi prima del gioco della vita". Ecco, avrei volute iscrivermi all'accademia di Game Design prima di iniziare Glasshouse. Purtroppo, anche noi siamo stati vittime della sindrome da "Primo Gioco" e abbiamo peccato di ambizione per colpa della nostra inesperienza. Glasshouse, nel corso di quasi due anni di sviluppo, è stato strattonato, tagliato e cucito attraverso molte riprogettazioni. Oggi, Glasshouse è migliore di ieri soltanto perché siamo stati onesti con noi stessi e abbiamo dato la precedenza a ciò che è possibile fare e non a ciò che vorremmo, nei nostri sogni da eterni bambini.