Grand Theft Auto Trilogy: la storia di GTA 3 e del suo protagonista

Originariamente pubblicato nel lontano 2001, il terzo episodio della popolare serie di videogiochi action-adventure Grand Theft Auto (o se preferite GTA) si appresta a rinascere a nuova vita attraverso la Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, raccolta di remaster che includerà anche gli indimenticabili Vice City e San Andreas. Ricordandovi che GTA Trilogy esce l'11 novembre in versione digitale (mentre l'edizione fisica arriverà solo a dicembre), abbiamo deciso di festeggiare questo grande ritorno rispolverando l'intera storia che ormai due decenni orsono abbiamo vissuto nei panni del non troppo fortunato (almeno in amore) criminale Claude. Mettetevi dunque comodi e tornate sul viale dei ricordi assieme a noi!

L'ascesa del criminale silenzioso

Passato alla storia come il criminale muto, in quanto in tutte le sue apparizioni non ha mai avuto un doppiatore, il protagonista del terzo episodio, Claude Speed, è un silenzioso delinquente dal passato sconosciuto. Ancora oggi sappiamo davvero poco sul suo conto, se non che a un certo punto è stato proprietario di un garage situato a San Fierro, successivamente ceduto a Carl Johnson al termine di una gara persa.

Determinato a fare il colpo della propria vita, Claude prende quindi di mira la banca centrale di Liberty City, che rapina insieme alla fidanzata Catalina, a Miguel - il componente del Cartello Colombiano incaricato di far loro da autista durante la fuga - e a un altro uomo senza nome. Tutto sembra andare come da copione, ma durante la fuga l'ambiziosa Catalina dichiara di non aver più bisogno di Claude: dopo essersi presa tutto il bottino, uccide il quarto uomo e spara alla testa dell'ex-compagno, che tuttavia sopravvive e, al termine di un regolare processo, viene arrestato e condannato a ben dieci anni di carcere.



Il futuro di Claude appare quindi segnato, ma il destino interviene ancora una volta e, durante il trasferimento dal Palazzo di Giustizia al penitenziario, il convoglio sul quale viaggia il prigioniero subisce l'attacco del Cartello Colombiano, la cui intenzione è quella di far evadere uno dei tre detenuti a bordo. Approfittando del trambusto provocato dal Cartello, che oltre a prelevare l'obiettivo si assicura di far saltare in aria il ponte di Callahan Bridge, Claude e l'esperto di esplosivi chiamato 8-Ball si danno alla fuga.

È proprio grazie alle conoscenze del suo nuovo amico che il criminale silenzioso trova un lavoro sotto l'ala della mafia italoamericana, dove il proprietario di un club di spogliarelliste, Luigi Goterelli, lo incarica di portare Misty, la prostituta preferita di Joey Leone (l'unico figlio del boss Leone e futuro capo della famiglia) , al Joey's Auto Painting, un negozio situato a Trenton. Portato a termine il compito ricevuto, Claude si conquista poco alla volta la fiducia dello stesso Joey, eseguendo per lui una serie di missioni contro la Triade; in questo modo, il protagonista entra prima nelle grazie di Toni Cipriani (un influente componente della famiglia Leone) e in seguito conosce persino Salvatore Leone, boss della mafia italoamericana, e sua moglie Maria Latore.



Scoperta l'esistenza di una nuova droga che va girando per le strade della città, lo SPANK, Claude rintraccia il traditore Curly Bob, un barista che sta vendendo informazioni su Don Leone al Cartello Colombiano, e realizza che il potente stupefacente viene prodotto su una nave container ormeggiata nel porto di Liberty City. Freddato il traditore, Claude scopre che dal loro ultimo incontro Miguel e Catalina hanno assunto il comando dei colombiani, ma sfortunatamente non riesce ancora a ottenere la tanto agognata vendetta, in quanto i leader dello spaccio di droga gli sfuggono da sotto al naso. In compenso, col prezioso aiuto di 8-Ball il nostro "eroe" porta a termine la delicata missione affidatagli da Salvatore Leone, ossia eliminare i colombiani, dare alle fiamme le loro scorte di SPANK e far esplodere l'intera fabbrica.

Dopo aver inflitto un duro colpo agli affari del Cartello nella città si Portand, Don Salvatore si rivolge nuovamente al fidato Claude per un ultimo incarico: rubare e sbarazzarsi dell'automobile in cui è avvenuto un omicidio, distruggendo quindi qualsiasi prova esistente del suddetto delitto. Nel preciso istante in cui Claude si appresta a mettere piede all'interno del veicolo, però, Maria Latore gli rivela la verità: è caduto in una trappola ben orchestrata. Avendo la stessa Maria confessato al marito di essersi perdutamente innamorata di Claude, che tuttavia non ricambia i suoi sentimenti, Don Salvatore lo vuole morto a ogni costo e ha quindi piazzato degli esplosivi sull'automobile.



Rifugiandosi nel distretto centrale della città, Staunton Island, i due fuggitivi si rivolgono dunque a Asuka Kasen, amica intima di Maria e sorella di Kenji Kasen, il capo della Yakuza, il quale mette subito Claude alla prova: per assicurarsi che questi abbia ormai troncato qualsiasi legame con la famiglia Leone, Kenji lo incarica di assassinare il Don, che sta festeggiando i recenti successi nel locale di Luigi. Collaborando con Asuka, Claude si apposta quindi nei pressi del pub e uccide Salvatore Leone con un fucile di precisione, dimostrando la propria lealtà alla Yakuza, che decide di aiutarlo a eliminare completamente lo SPANK e a vendicarsi di Catalina.

L'ora della vendetta

Lavorando per un breve periodo per il poliziotto corrotto di nome Ray Machowski e per lo stesso Kenji Kasen, il quale lo spinge a svolgere alcuni incarichi ai danni sia della gang giamaicana Yardies sia del Cartello Colombiano, Claude incontra per la prima volta l'eccentrico miliardario Donald Love, che si rivela il suo principale benefattore: è stato infatti Love, tempo addietro, a impedire che il nostro uomo raggiungesse il penitenziario dove avrebbe dovuto scontare la propria pena e addirittura a ripulirne la fedina penale.

Claude inizia quindi a lavorare per il magnate, che per ragioni non meglio specificate gli ordina innanzitutto di liberare e portare al suo cospetto un vecchietto proveniente dall'est e preso in custodia tempo addietro dal Cartello Colombiano. In seguito, il miliardario e il suo fedele scagnozzo mettono in atto un piano alquanto ardito: spacciandosi per un membro del Cartello, Claude elimina infatti anche Kenji Kasen, in modo da far scoppiare una guerra tra le due bande rivali e far colare a picco il prezzo degli immobili di tutta la zona. Esaudito il desiderio del magnate, Claude si ritrova poi a dover recuperare una misteriosa valigetta dall'aeroporto di Liberty City, ma una volta giunto sul posto realizza di non essere l'unico interessato al suo contenuto: i colombiani ne sono già entrati in possesso e l'hanno portata in un cantiere dell'impresa edile "Panlantic Construction", che Claude scova seguendo un furgone della ditta. Una volta sul posto e scoperto che l'impresa edile non è che una copertura, il criminale realizza che dietro il furto ci sono proprio gli odiati Catalina e Miguel, coi quali ha un acceso faccia a faccia. Messo alle strette e con una pistola puntata conto, Miguel appare intenzionato a cedere la valigetta e a negoziare con l'uomo di Love, che nel frattempo ha freddato a uno ad uno tutti gli scagnozzi del Cartello nei dintorni, ma la donna spara al suo socio alle spalle e riesce a fuggire ancora una volta.



Convinta che sia stato il Cartello ad ammazzare il proprio fratello, Asuka Kasen raggiunge quindi Claude per torturare Miguel e fargli sputare quante più informazioni possibili sulla morte di Kenji, mentre Donald Love e l'anziano uomo dell'Est scompaiono senza lasciare traccia (un contorto plot twist cui Rockstar non ha ancora saputo dare una spiegazione valida). Come prevedibile, Catalina vorrebbe liberarsi di Claude una volta per tutte e gli mette tre squadre alle calcagna, tuttavia il nostro uomo, anche e soprattutto grazie all'aiuto dell'amica Asuka, elimina i killer sulle sue tracce e distrugge ogni singolo chiosco utilizzato dal Cartello per vendere lo SPANK in città.

A quel punto Miguel confida a Claude dell'imminente arrivo di un aereo contenente un grosso carico di droga, ragion per cui il criminale fa saltare in aria l'intero velivolo. Tornato al cantiere, però, Claude trova una bruttissima sorpresa: durante la sua assenza il Cartello Colombiano ha fatto irruzione e, oltre ad aver ucciso Miguel e Asuka, ha rapito Maria Latore, lasciando al nostro uomo un'esosa richiesta di riscatto. Se Claude non consegnerà infatti al Cartello la vertiginosa cifra di 500.000 dollari, anche la povera Maria verrà uccisa.



Raggiunta la villa del Cartello situata nei pressi di Shoreside Vale, ossia il luogo desiderato per lo scambio, Claude scopre di essere caduto nell'ennesima imboscata: dopo aver messo le mani sul denaro, non solo Catalina porta via la prigioniera con un elicottero, ma ordina a un suo sottoposto di far fuori l'ex-fidanzato, rivelando di averlo frequentato soltanto per entrare nella malavita organizzata.

Come suo solito Claude ribalta la situazione e, dopo aver disarmato l'uomo del cartello, ingaggia un violento scontro a fuoco con gli altri scagnozzi di Catalina, riuscendo a eliminarli uno per uno e a raggiungere la diga Cochrane, dove salva finalmente Maria. Sempre sul posto il nostro Claude soddisfa una volta per tutte il suo desiderio di vendetta: utilizzando un lanciarazzi, il criminale abbatte l'elicottero dell'odiata Catalina e la uccide, ponendo apparentemente fine alle sue sventure. Tutto sembra essersi concluso per il meglio, tant'è che Claude e Maria abbandonano insieme la diga: tuttavia, mentre la seconda ringrazia il primo con estrema insistenza, dichiarandogli il proprio amore, calano i titoli di coda e un improvviso sparo interrompe in maniera alquanto brusca e preoccupante la donna, portando il giocatore a sospettare che Claude le abbia sparato per farla tacere.



A distanza di tanti anni dal fattaccio, una Rockstar costantemente incalzata dai fan non ha ancora specificato se la donna sia effettivamente morta o meno, limitandosi nel 2011 ad affermare che "alcuni pensano che l'abbia fatto, mentre altri no". Claude avrà davvero ucciso Maria o ha soltanto sparato qualche colpo al cielo per spaventarla e indurla a chiudere il becco? Probabilmente l'annoso quesito non avrà mai una risposta definitiva, ma la verità è che forse non vogliamo nemmeno conoscerla per davvero.