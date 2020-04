Granblue Fantasy Versus: analisi della modalità RPG del picchiaduro

Dopo essere rimasto confinato nel paese del Sol Levante per diversi anni, il meraviglioso immaginario targato Cygames si sta pian piano diffondendo persino nel resto del mondo, anche grazie alla patch che ha tradotto in inglese l'originale gatcha game per dispositivi mobile, alle trasposizioni animate e cartacee delle avventure vissute dall'equipaggio dell'aeronave Grancypher, e soprattutto all'incontenibile attenzione mediatica suscitata da Granblue Fantasy: Relink, un JRPG per PlayStation 4 che continua a meravigliarci e di cui purtroppo non conosciamo ancora la finestra di lancio (per tutti dettagli sul prodotto vi suggeriamo di recuperare la nostra più recente anteprima di Granblue Fantasy: Relink).



Tra posticipi e il mostruoso ritardo accumulato rispetto agli altri mercati del globo, senza dimenticare la cancellazione della Collector's Edition originariamente annunciata per l'Europa, c'è stato un momento in cui abbiamo davvero temuto che Granblue Fantasy: Versus non avrebbe mai raggiunto i nostri lidi, costringendo gli eventuali interessati a recuperarlo d'importazione. Nonostante il percorso travagliato, l'ultima fatica confezionata dai ragazzi di Arc System Works, già autori di Kill la Kill: IF e del sensazionale Dragon Ball FighterZ, ha però raggiunto una buona volta anche il Vecchio Mondo, consentendo agli appassionati di picchiaduro di avvicinarsi all'affascinante mondo di Granblue Fantasy. Avendo già esaminato il piatto forte del pacchetto, ossia un sistema di combattimento adatto addirittura ai principianti del genere, abbiamo recentemente posto sul banco di prova anche la modalità RPG di Granblue Fantasy: Versus, nella speranza che questa potesse in qualche modo caratterizzare i vari lottatori inclusi nel roster e coinvolgerli in una storia degna del franchise nipponico. Non tutto è andato esattamente secondo i piani, ma il risultato è comunque accettabile.

Ricordi manomessi

Quando lo sviluppatore Arc System Works rivelò che Granblue Fantasy: Versus avrebbe incluso persino una ricca modalità RPG, sostituendo la consueta modalità storia presente in molti picchiaduro, immediatamente ci siamo ritrovati a desiderare che questa potesse in qualche modo riassumere o comunque fornire sostanziose informazioni sul lungo viaggio tra le nuvole intrapreso da Gran, Lyria e tutti altri protagonisti della vicenda. Anche perché il già menzionato Granblue Fantasy: Relink sarà una sorta di spin-off del gioco mobile, racconterà una storia originale e con tutta probabilità, vista anche la grande popolarità del brand, darà per scontato che i potenziali acquirenti abbiano già una certa familiarità coi suoi eroi (un po' come accade ormai da un decennio coi titoli appartenenti al cosiddetto "gameverse" di Sword Art Online imbastito da Bandai Namco). Esattamente come Relink, invece, anche Granblue Fantasy: Versus include una storia inedita, che lo sviluppatore, al fine di giustificare la presenza di determinati lottatori, ha preferito collocare dopo il famigerato capitolo 62 del gatcha game (una porzione di storia avanzatissima, se consideriamo che Granblue Fantasy, dopo ben sei anni di aggiornamenti serrati e abbondanti, ha superato solo di recente il capitolo 130).



Orchestrato dall'angelo caduto Belial, il risveglio di un Astrale sigillato per migliaia di anni a causa della propria malvagità minaccia di cambiare per sempre i Regni del Cielo. Il maligno individuo è difatti dotato di un potere antichissimo e portentoso, in grado di riscrivere e distorcere a proprio piacimento la realtà, al fine di controllare le Bestie Primordiali e alterare persino i ricordi della gente.



È fondamentalmente questa la ragione per cui Gran, Lyria e Wyrn, attirati con l'inganno nella Cittadella di Albione (un luogo che di recente abbiamo potuto ammirare nella seconda stagione di Granblue Fantasy: The Animation), si ritrovano sin dall'inizio della campagna a dover affrontare, uno dopo l'altro, alcuni degli amici incontrati durante i loro innumerevoli vagabondaggi. Ancora una volta, infatti, i misteriosi poteri nascosti della "ragazza azzurra" e del "drago rosso" - epiteti che solo di recente, nel gatcha game, hanno assunto un significato chiaro e definitivo - faranno gola al nemico di turno, che pur di impossessarsene non esiterà a sguinzagliare contro di loro una folta schiera di valenti avversari e di indomabili Bestie Primordiali.

Dal punto di vista narrativo, la modalità RPG di Granblue Fantasy: Versus ci ha convinti davvero poco, poiché il racconto ci è parso raffazzonato e frettoloso. Al netto di premesse comunque convincenti e in linea con le tematiche affrontate finora dal brand, è l'introduzione dei vari personaggi a risultare alquanto inefficace, poiché eccessivamente forzata e ripetitiva.



In compenso, flashback, siparietti a sfondo comico e missioni secondarie atte a motivare l'assenza di determinati combattenti durante la campagna principale (come ad esempio i lottatori DLC), hanno contribuito ad esplorare in maniera tutto sommato efficace la caratterizzazione del roster, permettendo anche ai neofiti di comprendere, fra le altre cose, la natura degli spiritelli che accompagno la bellissima Ferry, l'ossessione dei fratelli Lowain per Katalina o i buffi complessi provati da Charlotta a causa della sua bassezza. Peccato soltanto che le sette ore circa per giungere ai titoli di coda e sventare l'ennesima minaccia siano costellate dai tediosi dialoghi prolissi che solitamente caratterizzano le visual novel. Dal momento che le cutscene, per quanto belle, sono davvero poche e si contano sulle dita delle mani, avremmo preferito uno stile narrativo più somigliante a quello che lo sviluppatore Arc System Works adoperò solo qualche anno fa con Dragon Ball FighterZ.

Come se fosse un vero JRPG

Sul piano ludico, la modalità RPG di Granblue Fantasy: Versus è un esperimento quantomeno interessante, poiché riprende parecchie meccaniche che contraddistinguono il popolare gatcha game per dispositivi mobile. Tanto per cominciare, il mondo di gioco è rappresentato da una mappa sulla quale sono disegnate le varie tappe visitabili durante il viaggio e ciascuna isola presenta un menu a tendina con l'elenco completo delle missioni principali e secondarie affrontabili. Entrambe richiedono solitamente di annientare tutti i nemici presenti sullo schermo, attraverso le combo e gli attacchi speciali previsti dal sistema di combattimento del picchiaduro (di cui potrete apprendere ulteriori dettagli attraverso la nostra recensione di Granblue Fantasy: Versus), o comunque di accumulare un certo numero di uccisioni entro un preciso lasso di tempo. Peccato però che i nemici siano quasi sempre tutti uguali e che vi sia pochissima varietà, ragion per cui gli incarichi finiscono troppo spesso per risultare tediosi e ripetitivi. Tra una missione e l'altra, però, gli sviluppatori hanno ben pensato di collocare dei veri e propri Raid, ossia boss fight contro lottatori del roster o gigantesche Bestia Primordiali.



È proprio in questi frangenti che la modalità RPG mostra i denti, poiché, se le missioni normali presentano un tasso di sfida quasi inesistente, i Raid sono ben più impegnativi, anche perché gli avversari sono dotati di pattern di attacco più variegati. Come nel titolo mobile, inoltre, i danni inflitti ai boss fanno sì che questi entrino in due diversi stati: in Break, ad esempio, le Bestie Primordiali e i campioni del Versus diventano temporaneamente più vulnerabili; in stato di Overdrive, invece, i loro attacchi si fanno più insidiosi e soprattutto riportano meno danni del normale.

Ad ogni modo, tutte le missioni del gioco, una volta superate, conferiscono punti esperienza, premi in denaro, materie prime e preziosi pezzi di equipaggiamento, la cui rarità varia a seconda della valutazione ottenuta a fine incarico. Se un punteggio di grado S garantisce premi di prima scelta e tanta esperienza, valutazioni inferiori, come nel gioco mobile, precludono l'accesso alle armi più efficaci, invogliando i giocatori a migliorare e ritentare l'impresa.



Al pari di un RPG vero e proprio, quindi, i personaggi utilizzati sul campo di battaglia salgono di livello e addirittura gli utenti possono modificarne l'equipaggiamento e le skill in dotazione. Partendo proprio dalle abilità, ciascun lottatore dispone di due slot assegnabili alle abilità speciali, le quali spaziano dalle preziose skill di guarigione alle tecniche in grado di alterare le statistiche principali per una manciata di secondi. La gestione dell'equipaggiamento, invece, è un tantino più complessa da spiegare, soprattutto a chiunque non si sia ancora cimentato con l'originale Granblue Fantasy.



Così come nel titolo mobile, i personaggi di Versus sono in grado di aggiungere all'equipaggiamento fino a dieci armi diverse, che però non alterano minimamente l'aspetto degli stessi in battaglia: se la prima influenza l'attributo elementale degli attacchi fisici, le altre si limitano infatti ad accrescere i valori di attacco e gli HP dei nostri eroi. Considerando poi che ciascuno di essi vanta ben sette griglie differenti, il gioco incentiva la preparazione di almeno sei diversi set di equipaggiamento (uno per ogni elemento), al fine di sfruttare al meglio le debolezze dei nemici di turni, le quali sono infatti indicate prima ancora di intraprendere una missione.

A proposito delle armi, un basilare sistema di crafting consente non solo di aumentarne i parametri e i livello attraverso il dispendio di rupie (la valuta di gioco), ma un sapiente utilizzo dei doppioni ne favorisce il potenziamento. Anziché vendere le armi possedute in duplice o triplice copia, la fusione di due strumenti identici permette di elevare di volta in volta il livello massimo raggiungibile dall'arma in uso, al fine di raggiungere nuove vette di potere. Allo stesso modo, anche le abilità speciali di spade, archi e così via risultano migliorabili, in modo tale che l'effetto in battaglia si attivi più spesso e garantisca bonus superiori.



Concludiamo l'analisi della modalità RPG segnalando la presenza di una componente mutiplayer, grazie alla quale il secondo personaggio schierato in campo (e solitamente affidato alla CPU) può essere controllato da un altro giocatore. Ad eccezione degli incarichi appartenenti al capitolo uno, che potremmo considerare in realtà un lungo tutorial, tutte le missioni di Granblue Fantasy: Versus sono affrontabili in coppia, sia in locale che online. Al momento di selezionare una quest, infatti, il giocatore può assegnare a un amico la gestione del secondo personaggio o lanciare una sorta di SOS, affinché un utente connesso risponda alla chiamata e si unisca alla battaglia. In entrambi i casi, le missioni e soprattutto i Raid si fanno immediatamente più divertenti e sbrigativi, poiché la presenza di un secondo giocatore umano apre le porte a una squisita componente strategica.