Gran Turismo 7: come gira su PlayStation 4 base?

Come Horizon Forbidden West (a proposito, ecco come gira Horizon Forbidden West su PS4), anche Gran Turismo 7 è un titolo cross-gen e proprio per questo è stato pensato sia per sfruttare le possibilità dell'hardware di PS5, sia per girare al meglio su PS4, che d'altro canto accoglie una fetta maggioritaria dell'utenza Sony. Senza ulteriori indugi, adesso che vi abbiamo parlato della versione next-gen, come si comporta il titolo di Polyphony Digital sulla precedente ammiraglia di Sony e a quali compromessi è giunto lo studio per garantire delle performance stabili? Proviamo a rispondere a questi quesiti con una rapida analisi. Prima di lasciarvi alla disamina tecnica vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate anche la recensione di Gran Turismo 7 per PlayStation 5.

Si torna in pista su PS4

Ebbene, partiamo dalle buone notizie. Il settimo capitolo della serie firmata da Kazunori Yamauchi è assolutamente giocabile su PlayStation 4, perché nel corso della nostra prova non ha mai dimostrato dei segni di cedimento evidenti. Il frame rate in corsa resta ancorato ai 60 fps, al netto di qualche sporadico calo che non impatta sulla godibilità delle gare.

A tal proposito, anche senza l'ulteriore benefit dell'audio 3D, sfrecciare coi bolidi di GT7 è assolutamente soddisfacente su PS4, merito di una sonorizzazione certosina che dona una precisa identità a ciascuno di loro, al pari di quello che si è confermato un eccellente modello di guida. In aggiunta, domare la Tokyo Expressway durante la pioggia battente o ammirare i tramonti nell'area desertica che ospita il circuito di Willow Springs, mette in luce l'ottimo lavoro svolto da Polyphony sia nella realizzazione della simulazione metereologica - che prevede l'addensamento realistico delle nubi - sia per quanto concerne il sistema di illuminazione, che anche su PS4 riesce a valorizzare ogni ora del giorno e della notte. Chiaramente su quest'ultimo fronte ci sono delle semplificazioni rispetto alla versione PS5, inclusi dei riflessi in qualità ridotta ma l'immagine resta gradevole nel complesso, soprattutto per quanto concerne i modelli delle auto. Parliamo di più di 420 vetture riprodotte in modo maniacale con nessun dettaglio lasciato al caso e assolutamente bellissime da vedere nei replay e all'interno delle scene 3D o di Scapes, la modalità che vede l'incontro tra la riproduzione delle vetture in-game e gli sfondi reali.



In pista invece, soprattutto a causa di una risoluzione dinamica che al meglio delle sue possibilità raggiuge i 1080p, i nomi dei modelli sui veicoli, così come i loro stemmi, appaiono sbiaditi e l'immagine nel complesso risulta un po' più sporca, soprattutto a causa dell'aliasing che affligge alcuni elementi in lontananza o ai lati del tracciato e le stesse vetture, sia sulla carrozzeria che su elementi come le antenne. Anche la gestione del LOD si fa più conservativa, a partire dalla minor qualità e densità della vegetazione, che purtroppo finisce per "svuotare" alcune aree a bordopista.

Restano inoltre immutate le criticità sul look approssimativo dei danni estetici e su altri elementi di contorno, si pensi al pubblico cubettoso, alle vetuste montagne in lontananza e ad alcune strutture dei tracciati. Fortunatamente invece non abbiamo incontrato fenomeni di pop-up particolarmente avvertibili e anzi abbiamo apprezzato la bontà degli effetti delle scintille e della polvere sollevata dallo sterrato. In ultima analisi, la presentazione visiva di Gran Turismo 7 su PS4 non dista poi molto dai lidi raggiunti dal predecessore ma si distingue di certo per le riproduzioni ancor più rifinite delle vetture e le migliorie al sistema di illuminazione.

Caricamenti e risoluzione

Adesso è il caso di passare ai dati numerici, a partire dalla risoluzione del gioco su PS4 base. Per mantenere i fotogrammi inchiodati (o quasi) a 60 fps, gli sviluppatori hanno adottato una soluzione dinamica che alla vetta si posiziona sul classico standard di 1080p.

Nei replay invece, al fine di massimizzare la qualità visiva della scena, Gran Turismo 7 gira a 30 fps ma poco male, visto che non c'è più bisogno di mettere al primo posto i tempi di reazione del pilota. Su PS4 Pro invece ci sono una modalità risoluzione a 1800p, sempre con i replay a 30 fps e una modalità performance che porta i replay a 60 fps ma al prezzo della risoluzione generale, che scende allo standard massimo di PS4 base. Ultima ma non per importanza è la questione dei caricamenti, perché se è vero che la navigazione in diverse aree di uno stesso menù resta agevole, quando arriva il momento di scendere in pista bisogna attendere sempre qualche decina di secondi.