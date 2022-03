Gran Turismo 7, punti di forza: dalla car culture alla cura per i dettagli

Adesso che il mondo del Real Driving Simulator si è espanso con il settimo capitolo, è il momento di parlare più da vicino di alcune delle sue caratteristiche distintive, elementi che - al netto delle criticità che pure abbiamo sviscerato nella nostra recensione di Gran Turismo 7 - ci hanno spinto (assieme ad altri) ad assegnargli una valutazione lusinghiera e a definirlo "prezioso". Questa esperienza all'insegna della car culture di stampo fieramente nipponico è infatti frutto del lavoro di un collettivo affiatato, che peraltro comprende quel core team di veterani che 25 anni or sono ha dato vita alla prima iterazione della serie.



Proprio in virtù di questo dato di fatto, GT7 ha ulteriormente limato i punti cardine dell'impasto ludico ma senza intervenire con altrettanta convinzione su altri elementi che invece magari hanno conosciuto una più netta evoluzione in altri racing game della "scuola occidentale". Eppure è proprio grazie alla sua peculiare interpretazione del genere che Gran Turismo continua a essere un punto di riferimento per milioni di giocatori, forte di unicità che se venissero a mancare impoverirebbero non soltanto la serie ma l'universo stesso dei racing game.

Agente Yamauchi: Missione "Car Culture"

In diversi corsistici è possibile consultare le schede tecniche delle auto per conoscerne le performance. In alcuni invece si può persino prendere parte a eventi ad hoc per apprendere la storia di una determinata auto, magari mentre la si guida. Ecco, Gran Turismo si è sempre spinto ben oltre e non ha mai smesso di inseguire l'obiettivo di diffondere la cultura dell'automobile tra i videogiocatori.



Il settimo capitolo rappresenta certamente il pinnacolo di questa storica mission di Yamauchi-san, e ciò è ben visibile sin dal filmato introduttivo che, dai primordi delle auto, fino a Einstein, i Beatles e l'allunaggio, mette in risalto quanto l'automobile abbia influenzato la storia e ne sia stata a sua volta influenzata, per i motivi e le esigenze più disparate.

Quella che potrebbe sembrare soltanto una mirabile copertina di un normale gioco di guida è in realtà una dichiarazione d'intenti, che introduce a una campagna interamente pensata per avvicinare gli utenti al mondo e alla storia delle auto.



Portare una macchina a Luca, il gestore del lussuoso GT Café, significa apprenderne i trionfi nelle competizioni, i segreti sulla nascita e curiosità d'ogni sorta, come per la Toyota Supra e il suo successo esplosivo in Occidente dopo il debutto nelle sale di The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Le informazioni ricavabili dai car enthusiast al Café, affiancano i filmati dedicati alle case automobilistiche più importanti al mondo e le sezioni museo, che approfondiscono le figure di pesi massimi come "il Drake" Enzo Ferrari o Ferdinand Porsche.

La componente didattica

Di racing game pensati per garantire un'entrata soft ai neofiti, tra quelli più arcade e i titoli vicini alla simulazione, ce ne sono tanti, ma quanti offrono delle modalità finemente studiate per permettere loro di imparare a guidare le varie tipologie di veicoli o affrontare gli imprevisti delle gare? La verità è che anche in questo senso Gran Turismo 7 è andato ben oltre il minimo sindacale, perché oltre alle Esperienze Circuito già viste in GT Sport - che consentono di imparare a "domare" tutti i settori nei tracciati - ha visto il ritorno delle tanto amate Patenti e l'introduzione di Missioni tanto divertenti quanto utili per migliorare la propria abilità alla guida.

Spinto anche dal desiderio di ottenere bolidi sempre più potenti, conferiti in premio con la conquista del bronzo o dell'oro in una serie di sfide della medesima categoria, i giocatori devono misurarsi con compiti di difficoltà crescente, che però - nel momento in cui vengono portati a termine - sanno generare una soddisfazione genuina. Oltre alle sfide di sorpasso o quelle legate al raggiungimento della velocità di punta mediante l'effetto scia, dover completare un giro veloce gestendo la mappatura carburante di un'auto degli anni '70, fino a imparare quando andare a tavoletta o sfruttare una pendenza per limitare il consumo di benzina, costituisce di per sé un'esperienza da vivere, che solo Gran Turismo è capace di regalare.

Di presentazione visiva e cura maniacale

Gran Turismo 7 è un gioco col pubblico e i tecnici a bordopista che, vista la mole poligonale, potrebbero appartenere all'era PS2. Di questo dato di fatto e di altre criticità della presentazione visiva potremmo stare a parlare per un po' ma in tutta onestà vogliamo concentrarci sugli aspetti che rendono unico il titolo di Polyphony Digital anche da questo punto di vista.



Proprio come le precedenti, l'ultima iterazione della serie non cerca i colori sgargianti, né le libertà di una direzione artistica intenzionata a colpire a tutti i costi gli occhi del giocatore. Al contrario, si impegna ancor di più nel restituirgli un'immagine fotorealistica, soprattutto in materia di illuminazione globale e riproduzione delle vetture.

I dati metereologici e targati NASA che sono stati utilizzati rispettivamente per simulare l'addensamento realistico delle nubi e ricreare la volta celeste, hanno permesso a GT7 di regalarci momenti di puro spettacolo, uno spettacolo "naturale" a tutti i costi che passa sia per l'illuminazione più anonima dei cieli tersi, sia per le nubi tinte d'un rosso mozzafiato durante i tramonti di Tokyo, che nei replay - soprattutto quando il Ray Tracing è attivo - impreziosiscono ulteriormente la già incredibile bellezza degli oltre 420 bolidi disponibili.



Ciascuno di questi, visto che il team si è dedicato come non mai a riprodurne il profilo audio, "suona" in modo sorprendentemente simile alla realtà e vanta un livello di dettaglio di certo superiore a quello raggiunto in altri esponenti del genere. Ancora una volta, la differenza è da ricercarsi nella cura maniacale con cui il collettivo nipponico ha realizzato i più piccoli dettagli delle auto - dalle viti alle venature del legno - o reso così credibili i materiali che ne costituiscono le carrozzerie.

Il ruolo della musica e le piccole chicche

Ultime ma non per importanza, sono le tante chicche che accompagnano il giocatore nella navigazione della Mappa del Mondo e che, più in generale, rendono così peculiare l'esperienza di gioco anche a livello sensoriale e percettivo. Tanto per cominciare, l'imponente tracklist di GT7 offre decine di pezzi dedicati alle corse, tra cui diversi brani storici e tracce del tutto nuove, si pensi alla "Vroom" firmata dai Fanatix e dal grande Idris Elba.



Molti altri pezzi, spesso di natura jazz e lounge, sono udibili soltanto al Café, in GT Auto e altri menù specifici, ciascuno caratterizzato da schermate eleganti e sempre pulite. Passare dai lussuosi tavolini del bar, con tanto di bevande finemente ricreate, al venditore di auto leggendarie, è semplice e veloce, complici l'ottima navigabilità della mappa e i caricamenti fulminei consentiti dall'SSD di PS5.

Perfino i suoni dedicati alle selezioni, alcuni dei quali esistono dagli albori della serie, contribuiscono a instaurare quel che è un clima estremamente rilassato, che permette al giocatore di staccare la spina prima di tornare alla concentrazione delle gare.



A rafforzare questa componente distensiva ci pensano i Music Rally, che chiamano a pilotare auto d'epoca spesso sulle note di pezzi di musica classica e Scapes, uno sterminato editor di foto con quasi 2600 location reali, gli sfondi perfetti per immortalare i propri bolidi nei modi più disparati. Insomma, in Gran Turismo 7 ci sono tante modalità leggere, una soundtrack da paura e alcune collaborazioni d'eccezione, che vanno anche oltre la musica: a stabilire i prezzi (variabili) delle auto leggendarie infatti ci pensano gli analisti di Hagerty, un'azienda che nel mondo reale si preoccupa proprio di valutare il costo dei mostri sacri dell'automobile.