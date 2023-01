Da God of War a The Last of Us: la violenza come mezzo nei videogiochi

Come confermato da Neil Druckmann - papà di The Last of Us e co-autore del relativo adattamento televisivo - la serie targata HBO è stata privata di tutta la violenza non necessaria, facendo capo d'altronde a un medium passivo. Nel viaggio originale di Joel ed Ellie, e in parte per ragioni differenti nel suo sequel, Naughty Dog l'ha sfruttata per calare i giocatori in un mondo crudo e realistico, dove la brutalità è spesso connessa alla sopravvivenza. Abbiamo quindi voluto riflettere sulla violenza come mezzo per ottenere fini differenti all'interno di specifici videogiochi, prendendo in esame non solo le produzioni di casa Naughty Dog ma anche quelle di altri sviluppatori eminenti, come Red Dead Redemption 2, Max Payne 3, e le serie di God of War e Mortal Kombat.

L'avventuriero e i sopravvissuti

Nei giochi di Naughty Dog la violenza viene sfruttata in maniera molto specifica e basta pensare alle due più recenti serie dello studio per rendersene conto. Nei viaggi al cardiopalma di Uncharted le dipartite dei nemici sono parte integrante dello spettacolo, come ben dimostra la sparatoria al mercato in Madagascar. Se colpiti con il fucile a pompa a distanza ravvicinata, i mercenari al soldo di Rafe non restano mutilati e anzi perdono poco sangue.

In compenso però volano per aria, si sbracciano mentre vengono raggiunti da raffiche di AK-47 e, in generale, vanno a incastrarsi perfettamente nel mosaico della distruzione in tempo reale al centro della sezione, tra sacchi di farina bucati e le piastrelle volanti delle colonne. In accordo con il balzo in avanti tecnico compiuto in confronto ai titoli PS3, gli sviluppatori hanno abbandonato alcune dipartite quasi caricaturali del passato, rendendole visibilmente più credibili ma senza mai sfociare in una rappresentazione realistica della violenza. D'altra parte il fatto che un avventuriero dal cuore d'oro si ritrovi a uccidere decine di persone per raggiungere il tesoro di turno non deve essere ulteriormente sottolineato dagli ultimi rantoli di uomini morenti. Quando Tess ricorda a Joel che entrambi sono persone spregevoli, lui le risponde con l'ormai iconico "no, siamo sopravvissuti".



È dicendosi questo che il protagonista di The Last of Us riesce a convivere con le atrocità di cui si è macchiato in passato e con ciò che, quotidianamente, è costretto a fare per vedere un altro giorno in un mondo al collasso. Come dicevamo in apertura, è proprio per calare i giocatori in questi Stati Uniti macchiati di sangue che i ragazzi di Naughty Dog hanno fatto della violenza spinta uno dei cardini dell'esperienza, col secondo capitolo che in questo senso si è spinto ancora oltre.

Gli sviluppatori infatti si sono basati su del "materiale reale" per rappresentarla nella Parte 2, provando talvolta malessere e disgusto. È proprio queste sensazioni che molti giocatori hanno saggiato nel porre fine alla vita dei nemici nei panni di Ellie, nel vederli affogare nel loro stesso sangue o disperarsi dopo aver perso un arto, un compagno o il fidato amico a quattro zampe. Questo accento posto in modo ancor più marcato sulla violenza è servito per dare corpo al tema portante dell'opera, con Ellie disposta a commettere atti indicibili pur di ottenere l'agognata vendetta, arrivando - quasi - a perdere sé stessa.

Lo spettacolo e il realismo secondo Rockstar

Se nel caso di Uncharted la violenza è una parte dello spettacolo, in Max Payne 3 è al centro del palcoscenico e - in combinazione col raffinatissimo sistema di shooting - costituisce un'adrenalinica fonte di divertimento. Studiate sin nei minimi particolari, le inquadrature che mostrano la dipartita dei nemici in Bullet Time testimoniano la cura coi cui Rockstar Games è riuscita a dar peso all'impatto di ogni singolo proiettile sul corpo dei malcapitati, messi a morte dall'ex poliziotto con una moltitudine di armi differenti, e tutte dotate di un feeling distintivo.

Grazie al matrimonio del motore RAGE con il middleware Euphoria, che da anni consente ai titoli della "Grande R" di sfoggiare un'impareggiabile gestione della fisica, vedere i fori dei proiettili sui cadaveri o il sangue fuoriuscire dalle ferite degli avversari morenti è, nell'ambito della finzione, una gioia per gli occhi, complice anche l'assenza di mutilazioni che forse avrebbero cozzato col taglio cinematografico dell'azione.

Read Dead Redemption 2 può diventare molto violento se il giocatore lo desidera e non avrebbe potuto che essere così: i suoi Stati Uniti a cavallo tra due epoche infatti costituiscono forse il mondo più vivo mai creato per un videogioco, complici i complessi sottosistemi che lo governano da dietro le quinte. Nel viaggio di Arthur Morgan gli animali si comportano in modo credibile, mentre gli esseri umani lavorano, si ubriacano e - in accordo col periodo storico - non ci mettono molto a sfoderare la pistola dal cinturone. Le sparatorie quindi recuperano la grande attenzione ai punti di impatto dei colpi e la rappresentazione realistica del sangue... ma c'è di più: i malcapitati possono essere bruciati vivi, mutilati gravemente e perfino condannati a un lento dissanguamento se feriti in modo specifico. Questo approccio con pochi compromessi al realismo e alla violenza ben si sposa con il racconto di redenzione di Arthur Morgan, soprattutto nel caso di quei giocatori che - intenzionati a dargli una fine pacifica - decidono volontariamente di mettere da parte questa sanguinosa e spettacolare componente dell'esperienza (almeno quando non strettamente necessaria).

Il cambiamento di Kratos

Impossibile a questo punto non tirare in ballo il God of War di Sony Santa Monica, una serie che ha rimodulato l'uso della violenza in accordo con la crescita e la maturazione del suo divino protagonista. Prima schiavo di Ares e degli dei, poi del suo stesso desiderio di vendetta, il guerriero cinereo ci ha abituati a delle mattanze senza quartiere, culminate in un tripudio di sangue e viscere in God of War 3.

Tra centauri con gli intestini esposti, chimere "alleggerite" - a poco a poco - delle bestie che le componevano e ciclopi privati del loro unico occhio, la brutalità era un tratto distintivo dei giochi appartenenti al filone classico, che d'altra parte chiamava a vestire i panni di un individuo furioso e potente oltre ogni misura.



Tramite un'operazione volta a ripensare dalle basi l'intera serie - che ha portato a un risultato francamente senza precedenti - God of War è rinato col titolo del 2018, facendoci calare dei panni di un Kratos intenzionato a riscoprirsi uomo e padre, al fine di rendere il figlioletto un dio migliore. In accordo col cambiamento di un personaggio determinato a non abbandonarsi più alla furia cieca, soprattutto quando non necessario e in presenza del giovane Atreus, gli sviluppatori hanno diminuito i livelli di sangue versato - almeno dove possibile - e tentato di "giustificare" le esecuzioni più spinte, perché tatticamente vantaggiose.

In Ragnarok le mutilazioni sono forse aumentate ma il ruolo della violenza nell'economia della produzione non è tornato alle vette d'importanza che aveva nei classici: le odierne avventure di Kratos parlano d'altro (qui la recensione di God of War Ragnarok), con la brutalità che ormai non è più uno dei principali motori del racconto.

Mortal Kombat e il festival delle esecuzioni

Fino ad ora abbiamo visto come la violenza sia stata utilizzata in modo differente dallo stesso sviluppatore a seconda del franchise considerato e perfino nella medesima serie di videogiochi.

Prima di chiudere il discorso però volevamo prendere in esame anche la leggendaria saga di Mortal Kombat, che in modo completamente fedele alle proprie origini ha continuato a fare della violenza un vero e proprio selling point, che peraltro le ha permesso di distinguersi nettamente dalla concorrenza. Con l'ideazione della Fatality - una sanguinosa esecuzione post-incontro che consentiva al guerriero selezionato di eliminare in modo sadico e spettacolare l'avversario - il gioco firmato Ed Boon e John Tobias si è assicurato un successo stellare e ha dato inizio a un vero fenomeno di costume. Proprio come i fan che al tempo, smaniosi di scoprire le mosse finali dei personaggi, si fiondavano in salette piene di cabinati, gli odierni appassionati attendono con ansia l'avvento di nuove interazioni dell'IP e lottatori inediti, ciascuno con le sue Fatality ad hoc.

Guardare John Rambo uccidere Terminator con le sue trappole (sono entrambi guest character di Mortal Kombat 11) è un truculento spettacolo che non si vede tutti i giorni, e anche Baraka che si concede uno spuntino col cervello del nemico non è male. Al netto di un comparto grafico in grande spolvero d'altra parte, il mondo crudo ma dai tratti fantastici al centro degli eventi narrati crea una giusta distanza tra il giocatore e gli atti di brutalità proposti, ecco perché - a patto di avere l'età giusta - parliamo di una violenza che non disturba ma diverte.