God of War: primi passi nella mitologia nordica

Dalle alture dell'Olimpo alle immense sale di Asgard, dal dorso di Gaia a quello del colossale serpente Jormungandr, dalle fiamme dell'Ade alle fredde lande del Niflheimr, il passo non è poi tanto breve. Eppure, Santa Monica Studio ha compiuto un balzo davvero enorme con il suo nuovo God of War. La diatriba con Zeus è ormai solo un lontano ricordo: sotto i riflettori del team californiano ora si trova la mitologia nordica, con tutto l'affascinante immaginario che si porta in dote. A differenza di quanto accaduto con il mito greco, tuttavia, sembra che l'epica norrena abbia subito un trattamento diverso: non è ancora chiaro, infatti, se nel gioco incontreremo divinità iconiche come Thor, Loki o Odino, entrate di diritto nella cultura pop internazionale.

Per il momento sappiamo soltanto che Kratos si troverà faccia a faccia con una peculiare rielaborazione della leggenda, in cui trovano posto soprattutto le creature del folclore primordiale. Un pantheon acerbo e selvaggio, che aspetta di prendere forma sotto i colpi del fantasma di Sparta. Le prime ore di gioco, d'altronde, hanno avuto il compito di presentarci una minima parte di tutto quel vastissimo bestiario che potremo ammirare nella versione definitiva: proviamo quindi a comprendere in che modo Santa Monica ha deciso di reinterpretare i capisaldi dell'epos scandinavo, analizzando un po' più nel dettaglio le primissime creature che incontreremo nelle fasi iniziali dell'avventura.

Draugr

Il Valhalla (o Valholl) è un luogo dove dimorano i caduti in battaglia. Oltre che una ricompensa per il proprio valore, rappresenta il fine ultimo di ogni guerriero. All'interno dell'Edda, vera e propria "bibbia" della mitologia norrena, il modo in cui i defunti trascorrono il tempo nel Valhalla è così descritto: "Ogni giorno, quando si sono vestiti, indossano le armature ed escono nel recinto, e combattono fra loro e si abbattono l'un l'altro". Appare chiaro, insomma, come il duello sia la linfa che nutre l'orgoglio della stirpe nordica. Tramutarsi in un draugr, quindi, per un vichingo, equivale a perdere la propria essenza: queste bestie, tra i nemici più "comuni" del nuovo God of War, sono infatti creature che hanno rifiutato la chiamata delle Valchirie (le dee che traghettano le anime nel Valhalla).

Spiriti che non hanno accolto la morte, desiderosi di non smettere mai di combattere, gusci vuoti accecati dall'ira, disgustosi cadaveri senza più nessun altro scopo al di fuori della battaglia. Raffigurazione vichinga dei classici "non-morti", condannati a vagare per sempre in preda alla furia nelle lande di Midgard (il nostro mondo, ossia il regno degli uomini) i Draugr assumono sembianze diversificate, per lo più scheletriche, caratterizzati da forme e dimensioni assai variabili.

Allo stato attuale, non ci è dato sapere di quali poteri siano dotati nell'universo imbastito da Santa Monica. Secondo la mitologia, in ogni caso, essi posseggono anche potenti abilità magiche: infatti nelle battute iniziali del gioco combattono sia utilizzando incantesimi di fuoco, sia brandendo armi bianche. Lame che, tuttavia, non sembrano maneggiare con la giusta perizia: queste loro movenze lente e claudicanti non li rendono, insomma, avversari particolarmente temibili. Non è ancora noto se, man mano che proseguiremo nella trama, le tipologie di Draugr e le loro capacità muteranno di volta in volta: a prescindere dalle loro potenzialità nascoste, il Leviatano, la nostra affilatissima ascia, brama le loro ossa.

Redivive

Per la creazione delle Redivive, sardoniche streghe dedite alle arti occulte, i ragazzi di Santa Monica hanno dato sfogo alla propria immaginazione, pur traendo palesemente ispirazione dalle fonti mitologiche: in God of War, infatti, si sono trasformate in orride Redivive quelle donne che hanno scelto di sacrificare parte della loro anima pur di apprendere il seidhr, un potere immenso, d'origine divina, di cui erano in possesso le sciamane nelle leggende nordiche. Si tramanda che in principio tale magia fu il dono che la dea Freyja fece ad Odino e agli uomini.

La bramosia di ottenere sempre più potenza ha finito poi col prosciugare l'umanità delle suddette sacerdotesse: non conosciamo quale sia l'origine delle Redivive, ma è lecito ipotizzare che si tratti di megere totalmente corrotte da simile stregoneria. Una volta mutati, tali mostri posseggono l'abilità di svanire all'istante, e persino di emettere un veleno letale che si espande nell'aria circostante. Chissà se, col prosieguo dell'esperienza, queste streghe sfrutteranno il seidhr per scatenare anche altri attacchi oltre a quelli di tipo velenoso. Attualmente, tutto ciò che sappiamo è che, nonostante l'indubbia pericolosità, il loro cranio (come quello dei draugr) si frantuma sotto i colpi del Leviatano.

Troll

Nel mito norreno, i Troll sono figure ricorrenti, ed anche piuttosto differenziate le une dalle altre. Stando ai racconti del folclore, queste creature assumono tratti ben diversi, ora con corporature gigantesche, ora con fisici minuti, ora con un aspetto feroce ed iracondo, ora con sembianze docili, buffe e grottesche. Non tutte hanno temperamenti aggressivi, ed alcune specie, se non importunate, riescono addirittura a convivere pacificamente con gli esseri umani. L'unica peculiarità che accomuna tutte le tipologie è la loro avversione per la luce solare, i cui raggi possono mutarli in pietra: pertanto, i troll si manifestano soltanto al tramonto o di notte.

Nell'inserire questi esseri nel bestiario del suo God of War, il team si è preso però qualche libertà creativa: anzitutto, nelle prime ore di gameplay ci imbatteremo soltanto in troll dalla corporatura gargantuesca, ognuno con un suo specifico nome, con grosse zanne posizionate sulle tempie e con un'indole piuttosto brutale. L'impressione è che queste entità mitologiche siano dei veri e propri mini-boss, contro i quali dar vita a combattimenti molto più lunghi ed impegnativi del normale. I troll colossali, infine, sembrano disobbedire alla succitata regola secondo la quale possono agire esclusivamente nelle ore notturne: nei video di gameplay trapelati in rete, del resto, è facile notare come Kratos si batta contro un monumentale nemico (chiamato Daudi Kaupmadr) poco prima del crepuscolo, quando ancora la creatura è esposta ai pur flebili raggi del sole, venendo dunque meno alle leggi imposte dal mito.



Jotun

La stirpe dei Giganti (Jotun) è antecedente persino a quella degli dei. Primi abitanti del mondo e razza proto-divina, essi vennero generati all'alba dei tempi, quando nel creato non esisteva nient'altro che una landa desolata nota come Ginnungagap. Nell'Edda si racconta che questo luogo, pregno di vuoto cosmico, era diviso in due estremità, a sud il Muspell (o Múspellheimr), "regione fiammeggiante e ardente", e a settentrione il Niflheimr, una terra fredda e ostile. La prima creatura vivente, il gigante Ymir, nacque proprio dall'incontro di queste due forze opposte: "e quando la brina fu investita dall'aria calda e cominciò a sciogliersi e a gocciolare, in quelle gocce sorse la vita".

Prese forma così la stirpe dei Thursi della Brina, meglio noti come "giganti del ghiaccio" (Hrímþursar), che si contrapponeva a quella dei "giganti del fuoco" (Múspellsmegir), di cui faceva parte anche Surtr, ossia colui che avrebbe ridotto in cenere il mondo con le sue fiamme durante il Ragnarok, l'apocalisse norrena. Come canta la leggenda, i Jotnar (plurale di Jotun) sono presenti sia all'alba, sia al tramonto dell'universo. Sono i primi a nascere e gli ultimi a morire. È ignoto quale ruolo svolgeranno all'interno della mitologia di God of War: nell'ultimo Story Trailer, a tal proposito, abbiamo fatto la conoscenza di Mimir, un gigante dotato di infinita sapienza, la cui testa accompagnerà il nostro spartano (naturalizzato vichingo) con l'obiettivo di fungergli da guida lungo il cammino. Siamo quasi certi che i Jotnar rivestiranno un'importanza cruciale nell'economia della narrazione. D'altronde, la nuova avventura di Kratos si preannuncia un'epopea davvero "gigantesca".