Gran Turismo 7 VR: un'esperienza di guida grandiosa in Realtà Virtuale

Gran Turismo 7 è uno dei prodotti di punta della lineup di lancio di PlayStation VR2 (qui la recensione di PlayStation VR2) e, a distanza di qualche giorno dall'uscita della patch 1.29, che ha aggiunto il supporto alla realtà virtuale per tutti i possessori del titolo, assieme alle sfide contro GT Sophy (l'avanzata IA oggetto del nostro speciale su Gran Turismo 7), tiriamo le somme su una delle produzioni in cui il visore targato Sony ha dimostrato di poter dare il meglio di sé, restituendo ai giocatori un'esperienza corsistica all'insegna dell'immersività.

Un supporto completo

Già ai tempi di PlayStation 4, Polyphony Digital aveva abbracciato il mondo della realtà virtuale rendendo compatibile Gran Turismo Sport con il suo primo visore. Il supporto al PSVR però era di fatto poco più di una tech demo, che permetteva di gareggiare solo con determinate auto e sfidare singole vetture in una modalità dedicata. Insomma, non era possibile accedere alla stessa offerta contenutistica del gioco standard. Con la settima iterazione numerata della serie, invece, lo studio capitanato da Kazunori Yamauchi ha voluto fare le cose in grande, rendendo il titolo interamente compatibile col nuovo caschetto (sorvolando sul solo split-screen in locale).

Per l'occasione è stata aggiunta anche una modalità ad hoc chiamata "Showroom", che permette agli appassionati di selezionare un'auto a scelta tra le oltre 400 presenti nel gioco e osservarla a 360 gradi, dentro e fuori. Dimensione contemplativa a parte, è possibile tuffarsi in ogni tipo di competizione online e offline e il risultato in VR è stupefacente. Diversi congeneri di Gran Turismo 7 offrono una componente in realtà virtuale ma il titolo di Polyphony Digital è il primo a portare il sim racing su console in questa dimensione con risultati significativi e, cosa da non sottovalutare, con un taglio un po' diverso rispetto alla concorrenza.



Mentre i simulatori più blasonati hanno il proprio focus nella competizione, Gran Turismo 7 è una celebrazione dell'automotive e non solo delle corse. Questa filosofia si sposa particolarmente bene con la fruizione in realtà virtuale, perché finalmente la cura maniacale che da sempre caratterizza i modelli delle auto nella serie trova la sua piena realizzazione. Sedersi a bordo di vecchie glorie del passato e guidarle su circuiti realmente esistenti, potendo guardare fuori dal finestrino, regala sensazioni uniche, che per ovvi motivi l'esperienza tradizionale non può generare.

Grazie al variegato parco auto poi è facile imbattersi in vetture più comuni, come le utilitarie ad esempio, in cui siamo saliti realmente almeno una volta nella vita, e a quel punto scatta subito il paragone: ecco che iniziamo a guardarci intorno alla ricerca di questo o quel dettaglio e lo stupore prende il sopravvento quando ci si rende conto che tutto è riprodotto alla perfezione ed ogni elemento è esattamente dove ci si aspetta di trovarlo.



La vera estasi però è accomodarsi in una supercar da sogno e perdersi nei particolari dei lussuosissimi interni, tra sedili avvolgenti, rifiniture in alcantara e fibra di carbonio e cuciture a contrasto, oppure addirittura selezionare leggendari bolidi come la mitica Alfa 155 V6 di Nicola Larini e poterne ammirare gli interni grezzi, svuotati di tutto ciò che non è necessario e riempiti solo dalla robusta rollbar che ha il compito di proteggere il pilota in caso di incidente.

Per chi invece è a caccia di emozioni forti, le gare non mancano di certo e anche da questo punto di vista PlayStation VR2 offre una marcia in più: la sensazione, giocando col caschetto, è di avere maggiore padronanza degli spazi e questo consente di trovare più facilmente il limite nelle staccate o in manovre più complesse come i sorpassi. Inoltre, quando c'è da difendersi dagli attacchi degli avversari, giungono in soccorso gli specchietti retrovisori, il cui utilizzo è probabilmente l'aspetto a cui la VR offre il più grande contributo.



Per chi non ha la patente o comunque non guida abitualmente, potrebbe servire un po' di tempo per abituarsi, perché l'utilizzo dei tre retrovisori richiede dei movimenti a cui magari non si è avvezzi. I patiti dei motori e coloro che passano molto tempo in macchina invece si sentiranno incredibilmente a proprio agio.

PlayStation VR2 in buona sostanza non si limita a offrire un modo alternativo per godersi Gran Turismo 7: riesce a donare una dimensione aggiuntiva all'esperienza di guida. Peccato non siano stati adattati in 3D anche i menu; il gioco rimane in modalità cinematografica finchè non si scende in pista (o non si avvia la modalità Showroom). Da segnalare invece i replay, che sono stati ripensati per la fruizione in tre dimensioni e offrono un susseguirsi di punti di vista statici da cui poter osservare le auto che sfrecciano. Il tentativo di avvicinare queste catture delle nostre gesta alla realtà virtuale è di certo apprezzabile ma non ci ha del tutto convinto.

Prestazioni, motion sickness e simulazione

Nell'approcciarsi alla realtà virtuale, molti giocatori sono intimiditi dalla possibilità che possano insorgere episodi di motion sickness o chinetosi, cioè quella sensazione di malessere che spesso si manifesta sotto forma di nausea, causata dal fatto che il cervello, "ingannato" dalle immagini che registra, non riceve invece gli stimoli corporei che si aspetterebbe. Naturalmente, essendo basati sulla velocità, i racing game possono risultare piuttosto ostici per chi soffre di questi fastidi che, pur essendo molto soggettivi, possono essere certamente alleviati da determinate soluzioni tecniche.

E in tal senso PlayStation VR2 riesce a fare la differenza. Le gare col visore godono di una definizione invidiabile e di una fluidità impeccabile, elementi questi che diminuiscono la possibilità di incorrere in sensazioni di malessere. Si notano purtroppo delle leggere imperfezioni, come una sfocatura piuttosto marcata ai lati del cono visivo e alcune distorsioni cromatiche, specialmente in certe condizioni di luce. Ad ogni modo non si tratta di difetti invalidanti e anzi, l'immagine risulta incredibilmente nitida nella parte centrale, frutto anche della tecnologia denominata Foveated Rendering che renderizza alla massima risoluzione soltanto la porzione del campo osservata effettivamente dagli occhi.



Abbiamo avuto modo di provare per diverse ore Gran Turismo 7 in VR, avvalendoci inoltre di una postazione di guida con volante e pedaliera, così da massimizzare l'immersività delle gare. Oltre all'estrema sensazione di realismo legata all'esperienza in realtà virtuale, con lo sterzo siamo riusciti a eliminare ogni rischio di motion sickness (abbiamo invece avvertito qualche leggero fastidio impugnando il DualSense, ma dopo qualche minuto è passato).

Questo probabilmente è dovuto al fatto che, effettuando in prima persona i movimenti che vediamo fare al nostro alter ego in game, abbiamo aiutato il nostro cervello a "leggere" al meglio la situazione. Ad ogni modo, la combinazione PlayStation VR2 + volante è caldamente consigliata per poter vivere questa nuova dimensione del Real Driving Simulator nel miglior modo possibile.