Gran Turismo Sophy: la nuova IA di Sony per GT7 e i giochi di corse

Nel suo ultimo evento Race Together, Sony ha presentato Gran Turismo Sophy, l'intelligenza artificiale di nuova generazione allenata per avere la meglio sui più grandi campioni di Gran Turismo Sport. Quale sarà il peso specifico di Sophy nell'esperienza finale? Ma soprattutto, quando arriverà? Ecco tutto ciò che sappiamo sull'ultima fatica di Sony Interactive.

Un nuovo concetto di IA

Sviluppata in piena sinergia tra Sony AI, Polyphony Digital e Sony Interactive Entertainment, GT Sophy promette di eguagliare e superare persino i migliori campioni di Gran Turismo Sport.

Si tratta di un'Intelligenza Artificiale allenata attraverso tecnologie di Reinforcement Learning sull'infrastruttura di cloud gaming di Sony Interactive. Il suo percorso inizia nel gennaio 2021 e, dopo poche settimane di addestramento riuscì a strappare una convincente vittoria nelle sfide a tempo contro Takuma Miyazono, il miglior giocatore di Gran Turismo Sport nel mondo. Tuttavia, la vera sfida è stata riuscire a mettere a punto un agente in grado di competere su pista nei testa a testa e nelle competizioni pubbliche. Infatti, il primo appuntamento del 2021 l'ha vista uscire sconfitta proprio dalla sfida contro quattro campioni mondiali. Questo, nel Race Together del 2022, non è avvenuto e l'IA delle meraviglie di Sony è riuscita a vincere di un ampio margine sui suoi avversari.

Tattica, precisione e rispetto

Ciò che rende così speciale GT Sophy, oltre all'algoritmo di apprendimento, è la sua capacità di studiare e comprendere gli avversari, produrre strategie e mettere su pista traiettorie eccezionalmente precise dopo averle elaborate in pochi istanti.

Ovviamente, il tutto mantenendo un atteggiamento pulito e nel pieno rispetto delle regole anche nei contesti più aggressivi, adattandosi quindi anche ad avversari particolarmente spregiudicati. Sono proprio questi i tre cardini del sistema:



• Controllo della vettura e della pista

• Tattiche e strategie in tempo reale

• Rispetto dell'etica sportiva.



La visione del team è quella di riuscire a offrire un'esperienza di guida innovativa, divertente, stimolante e piena di sfide, che permetta non solo di innalzare il livello di difficoltà complessivo ma anche di spingere l'utente a migliorare gara su gara e ad affinare le proprie tecniche fino a raggiungere nuove vette personali.

Al momento non abbiamo una roadmap ufficiale ma la volontà dello studio è quella di implementarne le potenzialità su Gran Turismo 7 dopo il lancio, settimo capitolo dell'amato franchise che si preannuncia ambizioso e per certi versi rivoluzionario. GT Sophy non sarà presente all'interno di Gran Turismo 7 solamente come un semplice avversario.



Infatti, è stata progettata per nascondersi tra gli avversari, mascherando la propria natura attraverso atteggiamenti che manifestino creatività e una volontà propria, in perfetta armonia con l'ambiente e con il resto dei partecipanti. GT Sophy sarà un amico, un allenatore e allo stesso tempo uno studente. Una rivoluzione per il genere e probabilmente anche per l'industria.