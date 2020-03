God of War PS4: riassumiamo il prequel a fumetti in attesa di Fallen God

Potrebbe passare qualche tempo prima di ritrovare Kratos su PS5, eppure - ora che God of War ha compiuto 15 anni - Dark Horse Comics ha annunciato Fallen God, una nuova serie a fumetti ambientata subito dopo gli eventi di God of War 3, che potrebbe offrire al pubblico una valanga di informazioni sul periodo che si frappone tra la sconfitta di Zeus e l'arrivo dello spartano nel mondo norreno. La serie aprirà i battenti solo alla fine del prossimo giugno, cosa che ci ha spinto a ingannare l'attesa recuperando un'altra storia incentrata sul semidio iracondo. Difatti Dark Horse Comics ha già realizzato una miniserie su God of War, stavolta ambientata poco prima degli eventi narrati dal capolavoro di Cory Barlog. Sebbene di per sé non contengano alcuno spoiler sulla storia del gioco, i cinque volumi che la compongono mostrano il difficile percorso intrapreso dal guerriero per riscoprire la sua umanità e domare - per sempre - la furia omicida del Fantasma di Sparta.

La più dura delle lotte

C'è stato un tempo in cui Kratos, dio della guerra e flagello degli olimpici, si cibava della sua stessa rabbia per dilaniare i nemici senza pietà, incurante delle piaghe che il mondo stesso avrebbe patito a causa sua. Il Kratos tratteggiato sulle pagine del digital comic di God of War, invece, è all'inizio di un percorso per ritrovare una parte di sé che credeva di aver perso per sempre. I motivi che lo spingono a domare la sua sete di sangue sono due e hanno un nome: Faye e Atreus. La famiglia rappresenta un'ultima chance per lo sterminatore di dèi, un appiglio a cui aggrapparsi per tenere duro e voltare pagina.

Calmo, concentrato e guardingo, Kratos si trova nel bel mezzo di una foresta innevata in cerca di una degna sfida. Alcuni lupi appaiono sulla sommità di una rupe e il Fantasma di Sparta non ci mette molto a individuarli: è tempo per lui di abbracciare lo scontro, ma non ci riferiamo a quello con le bestie. Invece di assistere alla lotta, veniamo quindi catapultati a casa di Kratos, quando questa si è già conclusa.



Faye chiede al marito se sia stato un orso a ferirlo in quel modo, convinta del fatto che il suo uomo vada in cerca di animali feroci per sfogare la propria ira. Non può sapere che, in realtà, Kratos sta tentando di domare sé stesso, allenandosi a non cedere all'antica furia e a non uccidere coloro che meriterebbero un destino diverso.

Ecco quindi che torniamo nel bel mezzo dell'assalto dei lupi e assistiamo all'intera scena: le zanne e gli artigli dei predatori affondano nella sua carne ma lo spartano riesce a mantenere il controllo e a respingere i nemici. Mentre il fuoco crepita nel camino, illuminando flebilmente il volto stanco dell'antieroe, Faye è in procinto di servire la zuppa e nella mente dell'uomo vediamo scorrere il resto della storia. Kratos osserva senza alcun rancore i lupi ormai stremati, e per un attimo si convince di aver sconfitto sé stesso. Purtroppo un manipolo di troll raggiunge la sua posizione e, dopo aver ucciso orribilmente uno dei lupi, si scaglia contro lo spartano urlando ogni sorta di improperio in linguaggio norreno.



Il dio greco non comprende le parole degli esseri torreggianti ma dopotutto non ne ha bisogno: un troll sferra un violento attacco a Kratos col suo tronco pieno di spuntoni acuminati, che - trapassando le mani del figlio di Zeus - gli fanno gocciolare il suo stesso sangue sul capo. A questo punto ritroviamo lo spartano in casa sua che, conscio di aver fallito la prova, finisce di bendarsi le ferite. Faye intanto chiama Atreus per la cena e il ragazzino, ricolmo d'entusiasmo, vuole che il padre gli racconti di come abbia sconfitto un branco di lupi a mani nude. Seccato dalla leggerezza del figlio, che non può immaginare cosa egli stia passando, Kratos si rivolge in malo modo ad Atreus, e intanto ripensa alla strage compiuta.

Coperto dal sangue e dalle viscere dei giganti, il guerriero li ha uccisi orribilmente utilizzando i loro stessi corni per privarli della vista. Il demone di Sparta, con gli occhi illuminati da un antico furore, ha vinto ancora ma il Kratos uomo, marito e padre, ha compiuto un altro passo per perdere tutto ciò che con fatica ha ottenuto.

Una nuova minaccia

Un nuovo giorno è sorto e la casa nel cuore della foresta viene illuminata dai raggi del sole. Atreus è fuori a giocare con una manciata di statuette di legno, e a un certo punto viene coperto dall'ombra del padre. Con la solita durezza di sempre, Kratos chiede al figlio che fine abbia fatto sua moglie, e il piccolo - con voce tremante - gli risponde che la madre è andata a caccia e che non tornerà prima di sera. Ricevuto l'ordine di tagliare la legna, un compito che peraltro gli era già stato affidato da Faye, Atreus osserva il padre mentre si dirige verso la zona non protetta dall'incantesimo di sua madre.



Dopo un lungo cammino su di un sentiero innevato, Kratos si imbatte in un cervo, che però scappa impaurito perché avverte la presenza dei predatori. I lupi e lo spartano si guardano negli occhi, e l'uomo si trova a rivivere la battaglia coi troll del giorno prima. Intenzionato a non cedere alla rabbia, Kratos cambia strada e così fanno anche gli animali, ma ancora una volta è il fato a metterlo a dura prova. Poco dopo infatti si imbatte in un orso che sta per massacrare un povero vecchio e - chiedendo a sé stesso se sia questo il test che sta cercando - si lancia contro il gigantesco animale.

Se in un primo momento si potrebbe pensare che Kratos sia intervenuto per altruismo, la furia con cui colpisce la bestia parla da sola: il demone di Sparta è tornato ed esige il sangue del nemico. Ormai avvinghiato all'orso, il barbuto spartano si addentra all'interno della sua bocca, afferra saldamente la mandibola dell'animale e gliela strappa con una forza sovrumana. Mentre l'enorme bestia si accascia al suolo in un lago di sangue, il vecchio esala l'ultimo respiro, ferito a morte dall'attacco subito. Kratos incolpa l'anziano per averlo costretto a intervenire, l'orso per aver alimentato la sua rabbia, e sé stesso, per non essere riuscito a mantenere la calma. Intanto tre figure non meglio precisate lo osservano a debita distanza e scoprono il segreto dell'incantesimo di Faye: difatti scorgono lo spartano mentre attraversa un imponente muro roccioso, che in realtà non è altro che un'illusione.



Tornato a casa, Kratos si accorge che Atreus ha ignorato il compito che gli era stato assegnato, poiché non ha nemmeno cominciato a tagliare la legna. Assorto nei suoi pensieri, lo spartano non se ne cura ma chiede comunque al figlio di ottemperare alla richiesta della madre. L'improvviso rumore di un ramo spezzato mette in allarme il Fantasma di Sparta, che infine si accorge di essere stato seguito. Tre uomini gli si parano dinanzi e Atreus, dopo aver compreso le loro parole, spiega al padre che sono venuti per vendicare l'uomo che Kratos ha ucciso poco prima.



Confuso da ciò che gli è stato appena riferito, il guerriero cinereo assiste incredulo alla trasformazione dei tre in orsi giganteschi e si prepara a contenerne la furiosa offensiva. Istintivamente protegge il figlio con un braccio ma poi realizza di doversi gettare nella mischia quanto prima.

Dopo aver schivato l'attacco di una bestia, Kratos la spinge via e la colpisce con forza, per poi urlare al ragazzo di mettersi al sicuro. Preso dalla foga dello scontro, che prosegue senza esclusione di colpi, il Fantasma di Sparta si accorge che il figlio è stato raggiunto da un orso famelico e sta per essere trucidato. Senza perdere un istante di più, spezza la schiena del suo avversario con una presa e si lancia in soccorso del giovane. Con una poderosa spallata il dio della guerra riesce ad allontanare il mutaforma dall'impaurito Atreus, ma viene raggiunto dagli artigli del nemico che - strappandogli la carne - lo fanno urlare di dolore. Prima che l'orso riesca a infliggergli il colpo di grazia, lo spartano afferra l'ascia di Faye e la pianta nella testa dell'assalitore, che stramazza a terra esanime. Nel frattempo, resosi conto della forza dell'avversario, l'ultimo sopravvissuto del trio abbandona il campo di battaglia, intenzionato a farvi ritorno col suo intero clan al seguito.



Per evitare il peggio, Kratos si lancia all'inseguimento dell'uomo e porta Atreus con sé. Dopotutto, se il resto dei mutaforma dovesse conoscere il modo per raggiungere l'abitazione, questa non sarebbe più un luogo sicuro per il piccolo. Atreus è ancora sconvolto per ciò che ha visto ed è sempre più spaventato ma il padre gli ordina di tenere a freno le emozioni: il mondo in cui si stanno avventurando non è posto per un bimbo indifeso.

Kratos è furente. Ha perso le tracce di colui che ha osato profanare la sua dimora e mettere a repentaglio la vita di suo figlio. Mentre stringe l'ascia tra le mani, lo spartano sente il sangue ribollirgli nelle vene e giura ai suoi nemici che farà il bagno nel loro stesso sangue.

La profezia della Vala

Le nubi oscure che infestano la mente di Kratos si diradano quando questi sente la voce di suo figlio. Lasciarsi accecare dalla sete di sangue non lo renderebbe migliore dei suoi assalitori e Kratos ha un disperato bisogno d'essere migliore. Deve farlo per la donna che ha riacceso in lui una fiamma d'umanità e per il piccolo che, spaurito, gli sta chiedendo quale sia la loro prossima mossa.



In realtà poco dopo è lo stesso Atreus a proporgli una soluzione sensata: i due potrebbero recarsi dalla vecchia Vala, una chiaroveggente amica di Faye in grado di svelar loro il nascondiglio dei mutaforma. Felice del fatto che il padre abbia promosso la sua idea, il ragazzo riesce a scacciare i brutti pensieri e comincia a fargli strada. Nell'avanzare in modo incerto verso la meta, Atreus dimostra di non essere preparato ad affrontare la brutalità di una terra maestosa e selvaggia al tempo stesso. Kratos si rende conto dell'inesperienza del ragazzo, che prima o poi dovrà imparare a cavarsela da solo.

I due arrivano all'abitazione ma lo spartano decide di entrare per primo: immersa nel silenzio, la piccola casa è piena di teschi d'animale e strani artefatti, che - illuminati dal fuoco - contribuiscono a renderla ancor più inquietante. Rivolgendosi in greco a Kratos, la Vala lo chiama per nome e lo invita a entrare nella stanza più interna. La chiaroveggente indossa diversi ornamenti, ha un occhio "spento" e il viso rugoso.

In un paio di frasi la vecchia dimostra di conoscere bene il passato dello sterminatore di dèi e il motivo della sua visita. Dopo avergli ribadito l'importanza di imparare a controllare la rabbia, gli spiega che coloro che l'hanno assalito si chiamano Berserker, individui molto più forti degli uomini normali ma, allo stesso tempo, decisamente meno umani. Questi traggono forza dagli spirti degli animali, ecco perché nel loro covo c'è un totem di un orso che venerano come un dio.



La rabbia di un Berserker alimenta la sua fede e, nel caso in cui dovesse rivelarsi sufficientemente forte, gli permette di trasformarsi in una manifestazione fisica del suo furore. Le fila del clan si stanno assottigliando sempre più col passare del tempo e presto anche i suoi ultimi membri spariranno dalla faccia della Terra. In altre parole, il totem non è la vera sorgente del potere ma è il mezzo attraverso il quale i Berserker riescono a concentrarlo.

Essi sono potenti ma si comportano come bestie prive di ragione, giacché sono in balia di una furia cieca. La vecchia non nasconde la forte somiglianza tra questi e Kratos, il che fa adirare lo spartano. In un antico passato il dio della guerra l'avrebbe già uccisa ma stavolta decide di lasciar correre, e per un motivo molto semplice: la donna ha ragione. Nell'ormai prossimo scontro con gli uomini-bestia, il guerriero vede un'occasione per mettersi alla prova, la possibilità di superare la sfida che tanto a lungo ha cercato.

Prima di effettuare il rituale che le rivelerà la posizione del covo, la Vala rivela a Kratos che a tempo debito dovrà pagare un prezzo per ottenere la risposta che cerca. Lo spartano acconsente con noncuranza e poi torna da suo figlio, che intanto è preoccupato per il possibile ritorno degli orsi.



Dopo qualche tempo l'anziana esce fuori dall'abitazione e svela a Kratos la posizione dei suoi nemici: il loro covo si trova a un giorno di viaggio in direzione nord, ai piedi delle Grandi Montagne. Distruggendo il totem, lo spartano sarà in grado di affrontarli da uomini, cosa che preoccupa molto la Vala. Egli dovrà sedare i fuochi della sua furia, altrimenti finirà per perdere lo scontro. Intenzionato a non mettere il figlio in pericolo, Kratos decide di affidarlo alla vecchia ma non prima d'averlo tranquillizzato.

Difatti, poggiate le mani sulle spalle di Atrues, gli svela i suoi timori con paterna franchezza: egli non è ancora pronto per seguire le orme del padre, che ormai da un'eternità percorre un sentiero rosso sangue. Sfidando le intemperie, i terreni scoscesi e le foreste colme di pericoli, il dio della guerra raggiunge la propria destinazione, con la mente dominata da pensieri contrastanti.

La resa dei conti

Kratos entra silenziosamente nella dimora dei Berserker, che - ignari del pericolo - continuano a dormire placidamente. Sarebbe così facile sgozzarli nel sonno, ucciderli come le bestie che sono, ma lo spartano scaccia la macabra idea e si dirige verso il totem situato al centro della sala. Intenzionato a mettere fine alla follia degli uomini-bestia, sta per colpire l'idolo ma viene sorpreso dalle urla di un nemico, che svegliano anche i suoi compagni. Kratos vuole distruggere il totem a ogni costo ma, se i Berserker dovessero scegliere la resa, non li ucciderà.

Desiderosi di vendetta, i membri del clan assumono le rispettive forme bestiali e il dio della guerra, furente, li maledice e si getta nella mischia. Quasi come sotto l'influsso del totem, Kratos si trasforma in pura rabbia e senza diventare una bestia feroce: egli è già un mostro, egli è già il Fantasma di Sparta. Spezzato il collo a un primo nemico, il guerriero viene colpito ripetutamente dagli opponenti e finisce a terra, ferito. Rialzatosi in piedi, si libera di un secondo orso con la sua ascia, mentre il sangue gli ribolle nelle vene. Dopo aver schivato alcuni colpi, Kratos viene infine sopraffatto dagli avversari e mantenuto contro il muro da uno di essi. Proprio quando sta per essere colpito a morte, lo spartano si ricorda delle parole della vecchia e decide finalmente di affidarsi alla ragione. Invece di sferrare un ultimo colpo disperato prima di essere ucciso, lancia la sua ascia verso il totem e gli stacca un braccio che, cadendo nel fuoco, lo alimenta fino a quando l'intero idolo non è avvolto dalle fiamme. I potenti Berserker ritornano alle loro forme umane e Kratos, a denti stretti, dice loro che mai più violeranno la sua casa.



Prima di andarsene, lancia un'ultima torcia nell'abitazione incendiata, incolpando gli uomini di averlo costretto a perdere la calma. Poi maledice sé stesso per aver fallito ancora una volta la prova, e si rimette in cammino. Intanto la vecchia Vala informa Atreus dell'imminente ritorno di suo padre e gli regala un pugnale, l'arma che il ragazzo porterà con sé nel suo futuro viaggio, e poi - in modo piuttosto criptico - gli dice un'ultima cosa: "portalo con te e ricordati di questo momento, così saprai di essere più forte di quanto tu creda".



Il ragazzo, confuso, non comprende le parole della Vala, che però non ha più il tempo per spiegargliele. L'ultimo dei Berserker infatti è sopravvissuto e ha raggiunto la dimora della vecchia per vendicarsi. Atreus punta il pugnale verso il nemico barbuto e non esita a frapporsi tra lui e l'anziana.

Kratos nel frattempo è quasi giunto a destinazione e pensa che il figlio sarà di nuovo con la madre prima dell'alba. L'urlo della vecchia rompe il silenzio che fino a un attimo prima regnava incontrastato e lo spartano trema al pensiero che Atreus sia rimasto ferito.



Raggiunta la casa della Vala, il dio ordina al ragazzo di lasciare l'abitazione, per poi spezzare il collo al nemico con un singolo colpo. Purtroppo però la vecchia era già stata colpita e Kratos non può far altro che starle accanto nei suoi ultimi istanti di vita. Ricevuto l'ordine di darle una degna sepoltura per pagare il suo prezzo, il guerriero pensa alle ultime parole della Vala: anche se ha sconfitto i suoi nemici, deve ancora vincere la battaglia contro sé stesso. Dopo aver posto la vecchia sulla pira, Kratos riconosce ad Atreus il coraggio che ha dimostrato poco prima, ma - pensa tra sé e sé - farà in modo che il figlio non imbocchi il suo stesso cammino.