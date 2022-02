Gran Turismo 7 e la grande passione di Yamauchi: IA, automotive, circuiti

Oltre all'accesso al media briefing e allo State of Play di Gran Turismo 7 (qui potete leggere la nostra anteprima di Gran Turismo 7), ci è stata data la possibilità di scambiare due chiacchiere con Kazunori Yamauchi e il suo traduttore, Takayuki Nushida, a un tavolo virtuale che abbiamo condiviso con colleghi da ogni parte del mondo. Da Eurogamer UK, Gamepro e PlayStation Access, fino a Car and Driver e Car Magazine UK, sono in molti ad aver posto assieme a noi le domande a Yamauchi-san, che ci ha permesso di apprendere ancor più informazioni sugli aspetti fondanti della sua nuova fatica. Tra il funzionamento preciso del meteo dinamico, la sonorizzazione delle auto e le migliorie apportate all'intelligenza artificiale, non avremmo potuto non raccontarvi i punti salienti di questo interessante incontro, che ha reso l'attesa per il debutto di GT7 ancor più difficile da sostenere.

La missione di Yamauchi-san

Il papà della serie ha aperto l'incontro rammaricandosi di non averci potuto incontrare di persona, come invece avrebbe fatto in assenza della pandemia. Ad ogni modo, seppur attraverso uno schermo, siamo riusciti a percepire tutta la passione che ha spinto il pilota e game designer a creare Gran Turismo 7, che difatti - ci ha svelato - è ad oggi il suo progetto più personale.

Quando il primo capitolo della serie è venuto alla luce, non credeva che un gioco tanto sperimentale avrebbe potuto ottenere un simile successo e si è detto grato del supporto ricevuto nel corso degli anni non solo dai media ma anche da un pubblico vasto e affezionato, che ha permesso alla serie di prosperare e alla famiglia di Polyphony Digital, in cui militano ancora gli sviluppatori originali, di passare da 15 membri ai quasi 300 odierni (fate un giro nel passato con il nostro speciale Gran Turismo la storia della serie).

Le grandi cose vanno passate alle nuove generazioni e tra queste c'è certamente la "car culture", la passione per delle meraviglie dell'industria che in oltre 100 anni hanno condizionato la società umana e ne sono state condizionate a loro volta. Vista la sua profonda conoscenza del mondo dell'automobile, inclusi piloti, costruttori e noti personaggi del settore, Yamauchi ha sentito la responsabilità di preservarne e trasmetterne la bellezza con Gran Turismo 7: questo è l'effetto che voleva ottenere sulla società odierna.

Le vetture e la "car culture" di Gran Turismo 7

Come sapete, al lancio Gran Turismo 7 vanterà un roster da oltre 400 auto ma Yamauchi, testuali parole, non crede che "sia abbastanza". Nel corso del tempo insomma il parco macchine andrà a espandersi e a ospitare nuove utilitarie, supercar e leggende del passato. Dal canto nostro, vorremmo disperatamente poter guidare una delle ultime creazioni di Maranello, la Ferrari Daytona SP3, che è appena stata eletta "supercar più bella del 2022" al Festival Automobile International di Parigi.

Tornando alle certezze, grazie ai sistemi complessi che calcolano i cosiddetti Performance Point o PP, le auto che di base offrono prestazioni modeste potranno essere opportunamente modificate, fino a ottenere valori paragonabili a quelli di una supercar. In questo modo insomma un Maggiolino potenziato potrebbe competere in pista ad armi pari con una Porsche nuova di zecca, una possibilità questa che andrà certamente ad acuire la varietà situazionale nel roster di base. A proposito di auto, gli sviluppatori hanno strutturato il rivenditore di macchine usate in modo che ad ogni login vedremo cambiare la lista delle vetture disponibili, che magari proporrà nuove offerte a discapito di altre.

Interessantissime tra l'altro sono le informazioni che abbiamo ottenuto in merito alla sonorizzazione delle vetture. A quanto pare infatti le loro controparti reali sono state portate in uno degli studi a disposizione di Polyphony - che si trovano negli Stati Uniti, in Germania e Regno Unito - per poi essere connesse a speciali strumentazioni in grado di catturarne i suoni con estrema efficacia. In sostanza, si è trattato di un lavoro mastodontico, che potrebbe aver portato a dei risultati sensazionali in ambito simulativo.

Per permettere ai giocatori di scoprire al meglio le tante possibilità offerte da questa simulazione, Yamauchi ha ideato il GT Café e i suoi menù, pensati per essere agevolmente completati. Nel portare a termine questi compiti avremo una panoramica completa del mondo del settimo capitolo e ascolteremo dal proprietario del locale i segreti sulle storie delle auto. Tra la presenza del Museo e gli incontri coi designer e gli ingegneri tra le mura del GT Café, anche i più piccini potranno avere un contatto diretto con il mondo dell'automobile, proprio come voleva Yamauchi.

L'IA e l'offerta del Real Driving Simulator

Nel rispondere alla nostra domanda, il papà di Gran Turismo ha voluto ribadire come il suo nuovo gioco sia il risultato della mescolanza di tanti piccoli dettagli e fattori, senza i quali non sarebbe diventato così realistico. Tramite il feedback aptico del DualSense - di cui non è stato sfruttato lo speaker integrato - Polyphony trasmetterà al giocatore uno specifico range di frequenze che si trova tra le vibrazioni e i suoni, mentre con l'implementazione dell'Audio 3D si è assicurata di restituire ai giocatori i veri rumori di una gara.

Con il Ray Tracing, che permetterà alla carrozzeria di riflettere il mondo circostante, ha reso gli splendidi modelli delle auto ancor più realistici, sia nei replay che nei menù, ma questi interventi rappresentano solo la punta di un grande iceberg. Ad esempio, l'IA dei piloti controllati dalla CPU - che pure continuerà a evolversi nelle future iterazioni della serie - è stata ulteriormente rifinita e adesso adotta gli approcci giusti in particolari frangenti della gara.

Tra l'altro si comporterà in modo più aggressivo e otterrà dei tempi in circuito più vicini a quelli dei piloti umani.



Non sappiamo quanto la scelta del livello di difficoltà andrà a influire sui comportamenti dell'intelligenza artificiale ma Yamauchi ha consigliato ai veterani della serie di evitare i livelli principiante e intermedio, perché a quanto pare è la modalità esperto a offrire la vera sfida. Su PS5 le attese di minuti si ridurranno a una manciata di secondi e condurranno a gare impreziosite da un ciclo giorno/notte realistico e incluso in tutti i tracciati.

Nello specifico, il passaggio dal mattino alla sera sarà in tutti i circuiti ma solo nelle competizioni più lunghe, come quelle che avranno luogo a Le Mans o al Nurburgring, vedremo l'ulteriore transizione dalla notte all'alba. Parlando delle meraviglie del meteo dinamico di Gran Turismo 7, il cielo potrà coprirsi in ogni situazione ma la pioggia battente è stata prevista solo in alcuni tracciati e influirà in modo decisivo sulla simulazione della fisica delle vetture.

Tra l'altro le piste andranno ad asciugarsi in modo realistico, con le pozze d'acqua più grandi che impiegheranno un tempo maggiore per riassorbirsi del tutto. Per quanto concerne la guida notturna, in specifici orari sarà possibile ammirare con chiarezza le stelle di classe 0 e 1 e - tramite le regolazioni della modalità foto - si potranno scovare anche quelle meno visibili e la Via Lattea stessa. La simulazione astronomica del gioco d'altra parte si basa sui dati della NASA e per questo motivo non avrebbe potuto che essere accurata. Confermando la presenza dei tracciati da sterrato, Yamauchi ha detto in futuro verranno aggiunti anche degli scenari nevosi, così da rendere ancor più completa un'esperienza di gioco forte di novità come il Music Rally. Nata dalle nottate passate da Kazunori e i suoi a suonare il piano e altri strumenti in ufficio, questa modalità è stata pensata per gli amanti della musica - al pari del Music Replay - e non è una classica prova a tempo basata sui secondi.

I checkpoint infatti andranno a ricaricare il numero di beat a disposizione del giocatore, che li vedrà esaurirsi più lentamente o velocemente a seconda del ritmo del pezzo musicale. Gran Turismo 7 - ne abbiamo avuto la conferma - conterrà dei misteriosi Easter Egg, che probabilmente potremo scoprire in diverse componenti dell'esperienza. A proposito di questi elementi principali, l'opera di Polyphony Digital offrirà un universo multigiocatore profondo quanto quello di GT Sport, che darà la possibilità ai piloti di tutto il mondo di incontrarsi ai café dei circuiti, proprio come accade nel vero locale del Nurburgring.